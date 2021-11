Gosto de pensar que as relações entre países são como as relações conjugais. Na fase inicial, tudo é bonito. Depois, começam a existir as primeiras discussões que, apesar de ligeiras, criam alguns remorsos. Mais tarde, chegam as brigas a sério - aqui, das duas uma: ou cada um vai para seu lado, ou ficam amarrados por algum traço que os prende. Atenção, também há casos de sucesso, não se prendam no meu pessimismo. Aliás, Erdogan está a provar (com países africanos) que as coisas até podem correr bem, apesar da relação ser jovem e, ainda, idílica - pelo menos, uma das partes pensa assim...

África é o segundo continente com maior número de pessoas, mas o que movem as potências são os interesses, sobretudo aqueles que têm zeros à direita. E, obviamente, por esta razão, toda a gente gosta do "continente dos recursos". O líder turco tem muitos mais anos disto do que nós. Para além da idade ser um posto que traz experiência, Erdogan ganha-nos também por ser um dos maiores estrategas (com uma boa dose de calculismo) do panorama internacional. Ele sabe muito bem onde é que está o ouro - objectivamente e metaforicamente falando.

A Turquia exporta para Angola um total de 132 milhões de dólares (dados registados nos primeiros oito meses deste ano 2021). Produtos alimentares, têxteis e material tecnológico são algumas das importações angolanas; derivados de petróleo fazem o caminho Luanda-Ancara. Apesar de ser um volume comercial "simpático" e que tem vindo a crescer nos últimos anos, Erdogan não está satisfeito. Por isso, o presidente turco deslocou-se à capital angolana com um objectivo: mais. E o leitor que não pense que se trata de um capricho: as 14 horas (ida e volta) que foram investidas nas reuniões com João Lourenço vão seguramente dar um grande retorno.

Angola tem uma posição de elevadíssima importância estratégica no continente, visto que faz parte de três sub-regiões: Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos e Comunidade Económica dos Estados da África Central.

Assim, ficou estipulado que vai haver um esforço para aumentar o tráfego comercial entre Angola e Turquia, nos próximos anos, para os 500 milhões de dólares/ano. Mas para perceber a dedicação que a Turquia está a investir, é necessário enquadrar esta estratégia num ponto de vista macro.

A ligação que a Ancara tem tido com África nas últimas duas décadas não se tem regido apenas a trocas comerciais. A política externa turca no continente africano tem abrangido assuntos como a diplomacia, o apoio ao desenvolvimento de infra-estruturas, educação, crises humanitárias e cooperação militar.

A Turquia é hoje um player estratégico de muito importante no contexto africano. Só para termos noção da relação turco-africana, a Turquia, desde 2005, já quase quadruplicou a sua presença diplomática em território africano - de 12 para 42 embaixadas. Para além disso, ganhou o estatuto de "observador" na União Africana.

Erdogan já visitou, desde 2003, 27 países africanos, mais do que qualquer um líder de outra nação não-africana. Construiu uma base militar para os soldados da Somália e, na Etiópia, assentou a sua estratégia económica nas mais 250 empresas turcas, que se encontram neste país e dão emprego a mais de 20 mil etíopes.

Usando a posição favorável que a Turquia perante África - de não ser um ex-colonizador -, Erdogan usou uma retórica, no encontro com João Lourenço, que tem dado bons frutos: algo do género "o Ocidente explorou-vos, nós queremos manter-vos em paz e prósperos". O que é certo é que, com Luanda, a Turquia garante bolsas para estudantes angolanos desde 1992.

A visita pautou-se por assuntos ligados à defesa e à energia, para além da habitual forte componente económica/comercial. Angola já tinha comercializado veículos aéreos não tripulados de fabricação turca, mas Erdogan, como bom comerciante que é, incluiu neste "pack" porta-aviões blindados. Ao nível da energia, o líder turco falou sobre a descoberta de gás natural no Mar Negro e na oportunidade criada para oferecer esta energia "aos nossos irmãos e irmãs angolanos".

João Lourenço, com a íris dos olhos em cifrões, dado ao interesse desta potência, apontou logo para a lira turca. "Com os investimentos da Turquia aqui, os dois países vão ganhar e poderemos produzir e vender em outros países da região", afirmou.

A verdade é que é uma jogada inteligente de ambas as partes. Por um lado, a Turquia expande a sua zona de influência para um dos países mais importantes da comunidade africana - e com imensos recursos de valor por explorar -, ganhando mais uma peça útil no seu xadrez geopolítico. Por outro, Angola conquista um parceiro com recursos para investir - e que tem provas dadas noutras nações africanas.

E se alguém criticar João Lourenço por isto, que apresente argumentos convincentes. Angola está de mãos atadas e, como esta pandemia veio a comprovar, as fichas não podem estar todas no mesmo carro - sim, a China às vezes (raramente, é verdade) também falha e o povo é que sofre.

No mês passado, os dois países assinaram sete acordos de cooperação, do comércio à educação, passando pela agricultura e turismo, contemplando inclusive um protocolo de cooperação entre a Rádio Nacional de Angola e a corporação de radio e televisão da Turquia. Por isso, se estes protocolos se estenderem à imprensa, pensem duas vezes antes de publicarem os meus textos. Por vezes, opino de mais...