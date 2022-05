A desculpa da guerra já não é aceitável, tanto que quem nasceu a partir de 2002 não sabe e não quer saber de guerra. Sabe o que (sobre)vive, a fome que cola no osso, o sofrimento e tudo o que vem ao reboque e faz da vida treino de forças especiais. Esse pessoal sabe também que há quem não passe pelas mesmas dificuldades, tem de tudo o que o kumbu pode comprar: melhores e mais caras escolas do mundo, melhor assistência médica e medicamentosa na estranja, não sabem o que é ficar na bicha para sobreviver, tem os mais caros rucas que fazem evitar ficar horas em paragens empoeiradas a bilar por um lugar num autocarro superlotado e escangalhado ou ainda balar com a arrogância do cobele ximba e a má condução de um nduta que usa o seu ruca para facturar o que pode em pouco tempo e não quer saber da vida de quem senta no seu azul e branco ou no cupapata.



Esse pessoal aprendeu nas ruas a depender de si para se safar, que o individualismo é melhor do que o grupo, que usar o de todos de forma individual é o melhor a fazer, michar sem bumbar é o que bate, dar mbaia é ser vijú, acordar tarde, estudar mal, não se preocupar em aprender a fazer bem é algo normal, porque basta ter quem indica ou encaminha para resolver tudo e se laifar, ser nomeado, ter falidas, enriquecer num piscar, que nem os madies da jefran, que são apenas uns dos muitos maus exemplos de como se (sobre)vive a explorar o outro, a desviar, a fatigar e enganar sem produzir nada a não ser trafulhice e dor.



Temos tido muitas pancadas e perdas, mesmo com o calar das armas, as mortes se multiplicam e a culpa tem sido jogada às doenças, aos acidentes, azares e aos feitiços, quando se parar e analisar as causas, se verá que são as pessoas. Sim, a culpa é das pessoas que já não são empáticas, humanas, humildes, respeitosas, patriotas, cumpridoras, servidoras, sérias; preferem ser tudo o que é mau, fazem do errado normal, ser má pessoa é fixe, fazer mal aos outros, ser egoísta, maldoso, gatuno é que bate, principalmente se for gatuno de milhões, vira herói, "o fulano é que é pessoa, grandas casas, rucas, grifes, rulas, bau, só mambos caros, ele sim, é pessoa!"



O normal é ser magala. Quem tentar ser correcto, justo, honesto, sincero, empático, humano, fazer bem as cenas, tratar bem o próximo é tido e visto como errado, armado em bom, achado em certo. Será bem drenado, porque é do contra, não segue as regras do se vira, se safa. Quem tenta viver sem michar, sem mexer no que devia ser para todos, quem vive a fazer do respeito seu guia é afastado, deve ter alguma maka, precisa de oração de libertação. Por falar em oração, o número de igrejas e de congregações da fé têm aumentado de forma assustadora, dando a impressão que diariamente surgem várias numa mesma rua. O mais estranho é que por mais nguelés que surjam, por mais pregação que se faça, com recurso à mídia, à internet, o comportamento não tem melhorado, muito pelo contrário, é cada vez pior, os valores que deviam guiar as relações sociais nas comunidades são trocados pelo imediatismo do materialismo que alguns buscam a troco de dízimos e ofertas suspeitas para "comprarem um lugar no céu", como cantou o Paulo.



Numa altura em que os evangelhos, a fé, a salvação estão em voga, devia-se viver e praticar mais amor, ajudar mais o próximo, ser mais humanistas, ser bem melhores para com as outras, tornar o ser e fazer fixe algo normal.



Esse Abril bué celebrado e cheio de prolongados devia ser aproveitado para olhar para nós, à nossa volta e ver o que está errado e o que cada um de nós pode e deve fazer para melhorar a forma como se vive, aprender e a ajudar os outros a viverem bem, melhorar a educação das crianças para que sejam e façam bem melhor do que nós. O milagre que deve ser buscado é esse, como melhorarmos a nossa forma de ser e o nosso comportamento para que possamos ter e fazer uma banda bem melhor para todos nós, com pessoas de bem, que se sintam bem em serem boas, em fazer bem os mambos, em ajudar quem esteja a precisar, dar a cada um o que merece e o que precisa. Vamos começar? Katé+