Após uma primeira fase do Afrobasket com dois jogos altamente emotivos, uma derrota na partida inaugural diante da Costa do Marfim por escassos três pontos e uma vitória arrancada literalmente a ferros perante uma torcida frenética de rwandeses que lotou a sua glamorosa BK arena, inclusivamente na presença do seu carismático Presidente Paul Kagame, chegámos ao apuramento para os quartos-de-final preenchidos de optimismo e de crença que a ultrapassaríamos, sendo esse o nosso objectivo competitivo mais realista.No final do jogo, e após a derrota, a pesada e dolorosa sensação de desilusão, pois a nossa expectativa inicial nos saiu totalmente gorada."Temos de tomar um banho de realidade", disse-me um amigo, pessoa ligada quase que umbilicalmente ao basquetebol, acrescentando que "estamos mal e somos todos culpados".Toda esta sucessão de acontecimentos nos levou a reflectir, a discutir e a falar com muita gente, e a constatação que me parece mais consensual é que nos falta uma estratégia, um plano concreto de desenvolvimento que enquadre o futuro e o desenvolvimento da modalidade a curto, médio e longo prazos.Esta tão almejada e necessária estratégia para o desenvolvimento do basquetebol tem um pressuposto fundamental que naturalmente a antecede, que é um diagnóstico rigoroso e preciso da modalidade. Quantos atletas há, qual o nível de rendimento médio das respectivas famílias, em que zona da cidade a maioria vive, etc.?. Quantos treinadores temos e com que frequência trabalham? São remunerados? Quais os seus níveis de formação académica? Que tipo de dirigentes desportivos existem e como estão socialmente inseridos? Quantos árbitros temos e que formação lhes é dada? Enfim, em boa verdade, numa visão micro, o basquetebol precisa antes de qualquer outra coisa de fazer a sua "carta social", de constituir o seu banco de dados.Por outro lado, se, de facto, "somos todos culpados", como disse o meu amigo, então, logicamente que a solução também deve ser colectiva, isto é, nem necessariamente que envolver a todos.Penso que a federação deve assumir a liderança, com plena lucidez, para que seja capaz de mobilizar todas as " forças vivas", atletas, árbitros, treinadores, adeptos, jornalistas, etc., do basquetebol angolano, para que, num esforço colectivo, possamos corrigir-nos e desviar-nos desta trajectória vertiginosa e tristemente descendente que temos estado a seguir.Voltarei a este tema nas próximas semanas, plenamente convicto de que não perdemos tudo quando não ganhamos, mas é preciso mudar algumas coisas para que sejamos plenamente vitoriosos.

*Presidente do Clube Escola Desportiva Formigas do Cazen

