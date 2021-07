De facto, e deve estar marcado na história, naquele momento a criação da CONCP foi a primeira resposta do não dessa intenção, e, consequentemente a desvinculação da macabra tentativa ainda com novas vestimentas, porquanto a prioridade estava virada para a luta para as independências dos territórios ocupados nesses países e essa teoria, caso não contrariasse ou ferisse a dignidade daqueles e respeitasse os oprimidos, seria discutida mais tarde num fórum na condição de igual para igual.

Outro aspecto que merece nota, os poucos estudantes militantes, membros honorários ou simpatizantes de cada movimento das ex-colónias, fundavam em Rabat, capital do Reino de Marrocos, sob os auspícios do Rei Hassan II e iniciativa do saudoso Engenheiro Amílcar Cabral Presidente do PAICG, a UGEAN (União Geral dos Estudantes dos Países sob Dominação Colonial Portuguesa).

Outra atitude dos dirigentes dos movimentos de libertação das ex-colónias portuguesas que reputo de grande alcance político, da integridade de cada dirigente e de importância do papel que cada um representava, foi, sem dúvidas, a criação da comunidade sob acrónimo PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa), expressão máxima de serem donas dos actos e decisões para os territórios que representavam, tal como disse o poeta-maior: "Somos nós mesmos", para se evitar confusão com qualquer projecto do colonizador, que desesperadamente pretendia inculcar nas mentes dos cidadãos das colónias e dos africanos incautos a muito propalada portugalidade que, coma se sabe, só foi admitida para os indígenas, anos depois do levamento contra a presença colonial em Angola.

Foi no período em que determinados países-membros da ONU exerciam pressão sobre Portugal para libertar as suas colónias, graças à indefectível solidariedade dos países africanos recém-independentes, dos países asiáticos depois da Conferência de Bandung e dos países socialistas, que em bloco exigiam a independência das colónias portuguesas.

Pessoalmente, há muito anos venho-me questionando se nós, angolanos, confinados no berço da humanidade, com as nossas línguas nacionais milenárias, com um largo e invejável mosaico étnico-cultural, donas de um peculiar léxico, embora, no passado, fosse quase inexpressivo nas grandes cidades por vontade do opressor, mas após a independência nacional, desde os primeiros anos se tem tornado mais presente, dinâmico e a sua inovação e adaptação a outras matrizes linguísticas nacionais se faz sentir cada vez mais, o que se pode prever que nos anos vindouros poderá existir o português de Angola.

O que tivemos/temos de lusitano e, consequentemente sermos lusófonos se os lusitanos ou simplesmente lusos se estendem apenas do Minho ao Algarve?

Qual o motivo de somente nos últimos tempos, quase que obrigatório, divulgar 0 termo lusofonia, estranhamente, com maior frequência depois da criação da CPLP.

Que mensagem se pretende enviar?

Que se saiba, a língua lusófona não existe. Portanto, pode-se concluir que a dita LUSOFONIA não passa de uma ma fabricação.

Existe, sim, uma CPLP, com a suprema expressão dos Estados livres e independentes de Língua portuguesa, dentro do respeito recíproco da soberania de cada Estado-membro, não-ingerência nos assuntos internos, espírito de igualdade e de solidariedade entre si.

Tal como no passado, vamos dizer NÃO à tentativa (in)voluntária ou (in)consciente da pretensão de alguns políticos e intelectuais lusos de pretenderem recriar de maneira diferente o falecido e muito bem enterrado mapa do Minho ao Timor.

Por motivos acima indicados, também não é menos preocupante a pretensão de nos impor uma ortografia, que não tem nada a ver com a nossa longa e heróica história, usos e costumes de muitos séculos.

Com imensa pena, porque lutamos para isso, que leio os escritos de alguns cidadãos da nova geração, oiço com frequência dos nossos locutores e doutras pessoas, algumas responsabilidades e deveres na sociedade, a forma como escrevem ou assumem a dita lusofonia. Depreende-se que é uma autêntica imitação da forma brasileira/portuguesa o que considera grave e muito mais grave ainda porque estamos "desalfabetizar" os nossos futuros quadros, a pessoas descuidadas, aqueles que são os futuros dirigentes, os que deverão ser os defensores da língua portuguesa, o português com características específicas de Angola.

Lentamente era demonstrada que uma nova forma de escrever traz consigo muitas e graves lacunas até para o próprio cidadão português, o descendente do suposto criador da língua portuguesa. Vide o programa da RTP "Como se fala em português".

Parece-me que tem provocado alguns dissabores especialmente no ensino e também no falar. Dá entender que a nova ortografia criou alguma confusão.

Basta lermos, ouvirmos os comentários de alguns estudiosos da língua portuguesa, uma parte de académicos portugueses, de muitos outros entendidos na matéria em Portugal e não só, e no nosso caso específico, a apreciação da saudosa Prof.ª Doutora Amélia Mingas par compreendermos o que significa ou as consequências da nova ortografia para o nosso País.

Não sou contra a inclusão de palavras estrangeiras no nosso léxico. Seria uma aberração.

Cuidar da ortografia deixada no dia 10 de Novembro de 1975, aquela pela qual lutamos desde os anos 60, e cuidar do nosso património linguístico, bem como garantir a nossa identidade, e demonstra sem ofender a nossa forma de ser e de estar.

Em suma, e sermos orgulhosamente angolanos, porquanto, durante a luta de libertação afirmávamos que, ao conquistarmos a independência nacional, também conquistávamos a língua. Por isso, por vontade própria, somos um país de língua oficial portuguesa.

*Embaixador jubilado