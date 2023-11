O título do texto desta semana vem a propósito do conteúdo, em matéria desportiva, da versão preliminar do Plano Nacional de Desenvolvimento, para o quinquênio 2023-2027, que tem estado a circular pelas redes sociais. Ao fim deste ciclo que coincide com o mandato governativo, de um modo genérico , perspectiva-se em termos de resultados de implementação de medidas de política desportiva a "criação de um sector desportivo dinâmico, que proporcione um acesso alargado à actividade física aos cidadãos, que alcance reconhecimento internacional em eventos competitivos e que contribua para um adopçao de um estilo de vida saudável pela generalidade das pessoas".

Pude extrair que há dois objectivos estruturantes, nomeadamente, o fomento da prática desportiva, através de um aumento substancial do número de agentes (atletas, dirigentes, árbitros, treinadores, etc.) envolvidos com o fenômeno e, em segundo lugar, a melhoria do desempenho dos atletas de alta competição.

Não restam dúvidas sobre a dimensão gigantesca do caminho que temos que percorrer, para que os objectivos que estão a ser projectados sejam verdadeiramente alcançados.



Por outro lado, parece-me ser absolutamente fundamental que tenhamos como ponto de partida, a elaboração de uma carta de informação desportiva , um documento de diagnóstico que não se deve limitar ao recenseamento das instalações e das associações desportivas (clubes, associações e federações), devendo incluir no seu contexto um conjunto de indicadores associados que permitam, através de uma análise conjunta dos seus dados, entender as tendências de evolução do fenômeno desportivo no país.



Diz-me a minha mera percepção, por exemplo, que a difícil condição social de um número significativo de pessoas é um dos nossos principais adversários desportivos .

Garantir que as crianças e jovens cresçam no seio das respectivas famílias, nas escolas e nos bairros, num ambiente socialmente estimulante, com boa assistência médica, com comida saudável , com bons professores e livros nas escolas e que desperte neles o interesse pelo desporto, por actividades culturais, enfim, por práticas de uma cidadania positiva, é uma barreira do tamanho de um estádio Olimpico que nós temos, enquanto sociedade, que transpor .

Entendo que os desafios em matéria desportiva, previstos na versão preliminar do PND 2023-2027, são perfeitamente alcançáveis e acredito que tenham sido devidamente avaliados e dimensionados, por quem os propôs. Todavia, como bem diz a sabedoria popular, "só colhemos o que semeamos " , portanto, se perspectivamos ter mais desportistas e melhores resultados desportivos, há que se tomar as decisões mais acertadas possíveis, investir à medida das nossas ambições e, por último, mais menos importante, ter como base um diagnóstico preciso da situação actual.