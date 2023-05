Honrar o dia 1 de Maio, Dia do Trabalhador

O dia 1 de Maio foi comemorado por um grande número de países com significativas manifestações evocativas do Dia do Trabalhador. Essa data foi institucionalizada na segunda metade do século XIX, na sequência de uma deliberação da Internacional Socialista como o Dia do Trabalhador, tendo ocorrido com a greve que se iniciou exactamente no dia 1 de Maio de 1886, em defesa da fixação da jornada de trabalho em oito horas diárias.