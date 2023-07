O consórcio europeu Lobito Atlantic Railway, composto pelas empresas Trafigura (Suíça), Vectorius ( Bélgica) e Mota Engil ( Portugal), assume, durante os próximos 30 anos, a gestão do Corredor do Lobito, numa operação em que os EUA entram em cena com um financiamento milionário e em que os chineses se decidiram a sair da cena tão logo perceberam que não iriam ter uma posição dominante e determinante. Estamos aqui perante uma situação alinhada ao posicionamento político e estratégico mundial, em que o Ocidente Alargado consegue gerir esse importante projecto, sem ter a presença chinesa por perto. O Corredor do Lobito tem agora novos vapores ocidentais sob carris ainda orientais.

A matéria é manchete nesta edição do NJ, e o jornalista João Marcos traz aqui os contornos de uma interessante luta de interesses políticos, diplomáticos, económicos e geoestratégicos em torno do Corredor do Lobito. É claro que também influenciados pela estratégia do Ocidente Alargado em diminuir a presença e influência chinesas em certos países africanos. Os chineses têm a estratégia do lobo solitário, gostam de estar sós, controlar e explorar tudo. O Estado tem uma estratégia e visão mais abrangente e em que se pode sempre "dividir o mal pelas aldeias". Os chineses ganharam o terminal portuário, mas pretendiam ter também a gestão dos Caminhos-de-Ferro, uma vez que, para eles, só fazia sentido estar aí numa posição dominante e que fizessem o controlo de tudo de fio-a-pavio. Eles patrocinaram e reabilitaram a linha dos Caminhos-de-Ferro de Benguela (CFB) no período após a Paz de 2002 e achavam-se no direito de por lá continuar mais tempo.

A "impaciência" chinesa perante esta decisão das autoridades angolanas revela que eles tinham expectativa de certo favorecimento, em função dos últimos anos de relação, projectos e investimentos que vêm desde a era do então Presidente José Eduardo dos Santos. Nesta era do Presidente João Lourenço, existe uma estratégia diferente, uma visão muito mais global e de diversificação de actores e parceiros económicos. O novo consorcio já assumiu que terá de efectuar correcções técnicas ao longo dos cerca de 1.330 quilómetros de linha reabilitadas pelos chineses, cujas empresas foram várias vezes acusadas pela comunicação social de pilhagem de material como aço e travessas da linha, para além de desvio de grandes quantidades de madeira ao longo desse corredor ferroviário. Existe uma grande expectativa em torno do trabalho do novo consórcio e que essa nova estrutura venha a "ressuscitar" o comércio entre Angola, Zâmbia e RDC. A presença e os discursos dos três Presidentes foram no sentido do reforço das relações políticas e económicas, bem como de oportunidades de negócios para os empresários dos três países.

A presença dos embaixadores ocidentais é uma confirmação da afirmação deste posicionamento estratégico e da necessidade de reduzir a influência chinesa em certos sectores. Estranho não ter sido destacado e nem se ter visto uma maior presença do Reino Unido, que tem uma ligação umbilical com os CFB desde a sua construção, em Março de 1903, pelo engenheiro britânico Robert Williams (que representava os interesses do também britânico Cecil Rhodes (morto em 1902 ), sendo também da estratégia de "baixa visibilidade" que o actual embaixador britânico em Angola, Roger Stringer, se decidiu a adoptar após um período de forte presença mediática, sobretudo nas redes sociais. Certo é que os chineses perderam o comboio e vão ter agora o Ocidente Alargado como dono e senhor do Corredor do Lobito. Os chineses já saíram de cena sem fazer barulho, são pacientes e vão aguardar pelo momento certo, para exigir de João Lourenço outras contrapartidas. Há muitos interesses em jogo. Angola tem uma grande dívida com eles, e no momento certo (e que não será num futuro muito distante) vão agir e exigir. Esse episódio do Corredor do Lobito é apenas um episódio de uma interessante novela de política, economia e geostratégica ocidental em Angola (e que também passa por vários países africanos). O Ocidente procura alargar a sua influência em sectores estratégicos da nossa economia, estão a agir em bloco e de forma coordenada, com vista a reduzir o espaço de influência chinesa e dos russos. Pelo interesse e volume de negócios, a influência chinesa é a que mais preocupa e incomoda.

Angola tem de ser inteligente e saber tirar proveito destas jogadas, bem como ter uma estratégia perante o actual cenário de disputa entre o Ocidente Alargado e a China. Certo é que a China tem muito dinheiro investido no País e não vai querer ter um papel de figurante, de ficar a ver navios ou de ver comboios com vapores ocidentais sob carris orientais. São pacientes, mas não são ingénuos....