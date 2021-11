Uma das cenas que mais gostava nesse salo bué fixe, era a estória que contávamos sobre como arranjar o mundo com as makas que tinha. Que solução ou soluções seriam as mais acertadas? Quem iria descobrir e implementar tais soluções? Quanto é que custaria tal iniciativa? Qual seria o papel de cada um de nós. A tal estória que contávamos durante as palestras e outras actividades em que procurávamos encontrar soluções, pode ser resumida da seguinte forma:

Um cientista muito fera recebeu a incumbência de arranjar o mundo, dar soluções as makas ambientais e não só que cafricavam e asfixiavam o mundo. Fechou-se no seu laboratório durante dias seguidos, tanto que a família deixou de vê-lo durante algum tempo. Essa ausência fez com que o seu filho de 7 anos, ficasse preocupado e tentasse a todo custo entrar para ajudá-lo. Essa insistência irritou o cientista, que cansado da teimosia do kandengue que não o deixava concentrar-se, chamou o puto para conversar e pedir para ficar calmo, mas ante a chuva de perguntas que o rapaz fazia, ele teve de ver algo para distrai-lo. Foi assim que pegou num mapa-mundo e cortou em vários pedaços pequenos, depois entregou-os com um rolo de fita-cola e pediu ao ndengue para arranjar o mapa como se fosse um quebra-cabeças, que visse uma solução àquela maka. Já que queria tanto ajudar, teria de arranjar o mundo.

O cientista sorriu com o silêncio do puto, "ufaaa, até que enfim", pensou ele. Suspirou de alívio, porque pensou que fosse ficar por horas sem ouvir o puto e assim poderia concentrar-se no trabalho bué importante que estava a fazer em prol da humanidade, arranjar o mundo.

Quando menos esperava ouviu o puto a cantar e a gritar de alegria. O pai não queria acreditar que o kandengue já estava a novamente a fazer "barulho", o que era estranho porque nem sequer devia ter acabado o trabalho. O piô foi ter com o papoite a gritar "consegui, consegui, eu consegui papá, arranjei o mundo que estava destruído!" O pai não queria acreditar, "como é possível?" Pegou no mapa e viu que realmente estava todo bem arranjado, todos os pedaços estavam nos seus devidos lugares, sem faltar uma peça sequer. O cientista incrédulo, porque nem ele com tantas formações, com um QI bué alto conseguiria arranjar o mundo tão malaique como estava. Admirado, perguntou ao filho como é que ele conseguira em tão pouco tempo. O ndengue ainda a dar uns toques de caixa de um cavalo maluco com sapato do boica, disse que a princípio foi rijo, balou bué pra conseguir encontrar a solução. Depois de xixilar bué, descobriu que na parte de trás havia o desenho de um homem, então ele decidiu brincar um coxe e começou a arranjar o homem com base no que aprendeu durante as aulas: cabeça, tronco, membros e demais partes do corpo. Quando deu balanço, tinha conseguido, na brincadeira, arranjar o homem, e ao virar a folha deu conta que também havia arranjado o mundo, como o pai tinha pedido. Estava feliz porque tinha ajudado o pai a arranjar o mundo, "apenas" arranjando o homem, simples assim!

Com essa estória passávamos a mensagem que a solução para tudo estava no homem, na educação desde tenra idade sobre como deve ser e proceder para que viva num ambiente sadio e bué fixe.

Numa altura em que as questões ambientais estão em voga por causa da COP 26, convém lembrar que a solução para haver um mundo melhor passa por apostar a sério na educação, no ensino das crianças para que se tornem adultos conscientes, bem comportados e que evitem ao máximo danificar o ambiente do qual são parte. É importante que se lembre que para além da luta para se deixar um mundo melhor para a gerações futuras, não se esqueça que se deve também deixar filhos bem melhores educados do que as gerações passadas para que façam muito melhor do que os seus antepassados, mas tal só será possível se se transformar a educação dos kandengues em prioridade, para que aprendam, conheçam, valorizem e respeitem o que vão encontrar e deixar. Dai se dizer que conhecer para conservar é a chave para se trabalhar bem para que haja um ambiente puro e um futuro seguro na única casa/mundo que temos.