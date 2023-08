"É necessário agir com sabedoria em todos os momentos! Somos seres sociais e, como tal, relacionamo-nos com outras pessoas em todos os lugares: na família, no trabalho, na vizinhança, nas igrejas e em todos os sítios onde dedicamos algum tempo da nossa vida. Enquanto isso acontece, e porque somos diferentes, existem momentos em que não concordamos com o procedimento de outrem e vice-versa, temos a necessidade de esclarecer ou mesmo deixar o nosso ponto de vista sobre determinados procedimento ou atitudes..." Artemísia Mucuta A semana passada foi fixe, com oportunidades nunca sonhadas. Mas nem tudo foram rosas de porcelana, houve um ou outro momento menos bom que nos convidou a fazer uma introspecção e repensar a nossa vida e como podemos influenciar e deixar-nos influenciar pelos outros.

Até que ponto a forma de ser e de agir alheia pode atrapalhar e travar a nossa caminhada? Até que ponto permitimos que a sombra de outrem escureça a nossa boa luz, sugue a nossa boa energia? Porque aceitar que tal aconteça? O que fazer perante tal situação? Aceitar na boa que nos pisem? Abraçar o porco-espinho e beijar o ngulo? Aceitar o cafrique da jibóia? Bilar? Orar? Xinguilar? Praguejar? Pausar?

Deixo as questões no ar para que cada um reflicta e decida o que fazer. Enquanto isso, vou dar letras à voz da minha xará, minha kamba, mana que há bué tem dado voz às minhas letras, hoje darei letras à voz dela, que se tornou bálsamo para muita boa gente e fez makalakatos empinarem os muzumbos como se fossem heróis da foto a zunirem como marimbondos insaciáveis que pitam a esperança para continuarem laifados à custa dos fobados e fatigados.

A seguir, o assobio que saiu da Pena da Carla:

"É mais uma etapa, um ciclo, eles fecham-se para que outros sejam abertos. Foram belíssimos 18 anos, o tempo exacto que estou na Luanda. Um kialumingo que já conhecia mesmo antes de entrar para a rádio. Um kialumingo que virou um verbo conjugável na minha vida, que me fez muito feliz, que me desafiou. Um kialumingo que conheci pessoalmente lá no ano de 2003. Que, me conhecendo das lides ambientais da minha também amada JEA, me recebeu em 2005 com todos os braços e abraços no Uaué Ambiente, depois de ganhar em 2003 as Olimpíadas do Ambiente.

Kialumingar tornou-se na rotina de domingo e olha que não importava se estivesse de férias, se em Luanda me encontrasse lá estava eu cuculu cuculu, ia ao programa mais kyambonte da nguimbe. O programa do tio Salú que me contaminou com essas kialuminguisses da vida e os longos bons dias.

Aprendi muito, no kialumingo já cantámos, já rimos e sorrimos, já chorámos.

Salú, meu papito, muito obrigado txiamuuuu bué; Evaristo José, meu vovis de profissão, valeu muito; Ulisses de Jesus, meu realizador te gosto com bué de força.

E a vocês amados/as prezados/as e respeitáveis ouvintes que sempre acompanharam o kialumingo e a mim, obrigada por tudo, pelo amor, pelo carinho, pelo respeito. Nós entrámos nas vossas casas sem pedir licença e acabámos por fazer parte da vossa família. Aos ouvintes do programa da família, do programa que junta (va) amor.

Kyalumingo eh eh!! Até um dia, meu amor."

Essa despedida é da radialista Carla Pena, que é mais uma voz que a Rádio Luanda perde, sim, perde! Baza ou é convidada a bazar sem ter direito a despedir-se dos ouvintes como deve ser, aos microfones que durante anos deu o seu melhor em prol da nobre tarefa de informar e entreter de forma responsável e pedagógica graúdos e adultos. É uma pena que a Carla, tal como outras vozes, se vá, numa corrente que tende a levar quem queira bumbar bem, como diz o manual, sem se vender, nem se submeter a caprichos de quem pensa ser uma das línguas bifurcadas das ordens superiores. Aos poucos, a audiência vai-se distanciando cada vez mais, sintonizando outros mambos que emprestem mais qualidade de conteúdo e de apresentação.

A pergunta fica: o que se passa? Tantos "craques" a bazarem contra as suas vontades, a deixarem os microfones mudos ou com ruídos e ninguém parece se importar. Essa cena devia servir de aviso à navegação, a quem ainda se mantenha por lá e seja da mesma turma do bem, da Carla, profissional que não se inclina, mas que se mantém vertical a sorrir e a dar a mão a outrem sempre que necessário. Ninguém é perfeito, nem insubstituível, mas é recomendável que se valorizem e se retenham as marcas da casa, que dão qualidade, audiência, parceiros, publicidade. Deixo uma dica a quem pode safar tal canoa esburacada, analisem a sério as águas turbulentas que a levam aos estreitos, rápidos e a enormes quedas que poderão afundar esse histórico dos media. Salvem a Kyanda antes que seja afogada nas ondas hertzianas das ordens superiores!

Kandando Xará dos e das M, temos fé que ainda ouviremos novamente o teu contagiante booom diiiaa e a famosa gargalhada, que já é imagem registada, sem esquecer as dicas do kujikulando que nos convidam a pensar o País, a fazer bem melhor os nossos mambos, para que tenhamos uma Angola bem melhor para todos nós. Katé+