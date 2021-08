Presos pelos elementos leais ao Governo, Rawlings e o seu grupo são julgados no dia 1 de Junho num tribunal aberto ao público a que assistiu numeroso, a fim de ouvir as motivações do "flight-lieutenant". Os media contam que foi o procurador do tribunal que involuntariamente fez conhecer os argumentos de Rawlings, citando o relato acusador dos oficiais reféns sob os aplausos entusiastas do publico. Ao amanhecer do dia 4 de Junho, Rawlings é liberto da prisão da Special Branch pelos soldados que o conduzem de imediato para a Rádio Nacional, tomada, entretanto, por elementos do prestigioso Quinto Batalhão. "Os soldados libertaram-me, eles estão tomando conta do país", declara Rawlings, pedindo que se evite uma efusão de sangue.

Reconhecido como o novo líder, Rawlings instala-se no quartel de Burma Camp, convida as altas patentes com reputação de honestidade e tenta controlar a terrível e brutal explosão de raiva dos "ranks and files". Rawlings, ao qual se tinha juntado Kojo Tsikata, cria a surpresa anunciando a manutenção da data prevista das eleições gerais, a 16 de Junho. Eram as primeiras agendadas desde o golpe de estado militar de 1972. Empenha-se a devolver o poder aos civis depois da regular transição de três meses. Um lapso de tempo que quer empregar para julgar em tribunais civis os maiores corruptos e traficantes, criar uma estrutura eficiente contra a evasão fiscal, combater a especulação impondo o respeito pelos preços oficiais dos produtos de primeira necessidade, fortalecer o poder dos sindicatos... Rawlings ganha, então, uma inesperada popularidade a nível nacional, mas suscita a desconfiança da classe política tradicional.

As eleições são ganhas por um partido que se revindica da herança ideológica de N"krumah, e cujo chefe, Dr. Hilla Limann, presidente eleito, promete prosseguir e aprofundar as medidas económicas e sociais lançadas pelo movimento "4 de Junho". Mas, dividido e pouco dinâmico, o Governo de Limann é incapaz de manter as promessas eleitorais, numa conjuntura económica sempre mais degradada, e, além disso, obcecado pelo olhar crítico de Rawlings. Acaba por concentrar a sua acção no afastamento dos círculos políticos ou militares de Rawlings e do influente Tsikata, facilitando ao mesmo tempo a repetição do julgamento e libertação das principais figuras corruptas condenadas em 1979. Para conter a tensão a nível popular e no seio do exército que continuava a subir, o Governo de Limann enche as prisões. Mais um erro imperdoável.

Na manhã de 31 de Dezembro de 1981, Rawlings entra novamente em acção. O seu primeiro anúncio na Rádio Nacional é emblemático: "Este não é um golpe de estado, é uma revolução!" Desta vez, tinha preparado as condições para controlar os excessos da tropa. Já não era um motim contra os oficiais, mas a esperança de uma vida melhor que devia motivar os insurgentes. Os primeiros anos foram extremamente difíceis. A gestão caótica de Limann tinha afastado ainda mais os doadores e os investimentos estrangeiros. Na tomada de poder de Rawlings, as reservas para importações cobriam meramente duas semanas. A Nigéria, como já o tinha feito em 1979, suspende as entregas de petróleo ao Ghana. E a Líbia, que promete substituí-las, avança com pequenas quantidades, apesar das promessas. Não havia mais comida, medicamentos nem matérias-primas para a indústria. As plantações de cacau, de que o Ghana foi o segundo exportador mundial, não tinham sido cuidadas pelos produtores mal remunerados, sendo, muitas vezes, transformadas em hortas de subsistência. Ao mesmo tempo, a perspectiva de dialogar com o FMI era hostilizada pela ala esquerda do Provisional National Defense Council no poder, que rejeitava também a necessária desvalorização da moeda.

Tsikata vai contribuir para canalizar as energias populares, apoiando a organização dos comités de defesa dos trabalhadores a todos os níveis, que, apesar de alguns excessos, se tornariam a base das assembleias dos governos locais, ou seja, da futura democracia participativa que permitiu ganhar certa estabilidade e manter a coerência nacional.

