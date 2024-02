João Lourenço foi eleito para um segundo e último mandato como Presidente da República em Agosto de 2022. Passados quase 18 meses, vai nas vestes de presidente do MPLA finalmente falar com os militantes de Luanda, no âmbito do lançamento da agenda política do seu partido. Quem pede votos tem de sair de casa e ir ao encontro daqueles que vão votar e depois das eleições deve agradecer pelo seu voto. Vai ele próprio ao encontro dos seus militantes e apresentar-lhe estratégias para inverter o actual cenário e para perceber deles por que razão, nas últimas eleições, lhe deram um presente bastante amargo e envenenado: A derrota do MPLA em Luanda! É agenda política com estratégia para o MPLA recuperar aquela que é a maior praça eleitoral do País. A perda de Luanda para a UNITA foi um verdadeiro abalo para as hostes do MPLA, um verdadeiro murro no estômago das suas lideranças e que provocou a tal " morte política" do então líder do MPLA em Luanda, Bento Bento.

Apesar dos números da abstenção, a UNITA em Luanda fez o seu trabalho de casa, foi a "formiga" que trabalhou durante o Verão, enquanto o MPLA foi a " Cigarra" que andou a cantar e a dançar. O mérito da UNITA está em ter tirado pelo voto a maior praça eleitoral ao seu principal adversário e tê-lo feito pelo dobro da vantagem. É obviamente que João Lourenço vai passar ao lado do assunto, faz parte da estratégia política, sendo, nestes casos, muito mais fácil assumir que houve demérito e falhas internas no seu partido do que assumir que houve mérito por parte do adversário. Ao seu lado e como anfitrião, João Lourenço terá Manuel Homem, o novo líder do MPLA em Luanda. Manuel Homem é o "homem providencial" e que tem a missão de recuperar Luanda para o seu partido. Manuel Homem defende um trabalho de base e com as bases do MPLA, tendo um discurso e visão diferente do seu antecessor (Bento Bento), que defendia a necessidade de " descer às bases e subir com elas". Manuel Homem entende que o MPLA deve "estar com as bases e subir com elas". É preciso que exista um elevador social dentro do MPLA que permita que os militantes de base sonhem com progressos na sua condição social e política. É preciso esse distanciamento e até mesmo certo descontentamento das bases com as lideranças do partido. É preciso trabalhar arduamente para Luanda não ficar cada vez mais longe.

Por alguma razão, João Lourenço demorou tanto tempo para falar aos militantes do MPLA em Luanda e espero que se digne dar-lhes uma explicação sobre o assunto. Ele sabe ao que vai e para quem vai falar, muitos dos que lá estarão não votaram nele, ou melhor dizendo, abstiveram-se de votar nele. Alguns lhe responsabilizam pela derrota do MPLA em Luanda. Não se espera dele um discurso fácil, porque os tempos não são fáceis. Um discurso objectivo, realista, agregador e exigente. Que faça a reentré política com um discurso mobilizador! Que tente ser popular sem ser populista! Que tente ser realista sem ser separatista! Mais do que lançar as habituais farpas aos adversários e de procurar "culpados" extrapartidos é preciso que assuma derrotas, erros e falhas. É preciso que fale abertamente com os seus militantes e que os mobilize para os grandes desafios do País. Os eleitores deram, em Agosto de 2022, um sinal claro quanto à necessidade de mudanças políticas públicas prioritárias, mudanças essas que devem atender à satisfação das necessidades básicas dos cidadãos, grande parte deles residentes em Luanda. João Lourenço é inteligente, atento e sabe fazer leitura dos factos e dos tempos, tendo consciência de que os resultados das últimas eleições abriram um novo ciclo político e que este não será um ciclo político fácil, será adverso e com muitos obstáculos, principalmente internos. Essa estratégia política tem de ser inclusiva e mobilizadora.

Os militantes têm expectativas e querem respostas. Há uma distância entre aquilo que é dito e aquilo que é feito, entre o discurso e a prática. A estratégia passa por um grande trabalho de orientação, coordenação e comunicação entre a direcção do MPLA, as respectivas lideranças e as bases. O que os militantes esperam é que o presidente do partido mostre que tem uma visão estratégica para o País, com uma linha clara de rumo a médio-prazo, que seja rigoroso e exigente e que exerça a sua capacidade de liderança com determinação e sem receios. A importância da credibilidade da política governativa resulta da sua influência sobre as expectativas dos indivíduos. João Lourenço tem de evitar cair na tentação do discurso ideológico e propagandístico. A credibilidade e a autoridade política e moral passam muito pela qualidade e nível das estratégias apresentadas, bem como pelo seu grau de execução. Tem de ser a voz da pedagogia, a voz que estimule e motive os cidadãos. A voz que os leve a agir e apele aos cidadãos para que vençam as inércias, as resistências e os obstáculos que enfrentam todos os dias.

A dignidade e a relevância do cargo devem fazer perceber ao presidente do MPLA que deve olhar e falar mais com os militantes de Luanda, deve fazer-lhe não se esquecer de que é preciso recuperar a maior praça política nacional. É preciso mostrar aos seus militantes que, para as lideranças do MPLA, Luanda está aqui perto e que não fica tão longe, bem como que não serão precisos outros 18 meses para o líder voltar a comunicar com eles.