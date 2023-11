O ambiente é calmo como, de resto, tem sido habitual nestes últimos tempos em que o transporte aéreo deixou de ser praticamente o único meio de ligação entre províncias e as distintas localidades do país.

O fim da guerra, que condicionava à circulação de pessoas e bens, a opção das viagens por estrada ou via férrea, aliada aos altos preços praticados pelas companhias aéreas afastaram os passageiros dos aeroportos, à excepção de Cabinda devido à sua descontinuidade territorial.

À memória vêm-me os tempos do aeroporto à pinha, das «batalhas campais» entre passageiros à porta de entrada ou dos balcões de atendimento; dos «esquemas» e comerciantes de lugares nas aeronaves e dos «quilos a mais», das monumentais «quedas» que deixavam em terra os passageiros «legais» para, no seu lugar, embarcarem os «esquemáticos».

Hoje, a pouca ou a fraca procura pelo transporte aéreo atirou para as sarjetas do «desemprego» os «esquemáticos», que viviam desse negócio supostamente feito com a conivência de alguns funcionários da TAAG.

O fraco movimento de passageiros, tanto no Terminal Doméstico como Internacional que, certamente, não deverá ultrapassar os 5 mil passageiros/dia, leva-me a questionar sobre a oportunidade e imponência do novo aeroporto, que dentro de dias será inaugurado e foi projectado para movimentar 15 milhões de passageiros/ano, dos quais 5 milhões nacionais. Teremos passageiros para tanto aeroporto, ou estaremos diante de mais um «elefante branco»?

Com uma hora de atraso, o «bombardier», o avião turbo-hélice da TAAG, de fabrico canadiano, levantou, finalmente, voo com destino à capital do planalto central. A tripulação dá as boas-vindas aos passageiros, mas não justifica as razões do atraso. A cara dos tripulantes tipo nada, como se diz na gíria.

Na aeronave, que tem uma capacidade de 64 passageiros, há lugares por preencher, sobretudo na classe executiva.

Procuro a bordo por jornais, mais concretamente os semanários o País, Expansão e Novo Jornal, mas sem sucesso. No avião da tão propalada companhia de bandeira, não havia sequer um exemplar do fidelíssimo Jornal de Angola.

Depois de uma hora de voo, a tripulação anuncia a descida para o Huambo e adverte os passageiros que a aeronave iria sobrevoar zonas de forte turbulência. Minutos depois, o avião enfrenta uma montanha de nuvens, a fuselagem abana fortemente, e os passageiros sentem uma brusca descida do aparelho, como se o avião estivesse em queda livre, o que gera o algum pânico a bordo, sobretudo entre as senhoras.

Não obstante a forma violenta como o avião tocou a pista, os passageiros respiram de alívio e esboçam sinais de satistação por voltarem a pisar a terra firme. O piloto atribui a aterragem brusca ao mau tempo que se faz sentir no Huambo.

O ambiente na sala de embarque do aeroporto Albano Machado é calmo. Há dezenas de passageiros que ajeitam a compostura e as bagagens de mão, antes do embarque com destino a Luanda.

Há três dias que as chuvas não caem na capital do planalto central e as temperaturas têm vindo a subir, ao ponto de o Huambo competir com as cidades mais quentes do país. Alguns habitatantes temem pela ausência de chuvas que, segundo eles, poderá comprometer o ano agrícola caso não venham a cair no decurso do próximo mês.

Os citados acreditam que as altas temperaturas, que se fazem sentir este ano, estejam directamente relacionadas com as alterações climáticas. Dizem que o Huambo nunca foi tão quente como tem sido nestes últimos anos, com particular incidência este ano, ao ponto de obrigar o recurso aos aparelhos de ar condicionado.

Apesar da ausência de chuvas, o Huambo continua uma cidade viçosa, verdejante, com os seus amplos jardins aparados, que convidam à reflexão e à procura da paz espiritual.

As primeiras horas da manhã, o formigueiro humano desce à cidade, os carros e os motociclos enchem as ruas. Nos cruzamentos, os motociclistas param ao sinal vermelho e não invadem os passeios com os seus veículos sobre duas rodas.

No Huambo, como gabam os locais e os forasteiros confirmam, "há paz a mais".