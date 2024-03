O advento da internet e das redes sociais trouxe uma série de mudanças na forma como nos comunicamos, interagimos e consumimos informações. Fora questões relacionadas com a privacidade, a segurança da informação e a disseminação de conteúdos perniciosos na internet (discurso de ódio, pornografia, propaganda enganosa e afins). O pouco cuidado verificado com a comunicação escrita de muitos usuários das redes sociais, para além de expor o baixo nível de proficiência de língua portuguesa - para quem tem o português como língua principal de comunicação nestas plataformas -, chama a atenção para desvios grotescos observados na linguagem coloquial e para os erros mais frequentes de natureza ortográfica e sintáctica.

Sabe-se que as redes sociais, em particular, são espaços informais de comunicação, principalmente de mensagens directas, postagens públicas, compartilha de conteúdos, reacções, bem como transmissões ao vivo. E do espectáculo pirotécnico das imagens, fotos com recursos de edição, filtros, efeitos especiais, conteúdos de propaganda, amizades coloridas, etc. A tendência cada vez mais expressiva é que, neste caldeirão de comunicação, não se observam cuidados formais da língua. O mal extravasa para lá dos perfis individuais dos usuários e, gradualmente, toma conta do ciberjornalismo praticado nos espaços virtuais.

São desvios à norma que colocam em causa o discurso e tudo sobre o que ele anuncia, para além de ferir a reputação do usuário. No máximo, levando a questionar a sua integridade moral. Um facto noticioso, por mais que seja verdadeiro, se não estiver bem escrito, é logo colocado em causa.

Questiona-se a veracidade da informação. Por exemplo, um pizzaiolo (pessoa cuja profissão é fazer pizzas) que notifica o seu cliente sobre a entrega da encomenda, com uma mensagem sem concordância nominal ou verbal e com embaraços de pontuação, por famosa que seja a sua pizza, o cliente pouco informado pode colocar em causa a sua confecção. "Falar não é só organizar sons. É saber organizar e exprimir com clareza o pensamento", afirmam Edite Estrela, Maria Almira Soares e Maria José Leitão (Cf. Saber Escrever, Saber Falar, 2013). E concluem: "Aprender a falar é aprender a comportar-se como ser humano. É um meio para aceder a plena cidadania".

Todo o cuidado é pouco, principalmente nas redes sociais empresariais, onde o usuário é frequentemente observado por potenciais recrutadores. "A gestão de carreira e reputação no mundo corporativo requer uma vigilância constante. Crescem com as redes sociais a necessidade de se ter muita cautela e precaução com todo o tipo de exposição", adverte Ruy Dantas. O uso inadequado das redes sociais pode afectar negativamente o rendimento da empresa, o valor da marca, a confiança, a boa vontade e a reputação, assim como o uso inadequado da língua portuguesa pode constituir um dos factores de risco reputacional, em qualquer das plataformas, seja no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Linkedlin, no WhatsApp e idênticos.

Dominar a língua portuguesa é um trabalho laborioso. Conhecer o sistema linguístico, identificar e assimilar os seus mecanismos estruturais, isto é, compreender o funcionamento da língua, demanda sacrifício e entrega do interessado.

Um dos exemplos que mais gostamos de ilustrar é uma simulação em sala de aulas. O aluno que falta às aulas, em função do sumário. A história começa assim: O estudante, ao tomar conhecimento do programa, escolhe os dias em qua irá faltar às aulas e os dias em que irá assistir. Falta às aulas seguintes: I. Vocativo e aposto; II. Sujeito e predicado; III. Os advérbios (modo, lugar, tempo, etc.); IV. Coordenação e subordinação de orações; etc. Bastam os exemplos.

Sucede que, na lição acerca dos sinais de pontuação, particularmente da vírgula, o aluno decide-se a entrar na sala e a assistir à aula. O faltoso irá confrontar-se com os seguintes cenários: I. Não saberá distinguir vocativo nem aposto numa frase, ficando, portanto, impossibilitado de saber que esses elementos, na frase, devem ser separados ou isolados por vírgula; II. Não vai discernir com lucidez conceitos de sujeito e de predicado e, por conseguinte, a assimilação de que esses elementos não devem ser separados por vírgula; III. Não saberá identificar que os advérbios "sim" e "não", quando se apresentam independentes na frase, devem ser separados por vírgula; IV. Terá dificuldade de reconhecer as orações subordinadas, que, quando aparecem antes das subordinantes, devem, regra geral, ser separadas por vírgula, etc. Será vã a sua presença na aula dos sinais de pontuação, particularmente da vírgula, porque a gramática do português é um sistema congruente.

Fique claro que o uso adequado da língua portuguesa também concorre na forma como somos percebidos (e recebidos) na internet e nas redes sociais, particularmente. Em português, influenciamos e somos influenciados, exteriorizamos ideias, sentimentos e volições. Nele, afirmamo-nos e somos bem recebidos ou rejeitados.

*Mestre em Linguística (Universidade Agostinho Neto)