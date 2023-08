Isto é Angola?

Olhe que isto não é o Congo!" Essa expressão pejorativa em relação ao Congo ouvíamo-la sobretudo no período colonial e procurava-se com ela chamar-se a atenção de quem ela era dirigida para eventual comportamento não admissível, repreensível, tido como não "civilizado", não ético, imoral, desordeiro ou à margem da lei. Isso porque, no seguimento do assassinato do Presidente do Congo Kinshasa, Patrice Lumumba, em 1960, aquele país terá mergulhado num caos.