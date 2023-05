Esse negócio que hoje anima Luanda começou a prosperar noutras províncias, como nas Lundas, Benguela, Kwanza-Sul, Huambo, onde as motorizadas há anos são dos meios mais usados para compensar a falta de um sistema de transportes públicos adequado.

Diariamente deambulam pelos mais diversos bairros de Luanda milhares de motorizadas de duas e três rodas, conduzidas maioritariamente por jovens oriundos de várias províncias do País, sendo Benguela, Uíge e Huíla as mais citadas.

As motocicletas mais usadas têm 125 cc ou mais, transportam pessoas e carga, circulam pelos bairros periféricos e pela baixa ou centro da cidade. Aliás, já se diz que as motas saíram do gueto para a cidade, deixando de ser uma opção apenas para os mais pobres e exclusivas do piso esburacado e sem asfalto da periferia e passaram a ser também uma opção para o asfalto que circunda os prédios e os condomínios de luxo.

Por causa dos engarrafamentos, muita boa gente prefere andar de mota, porque reduz o tempo de paragem, à espera que o trânsito flua para sair do sufoco. A mota possibilita que se chegue mais rápido aos locais, melhorando a gestão de tempo, sem esquecer que, em muitos bairros, a mota é o único meio que circula.

Apesar de as motorizadas ajudarem na circulação de pessoas e bens, têm também brindado os cidadãos com muitos dissabores provocados, principalmente, pelo mau estado das motas, má condução, inexperiência do motoqueiro, desconhecimento e incumprimento das regras de trânsito, falta de uso de equipamentos de protecção individual (como o capacete), falta de iluminação, excesso de lotação, alta velocidade, ultrapassagem indevida, entre outras situações menos boas.

É sabido que muitos moto-taxistas não estão habilitados para conduzir, não conhecem o Código de Estrada, logo violam-no várias vezes ao dia e de todas as maneiras possíveis, sem dó nem piedade, mostrando que estão acima da lei. Circulam como, quando e onde bem entendem. No passeio, no separador, na passadeira para peões, na pedonal, em contramão, na faixa rápida da via expressa. Acredito que só não andam na água e não trepam árvores, porque ainda não devem ter visto oportunidades para facturar, porque voar têm tentado. Levam mais carga do que a mota suporta, transportam mais passageiros do que é permitido, duas, três ou mais pessoas numa motorizada de duas rodas que devia levar apenas duas pessoas a contar com o condutor. Aceleram sem prudência como se estivessem a bater corrida no autódromo.

Já as motas de três rodas, chamadas de "avô chegou" ou "kaleluia", transportam ao mesmo tempo carga como pessoas, numa mistura de perigos que, muitas vezes, provoca acidentes fatais. Os passageiros vão engaiolados na parte de trás que algumas vezes está totalmente coberta por uma lona e são transportados como se fossem sacos de carvão ou de mukua, sem haver a mínima preocupação por parte do motoqueiro com a vida e a saúde de quem leva.

Os preços variam de 100 a 500 kwanzas por pessoa, podendo chegar aos 1000 kwanzas quando o transporte for feito em certas zonas do casco urbano. Já a mercadoria tem uma outra tarifa variando em função do tipo, quantidade, distância e localidade.

Outro aspecto que tem preocupado os cidadãos está ligado à violência que essa classe tem oferecido aos automobilistas quando há um acidente. Por causa da sua má condução, tem sido regular o registo de acidentes entre carros e motas com o mais variado nível de danos físicos e patrimoniais. Quando tal acontece, os cupapatas aglomeram-se para defender o seu colega, ainda que esse esteja errado, e partem para o uso da agressividade ou mesmo da violência contra o motorista da viatura envolvida no acidente, e até contra outros ocupantes da mesma. Nem os agentes da Polícia se safam da marginalidade do pessoal, que, muitas vezes, agride, ameaça e desrespeita os agentes da ordem pública ou os reguladores de trânsito em serviço.

O que nos deixa perplexos e assustados é o silêncio aterrador das entidades públicas que deviam regular e disciplinar com a colaboração das associações de moto-taxistas, as acções dos motoqueiros, para que se termine de vez com os actos inconsequentes que todos os dias testemunhamos com receio de sermos as próximas vítimas. Até quando é que vamos conviver com mbaias que ameaçam a nossa vida e a dos próprios irresponsáveis que não querem prestar um serviço de qualidade com segurança?

Apesar de tudo, ainda é possível encontrar um ou outro que seja exemplar, que esteja habilitado, conheça e cumpra o Código de Estrada, tenha a motorizada, tecnicamente bem e faça um serviço de qualidade, no qual o bem vida é o mais valioso.

Acelerem, acelerem e travem também, mas com prudência, respeito e disciplina! Katé+

