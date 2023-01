Os ciclos afectam claramente a nossa existência como humanos, e é interessante notar como os corpos celestes, em particular o Sol e a Lua, nos influenciam, montados que vamos neste pequeno planeta azul, que as fotos revelam, e que demora aproximadamente 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos, a completar esta viagem à volta do seu astro-vida, o Sol. Está claro que os astrónomos tiveram que fazer uma considerável ginástica para acertar o relógio cósmico, e que o ano bissexto está sujeito a complexos cálculos para que, no fim, tudo se acerte matematicamente.

O início do ciclo é inteiramente uma convenção, e a existência de vários tipos de calendário prova-o facilmente, mas a comemoração do mesmo parece ser uma constante, uma reverência aos deuses da prosperidade, para que o novo ciclo seja de bom augúrio. Para que haja boas colheitas, e a paz esteja connosco.

Neste momento, cabe-nos estender o olhar para o nosso passado recente. O ano que termina. Um ano de expectativas e desilusões. Ano de eleições, que, apesar de tudo, decorreram num assinalável clima de normalidade, demonstrando uma relativa maturidade das instituições e dos diversos actores da nossa sociedade. Ano de desilusões, porque não se consolidou o pacto que deveria todos envolver em prol do Estado, estabelecendo claramente quais deveriam ser os objectivos a ser defendidos por todos, independentemente do clube a que pertencem, tendo como único fim o desenvolvimento, estável, do nosso país.

A pobreza continua a marcar o nosso dia-a-dia, e a dificuldade de entrevermos os benefícios do pequeno, apesar do notável êxito do Kwenda, tem dificultado a obtenção de resultados melhores. The Small Is Beautiful (O Pequeno é Belo), alguém escreveu, e as palavras pareceram ressoar durante um tempo, e iniciativas como a de Yunus e o seu banco para os pobres, no Bangladesh, pareceram tocar os que mandam. Os objectivos de desenvolvimento do Milénio, aprovados, com pompa e circunstância pelos estados membros da ONU, comprometiam-nos a erradicar a pobreza extrema e a fome, até 2015. Os relatos sentidos que ouvimos, particularmente a partir de certas comunidades no sul do nosso país no Andar o País que ali levou uma mão-cheia de jornalistas mostraram o quão longe estamos. O estudo do INE sobre os indicadores de pobreza, deixou claro o caminho que não caminhámos.

No momento de discussão dos programas e orçamento para o ano que entra, não basta alardear significativas parcelas para a área social. É preciso que se estabeleça a comunhão necessária entre os vários sectores da sociedade para que o que vai ser aprovado no papel resulte em benefícios concretos para os que mais necessitam, procurando-se as soluções mais eficazes para que todos se tornem actores concretos, e especiais, no desenvolvimento do país.

Não faz sentido falar em grandes hospitais, quando não se conseguem disponibilizar antipalúdicos nos existentes. Educação com professores desmotivados e alunos com fome. Enormes projectos agrícolas, sem o apoio efectivo à agricultura familiar.

O pequeno pode ser belo e transformador.