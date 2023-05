Por cá, muito se fala sobre o pouco investimento que há no desporto angolano e os nossos resultados nas competições africanas e mundiais são precisamente reflexo desta realidade.

Olhando para o nosso quadro jurídico regulador do sistema desportivo, constata-se, de modo evidente, que há um vazio legislativo em matérias que deveriam regular os aspectos financeiros ou económicos da actividade desportiva.

Os escassos artigos da Lei do mecenato não bastam.

As disposições de carácter administrativo-burocráticas da Lei do desporto e da Lei das associações desportivas são manifestamente insuficientes, sentindo-se, por exemplo, a falta de leis que regulem e impulsionem o patrocínio desportivo (que não se confunda esta figura com a do mecenato), que actualizem, modernizem e tornem transparente os recursos à disposição do fundo de apoio ao desenvolvimento do desporto e da juventude, que estimulem a obtenção, por parte dos clubes, do estatuto de utilidade pública desportiva, através de uma divulgação clara e transparente dos benefícios e direitos associados a esta condição, etc.

Ao nível da gestão dos recursos financeiros do Estado, é comum nos mais diversos países encontrarmos um regime de consignação de uma percentagem das receitas que resultam, por exemplo, da actividade de apostas desportivas, da produção e consumo de bebidas alcoólicas para o financiamento da actividade desportiva comunitária e escolar, para além de as empresas destes sectores serem bastante impulsionadas, mesmo de um ponto de vista legal, a patrocinarem e desporto de alta competição e alto rendimento.

Um outro aspecto muito badalado nesta altura tem a ver com o regime legal regulador das ligas desportivas que, via de regra, precisa de um conjunto de legislação específica, suficientemente exaustivo sobre os mais variados aspectos associados à existência das mesmas, como por exemplo, os controles financeiros à que os clubes estão sujeitos, não bastando, uma vez mais, a existência de disposições avulsas e até certo ponto sistematicamente desarrumadas na nossa legislação, como se verifica neste momento.

Talvez uma conversa sobre o fair play financeiro seja extemporânea nesta altura, mas, em algum momento, deveremos, necessariamente, falar sobre isto e num segundo momento estabelecer regras precisas.

Em resumo, a constatação que fazemos hoje é que os atletas e os treinadores, portanto, aqueles que dão a cara nas quatro linhas, não não os únicos que têm que melhorar.n

*Presidente do Clube Escola Desportiva Formigas do Cazenga