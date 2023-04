Em artigos anteriores referimo-nos ao facto de, nos termos da constituição e da lei, o Orçamento Geral do Estado (OGE) dever ser uma lei de meios, pois deve estimar a receita anual e fixar os limites autorizados do endividamento líquido a incorrer pelo Estado e das despesas a executar pelo Governo no ano correspondente. E isso pressupõe que a execução das despesas deve estar subordinada à disponibilidade dos recursos financeiros, sendo estes os meios para realizar os fins do Estado. É em razão disso que eventuais alterações daqueles limites deveriam estar sujeitas à aprovação da Assembleia Nacional, em face da exigível separação de poderes entre o executivo e o legislativo. Contudo, pela circunstância de as leis orçamentais anuais terem vindo a permitir, desde o exercício de 2014, a sua alteração pelo Titular do Poder Executivo (TPE) sem o escrutínio da Assembleia Nacional, o OGE tornou-se numa peça meramente indicativa, pois deixou de, necessariamente, vincular o Governo, facto que relevamos como uma deficiência crítica da gestão financeira pública angolana.

Referimos também que nas leis orçamentais anuais figuraram, por vários anos e até à Lei do OGE 2021, disposições que sujeitavam a execução das "despesas especiais de segurança interna e externa de protecção do Estado", que constassem no OGE, a um "regime especial de execução e controlo orçamental" a estabelecer pelo Presidente da República, enquanto Titular do Poder Executivo, o qual, entretanto, nunca chegou a ser definido, de jure e de facto. Por isso, a gestão de tais despesas ficou ao critério dos órgãos e das pessoas com responsabilidade pelas mesmas, sem escrutínio, facto que permitiu que os respectivos fundos se transformassem em verdadeiros "sacos azuis", compreendendo-se assim que tenham ocorrido situações da sua apropriação e uso indevido, como no conhecido "caso Lussaty" e a da alegada criação ilegal do Kuando-Kubango Futebol Clube por alguns generais, esta reportada pelo Novo Jornal (edição n.º 721, de 04 de Fevereiro de 2022, pág. 44).

Ora, no que diz respeito à alteração do OGE pelo TPE sem o escrutínio da Assembleia Nacional, a Lei do OGE 2023 - Lei n.º 2/13, de 13 de Março (Capítulo II - Ajustes Orçamentais, Artigo 4.º - Regras básicas) traz a novidade de limitar as alterações ao tecto da verba inscrita como Reserva Orçamental (n.º 2 do artigo 4.º). Entretanto, a alínea g) do n.º 1 do referido artigo autoriza o TPE a "ajustar o orçamento dos órgãos para suplementar despesas necessárias para a utilização de desembolsos correspondentes a doações não previstas ou a um aumento da receita tributária.". Como se perceberá, o n.° 2 do artigo 4.° e a alínea g) do n.° 1 do mesmo artigo não se mostram conciliáveis. É que suplementar despesas como consequência do aumento da receita tributária significa gastar-se além do limite fixado no OGE, pois a Reserva Orçamental é parte desse limite, assim como por "aumento da receita tributária" entende-se uma arrecadação que ultrapassa o montante estimado no OGE.

Mas há um outro detalhe que piora o cenário: era suposto que a Reserva Orçamental correspondesse a verbas não afectadas a despesas específicas para que as alterações do OGE pelo TPE pudessem ser acomodadas nos termos que a Lei do OGE 2023 dispõe; contudo, a verba está afectada ao programa de "Acções Correntes" das funções de "Educação" e de "Saúde" e ao programa "Descentralização e Implementação das Autarquias" da função "Serviços Públicos Gerais", todos com o detalhe dos correspondentes Projectos ou Actividades e da Natureza Económica da Despesa.

De resto, o montante da Reserva Orçamental é equivalente a mais de 7,2% do total da despesa, correspondendo a perto de 1,811 mil milhões de dólares americanos. E, na perspectiva de constituir verba não afectada a despesas específicas, quanto mais elevada for a Reserva Orçamental, menor será o seu nível de transparência e denotará um problema com a efectiva identificação de prioridades.

Com relação às despesas especiais de segurança, a Lei do OGE 2023 mantém, basicamente, as mesmas disposições que constavam na Lei do OGE 2022, agora sob o Artigo 12.º - Despesas e fundos especiais, nos seguintes termos:

"1. São inscritos no Orçamento Geral do Estado para o exercício económico 2023, os créditos orçamentais que permitam a criação de Fundos Financeiros Especiais de Segurança.

2. A prestação de contas das despesas especiais é elaborada mediante apresentação de documentos previstos na lei.

3. O Relatório de Prestação de Contas deve ser submetido ao órgão responsável do Departamento Ministerial responsável pelo Sector das Finanças Públicas, para efeito de reconciliação na Conta Geral do Estado."

Então, sendo que as únicas leis que estabelecem normas sobre a execução das despesas públicas são a Lei n.º 15/10, de 14 de Julho (com a revisão feita pela Lei n.º 24/12, de 22 de Agosto) - Lei do Orçamento Geral do Estado e as leis orçamentais anuais e seus regulamentos, então tais despesas - de natureza reservada - estariam sujeitas ao mesmo regime de prestação de contas de todas as outras despesas. Mas, para que isso pudesse ocorrer, a sua execução deveria contemplar: a inscrição das despesas de forma discriminada nos orçamentos anuais, com limites de créditos orçamentais para a sua execução; a sua cabimentação, liquidação e pagamento através do Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado (SIGFE) e com base na Programação Financeira; e a prestação de contas sustentadas nos créditos orçamentais atribuídos e nas cabimentações, liquidações e pagamentos realizados através do SIGFE. Ora, não sendo isso aplicável, pelo modo de inscrição das verbas correspondentes no OGE e dos quais são constituídos fundos - por isso, contas de natureza financeira - e pela natureza reservada das referidas despesas, continua a não existir, de facto, um regime de execução e controlo orçamental das despesas especiais de segurança interna e externa de protecção do Estado, mantendo-se assim a falta de escrutínio adequado das mesmas.

Deste modo, do exercício efectuado na Lei do OGE 2023 com a pretensão resolução da questão da alteração do OGE pelo poder executivo sem a requerida autorização do poder legislativo e da questão da falta de escrutínio das despesas especiais de segurança, parece ter resultado uma situação que se assemelha a ter-se a "cauda escondida com o gato à vista".