Era uma fotografia que estava em ponto grande no corredor principal da Sede do Clube Desportivo do Ferrovia do Huambo. Datava de 1949 e recordava uma visita do Futebol Clube do Porto, que disputou um encontro com a Selecção Distrital. Estou em crer numa primeira visita a Angola do clube nortenho, e um nome chamou-me a atenção - Diógenes -, que estava ajoelhado na fotografia, parecendo pela posição ser extremo esquerdo, mas eu já tinha visto aquela cara noutro local qualquer, claro, lembrava-me, era o Doutor Diógenes Boavida, que jogou no Futebol Clube do Porto.

Os anos foram passando, até que em Luanda comecei a trabalhar na Rádio 5, onde fazia o programa "Memórias Glórias e Conquistas" e quis o destino que nos anos 90 do século passado me tivesse cruzado na cidade de Luanda com o primeiro ministro da Justiça de Angola. Apresentei-me e pedi-lhe uma entrevista para o referido programa. Ele olhou para mim, fez um sorriso tão humilde e a sua resposta desarmou-me: não o conhecia pessoalmente, mas, às vezes, oiço o seu programa, e acho que no futebol eu nunca fui um craque, o que é que eu posso transmitir aos seus ouvintes? Perante esta humildade, esta sinceridade sem limites, eu apenas lhe poderia lembrar a fotografia do Huambo de 1949 e aí o seu semblante ficou completamente aberto e quis logo contar algo que tinha acontecido no jogo.

Conversámos um pouco, e a entrevista realizou-se. Eu não sei se há uma gravação, mas confesso que não tenho nenhuma. Afinal, o antigo extremo do F. Clube do Porto tinha muita coisa para falar sobre futebol, a começar por aquele que se praticava no seu tempo do Liceu Salvador Correia, onde tinha estudado com o Dr. Agostinho Neto e, claro, aproveitei logo para lhe perguntar se o Dr. Agostinho Neto jogava bem à bola. A sua resposta, ele não complicava, aceitava sempre ser o guarda-redes e, como a malta não gostava da baliza, ele tinha sempre uma garantia de jogar e ria na sequência da resposta, mas o que o extremo esquerdo me queria contar era o jogo do Huambo. Então, foi-me explicando que o lateral-direito da selecção do planalto central de seu nome Bucho, no primeiro confronto entre os dois, acertou-lhe no joelho esquerdo com o bico da bota e quase o arrumou para o jogo. Acha que foi de propósito? Aí ele contou-me outro episódio passados uns anos mais tarde, com o mesmo protagonista e do outro lado o Sebastião Lucas da Fonseca, mais conhecido por Matateu, avançado-centro do Belenenses, só que este avisado retirou a perna e o choque não se deu e concluiu, daí tire as suas ilações, o jogo foi no mesmo campo do Ferrovia entre a selecção da casa e o Belenenses.

Uns anos mais tarde, entrevistei para o mesmo programa "Memórias, Glórias e Conquistas" o nacionalista angolano Jaime de Sousa Araújo, no edifício da Liga Nacional Africana, para falarmos sobre o desporto em Angola e, como eu sabia que ele era da mesma geração do primeiro Presidente de Angola, a diferença de idades era de cerca de 2 anos, e para a minha surpresa, foi-me logo dizendo que ele era mais velho e tinham estudado juntos no Famoso liceu Salvador Correia, mas, para além disso, tinha uma grande personalidade e transmitia sempre nas suas respostas aquilo que pensava, sem temor nenhum.

Eu, em jeito de brincadeira, recordei as palavras de Diógenes Boavida, acerca das potencialidades de Agostinho Neto, nos confrontos escolares, quando jogava à baliza. Aí o Kota Jaime Araújo fez um sorriso macio e foi-me dizendo que, na altura, quem ia para a baliza eram aqueles que na escolha bota, sapato, não eram chamados e terminou com aquela franqueza habitual com que tinha iniciado a entrevista. Olhe, amigo, assim como era um estudante brilhante, com boas notas, o futebol, apesar de toda a sua vontade, não era o seu forte e utilizou um termo que na altura resumia a sua falta de jeito. Quero recordar que a entrevista não foi em directo, estava a ser gravada, para ser passada no dia do programa. Quando o técnico da Rádio 5, que estava a editar a entrevista, ouviu a palavra empregue, não lhe soou muito bem, veio logo ter comigo, queria que eu ouvisse, eu fui-lhe explicando o significado, mas por causa das dúvidas, resolvemos retirar do conteúdo a tal palavra que poderia ser mal interpretada.

Um dia depois de ter saído a entrevista, recebi um telefonema de Jaime Araújo, a dar-me os parabéns e, entre outras coisas, foi-se dizendo que a experiência lhe tinha ensinado a não gravar entrevistas, preferia falar em directo, mas gostou do que ouviu, saiu quase tudo na íntegra, por isso, reiterava os parabéns dados no início do telefonema. Hoje, passados tantos anos, penso que a solução encontrada foi a mais equilibrada.