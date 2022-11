O reduzido nível desse capital em Angola pode ser compreendido tanto por razões históricas, quanto por razões de inadequação de políticas. Em termos históricos, primeiro, no período colonial, tendo em atenção o modelo de colonização de povoamento adoptado por Portugal, o esteio da administração e da economia coloniais era constituído pela comunidade de colonos, além de que esta ocupava quase todos os postos de trabalho qualificados - e não só -, o que impediu ou tornou difícil o surgimento, entre a população colonizada, de qualquer classe de profissionais, muito menos de empresários; segundo, o Estado metropolitano condicionou o desenvolvimento da economia de Angola, enquanto colónia, aos interesses daquele, o que atrasou o seu desenvolvimento industrial, pelo que a economia era significativamente rendeira, de plantação e mineral; terceiro, a guerra civil que se desencadeou nas vésperas da independência nacional forçou o abandono massivo do País pelos colonos portugueses e não só, o que levou ao desmoronamento da sociedade colonial, tanto a nível da administração, como da economia, o que preveniu que se retivesse o capital então existente de empreendedores e empresários com experiência de negócios e de gestão; e quarto, o sistema de economia centralizada que vigorou a partir do ano de 1975 e durou até ao ano de 1991 não permitiu o desenvolvimento livre da actividade económica privada.

No que às políticas diz respeito, desde o ano de 1992 - quando se deu início à transição para uma economia de mercado - até hoje, mas com a maior relevância a partir do ano de 2002, com o alcance da paz, e a acentuação a partir do ano de 2013, com a clara adopção da política da "acumulação primitiva do capital", assistiu-se ao desenvolvimento de uma economia inteiramente rendeira, assente na redistribuição da renda gerada no sector extractivo pelas companhias multinacionais. É deste modo que os agentes - o Estado, as empresas e as famílias - passaram a deter como activos acumulados, além de capitais retidos no estrangeiro, quase exclusivamente propriedades: terras, recursos naturais, propriedades imobiliárias e direitos de propriedade. Deste modo, passaram a arrendar aos estrangeiros, que dispõem de outros activos - como capital e conhecimentos -, as suas propriedades em Angola. Estes pagam as rendas e repatriam os seus lucros, assim como arrendam a partir do estrangeiro os capitais que lá dispõem.

O Estado obtém renda a partir dos recursos naturais - fundamentalmente petróleo bruto e diamantes -, enquanto titular destes, uma parte da qual é apropriada ou transferida para particulares e empresas, além do pagamento do serviço da dívida (reembolso do principal, mais juros remuneratórios), do pagamento a empresas pelo fornecimento de bens e serviços e do pagamento aos empregados. As famílias obtêm renda por meio da apropriação de parte da renda do Estado e de transferências recebidas deste sob várias formas, de propriedades e direitos imobiliários (incluindo de terras) obtidos do Estado e de capitais de rendas passadas, aplicados em empresas e no mercado financeiro, incluindo no estrangeiro. As empresas obtêm rendas da afectação pelas famílias na forma de capital de parte da sua renda, da apropriação de parte da renda do Estado e de transferências deste, de propriedades e direitos (incluindo concessões de exploração de recursos naturais) obtidos do Estado, da sobrefaturação de fornecimentos de bens e serviços ao Estado, da remuneração do Estado por créditos a ele concedidos e de capitais de rendas passadas aplicados no mercado financeiro, incluindo no estrangeiro. Portanto, a fonte primária da renda, é o valor criado pelos investimentos estrangeiros na exploração dos recursos naturais, designadamente petróleo bruto e diamantes, "redistribuído" depois pelo Estado na sociedade, pelos canais ora indicados.

Deste modo, tanto não se tem verificado uma acumulação de capital produtivo, como do necessário capital nacional de empreendedores e empresários com conhecimentos técnicos e experiência dos negócios e de gestão, bem como de técnicos qualificados internos - só possível num processo de learning by doing - que possam assegurar, com autonomia doméstica, o funcionamento e o desenvolvimento dos empreendimentos e que constituem fontes de crescimento sustentado de longo prazo e, consequentemente, de riqueza e prosperidade duradouras. É que a acumulação de know how ocorre, fundamentalmente, com a prática reiterada e maiores conhecimentos proporcionam maior capacidade de inovação e potencia o aumento da produtividade.

Assim é que o funcionamento de quase todos os empreendimentos que surgiram após 2002 e sobretudo a partir de 2013 - num processo que se mantém nos dias de hoje -, são extremamente dependentes a nível da gestão de topo, da gestão intermédia e dos técnicos qualificados, de expatriados. Escaparão, entretanto, desse quadro, as actividades agropecuárias e pesqueiras desenvolvidas tanto por famílias, como por micro, pequenas e eventualmente médias empresas. Estas, contudo, tendem a ser de baixa produtividade pelo uso de técnicas e tecnologias rudimentares e insumos de baixo rendimento.

Então, uma abordagem para a reversão desse quadro implica que as acções dos poderes públicos de promoção e fomento da actividade económica privada sejam dirigidas tanto para a alavancagem das actividades agropecuárias e pesqueiras desenvolvidas por famílias, micro, pequenas e médias empresas - nomeadamente a disseminação de técnicas, tecnologias e insumos mais produtivos -, quanto para o desenvolvimento de uma classe de empreendedores e empresários habilitados nos distintos sectores, com primazia para a agro-indústria e a indústria ligeira.

Tais acções deveriam, contudo, ser feitas de modo selectivo e dirigidas - na base do mérito e de modo concorrencial, mas acautelando o risco - para empreendedores e empresários que mostrem idóneos e efectivamente empenhados no desenvolvimento das actividades económicas a que se proponham, buscando a apreensão e o aprofundamento dos conhecimentos técnicos e de gestão do negócio e o alargamento da sua experiência. E para o efeito seriam necessários investimentos significativos e sustentados. A par disso, será necessário apoiar-se a actividade económica de micro, pequenos e médios empreendimentos informais - onde se acumula, de facto, um capital de conhecimentos -, promovendo a sua formalização e assegurando-lhes orientação para a melhoria da sua base técnica, tecnológica e de gestão, assim como o seu desenvolvimento em condições urbanas, de sanidade e de segurança. E será igualmente necessário a atracção de investimento directo estrangeiro de longo prazo que pode constituir uma fonte de apreensão de know how, de tecnologia e de inovação.

Como será óbvio, nesse processo nem todas os empreendimentos que viessem a beneficiar do apoio público teriam sucesso, sendo que esse é um preço a pagar para a genuína constituição de tal capital nacional de que o País carece.

*Com inputs do livro do autor "Angola 1975-2020: um percurso de empobrecimento e o eventual caminho para a prosperidade".