Quando, depois de várias deliberações e estudos, a equipa económica do PNDC dirigida por um brilhante professor, Kwesi Botchwey, decide, em 1982, negociar com o FMI uma primeira tranche de um empréstimo salvador, a franja de militares e elementos "ultra-revolucionários" decide tomar o poder e afastar Rawlings. A tentativa, que contava com a mobilização maciça dos comités de trabalhadores nas ruas da capital, o que não ocorreu, falhou: o exército manteve-se fiel a Rawlings e informou-o dos preparativos. Este minimizou publicamente o acontecido, que não causou vítimas, mas ficou muito magoado pela traição de companheiros que o acompanharam desde 1979.

Quando, mais de um ano depois, o encontrei em Ouagadougou, como convidado de honra de Thomas Sankara, Rawlings propôs-me seguir para Accra com o propósito de me contar em detalhe o episódio que o tinha "sacudido". Tinha eu consciência da perigosidade do esquerdismo infantil, sobretudo em países subdesenvolvidos? - perguntava-me. Entretanto, o seu país tinha sido alvo de mais tentativas de derrubar o PNDC no poder, originadas pelos países vizinhos francófonos que receavam o exemplo de Rawlings, como, aliás, de Sankara. A expulsão, em Janeiro de 1983, de mais de um milhão de emigrantes ganeses da Nigéria, também visava abalar o ainda frágil poder de Accra. Este surpreendeu o mundo inteiro pela maneira como soube acolher e reintegrar, sobretudo no campo, os seus "retornados".

Kojo Tsikata, nomeado chefe da Segurança Nacional e dos Negócios Estrangeiros do PNDC, viveu então anos de turbulências. As tentativas de destabilizar o Ghana não cessavam, abençoados e, às vezes, financiados pela CIA de Ronald Reagan. Assim, ao mesmo tempo que os doadores e investidores internacionais voltavam a interessar-se pelo futuro do Ghana, as tentativas de derrubar o regime de Rawlings desde o exterior continuavam.

Em 1985, a investida da CIA no país torna-se pública. A chefe da antena da CIA em Accra, apaixonada por um ganês - que acontece ser primo de Rawlings! - entregou-lhes os nomes de pelo menos 50 agentes da CIA na alta administração, no exército ou nos negócios estrangeiros do país. Washington suspeita da sua agente e acaba por retirá-la. Ela é presa após o regresso aos Estados Unidos, em companhia do seu apaixonado. Accra prende, imediatamente, os agentes e exige a libertação do ganês acusado por Washington de "ameaçar a segurança de Estados Unidos"! O seu regresso à pátria é laboriosamente negociado por Tsikata.

Os agentes são expulsos para América, privados da nacionalidade ganesa. Finalmente, a eleição de Clinton e os sucessos palpáveis da reconstrução económica do Ghana contribuem para normalizar as relações entre os dois países. Com o restabelecimento da democracia parlamentar, Rawlings é confortavelmente eleito em 1992 e é reeleito em 1996, para um segundo e último mandato constitucional.

As tentativas do descartar da competição foram, porém, numerosas. Acusado de não ter direito ao poder constitucional por ser mestiço, filho de um pai estrangeiro (escocês), ele foi julgado e absolvido graças as batalhas dos seu advogados constitucionalistas. Mais, durante o seu primeiro mandato, a oposição boicotou obstinadamente o parlamento. Voltando a melhores sentimentos no segundo mandato, apesar da derrota.

A história registará o balanço da acção dos governos de Rawlings na modernização e na criação de infra-estruturas económicas e sociais, que são, ainda hoje, segundas em importância depois de Kwame Nkrumah. No funeral de Rawlings, em Janeiro passado, o actual Presidente do Ghana, Nana Akufo-Addo, expoente dos partidos na oposição durante os mandatos do "flight-lieutenant", reconheceu calorosamente a válida contribuição deste ao renascimento do seu querido Ghana.