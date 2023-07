Existem no seio do MPLA algumas correntes internas que agem contra a actual liderança do seu braço juvenil, a JMPLA. Crispiniano dos Santos foi eleito em Outubro de 2019, com 71,7% dos votos, foi a escolha dos militantes da organização, mas não das lideranças do partido, que queriam impor um outro nome para liderar a JMPLA, mas tiveram de recuar face à vontade dos militantes. Ele tem mandato até Outubro de 2024, mas tem enfrentado bloqueios, falta de apoio e de solidariedade por parte de algumas das lideranças do MPLA. O que temos assistido é uma estratégia de driblar normas, regras e estatutos para forçar um congresso extraordinário e impor uma nova liderança para a JMPLA. Tudo isso com a cumplicidade, apoio e conivência de altas figuras do MPLA e de certa comunicação social.

É, na realidade, uma luta geracional que se vive internamente. As actuais lideranças da JMPLA não servem os interesses de muitas figuras e estruturas do partido. A estratégia passa por levar os problemas da JMPLA ao palco mediático, para fragilizar a organização, forçar ropturas e criar o cenário ideal para a substituição necessária. Não é, também, a substituição ideal, é apenas a substituição necessária para os objectivos traçados e a agenda que deverá ser seguida. É claro que da estratégia fazem parte jornalistas e órgãos "superiormente orientados" instruídos para promoverem os novos "líderes providenciais" e assim convencer o presidente do MPLA, João Lourenço, de que é preciso fazer mudanças urgentes na estrutura juvenil. Está-se a criar a ideia na opinião pública de que Crispiniano dos Santos é um líder a prazo e que deve ser substituído, ao mesmo tempo que se começam a criar cenários e ambientes propícios para jovens como Tito Cambanje e Isaías Calunga brilharem. Ambos são membros do Comité Nacional da JMPLA, mas têm mais espaço mediático na comunicação social do que Crispiniano dos Santos, abordam e criticam a organização e as suas lideranças nos diferentes espaços, revelando uma verdadeira desunião interna. Ao tempo das lideranças de Luther Rescova (JMPLA) e Cláudio Aguiar (CNJ), era visível uma certa sintonia, coordenação e respeito pelas hierarquias. Existe uma perturbante ausência de diálogo entre as estruturas.

A força, a voz e a vontade dos militantes da JMPLA vão sendo ignoradas por necessidade de imposição de liderança contra-natura. Crispiniano dos Santos tem uma liderança muito "low-profile" para uma JMPLA que precisa de aparecer, de mostrar que está presente, que tem dinâmica e estratégia. Comparado aos seus antecessores, temos aqui um líder sem carisma e com falta de autoridade política.

Hoje, se a JMPLA espirra, o MPLA não se constipa, é claro que não era assim no tempo de Luther Rescova, Paulo Pombolo ou Boavida Neto, cujas lideranças tiveram grande protagonismo e influência dentro do próprio MPLA. A participação livre e democrática da juventude na vida dos partidos torna-se hoje essencial. As estruturas juvenis dos partidos devem funcionar como espaços orientadores para a cidadania consciente, crítica e participativa. Cada geração tem as suas prioridades, dificuldades, incompreensões e resistências. Precisamos de acreditar no melhor da essência humana, não se pode ter no seio do MPLA um ambiente de se "lixar" lideranças em nome de interesses pessoais ou agendas de grupos. É preciso que se saiba que as organizações juvenis como a JMPLA são muito usadas e instrumentalizadas para interesses e caprichos "extra-partidários".

Crispiniano dos Santos e a sua equipa podem estar a pagar o preço de não serem "miúdos alinhados" com certos interesses, são miúdos "malaiques" que não se atrevem a pisar o risco, a ultrapassar as fronteiras do politicamente correcto ou muito ingénuos que ainda não perceberam que, quando se chega aos cargos, não é apenas para servir o líder mas também para prestar vassalagem e alguma subserviência aos "kotas". E aí estão os tais medos contraditórios da JMPLA: a actual liderança sabe que não é a escolhida das chefias do partido (mas é a escolha dos militantes), cria um certo afastamento para não ser "engolida" por elas; as chefias criam-lhes bloqueios, não lhes dão espaço, para que não brilhem. No espaço público já se criam cenários para novas lideranças na JMPLA quando ainda falta mais de um ano para o seu congresso ordinário, há propositada e orientada inclusão de novas figuras e a exclusão do actual líder. Está-se a criar o cenário ideal para o surgimento do "Messias", do líder providencial da JMPLA para enfrentar Nelito Ekuikui da JURA. É tudo muito previsível e há muito que vem sendo ensaiado.