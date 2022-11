Sempre gostou de estudar, desde tenra idade que os pais ensinaram a ela e aos irmãos que estudar era um mambo bué fixe, tanto que faziam jogos de letras e números, desenhavam e pintavam figuras diversas. Quando se portassem mal, os pais obrigavam-nos a ler, a fazer cópias e a contar. Quando começaram a estudar, já tinham bases do que iriam aprender, o que facilitou o processo.



Hoje, já numa classe mais avançada, Bossanga continua a dar o show, quer nas aulas, no comportamento como nas notas, sendo o chodó da escola. É amiga de todo o mundo, muito respeitosa e educada, conseguiu criar pontes boas na relação estudantes-professores.



Mas, apesar de todo o historial, ela está preocupada, porque, pela primeira vez desde que começou a estudar, não a deixaram entrar na escola por causa do cabelo. Os operativos que sempre conversaram fixe com ela e com outros colegas naquele dia barraram a entrada de vários alunos por causa dos penteados que tinham. Diziam que estavam apenas a cumprir ordens superiores. "Quem vier com penteado estranho ou cabelo despenteado não vai entrar"! Diziam sem esclarecer o que significava penteado estranho e em que lei se basearam para tal proibição.



Bossanga aproveita o seu farto e escuro cabelo para fazer tranças viradas, chamadas bailundas, tranças de linha ao estilo de Cabinda, tranças finas chamadas de bobs ou penteia ao estilo gime a relembrar o tempo dos seus avós ou faz puchinhos. Não gosta de alisar o cabelo, prefere mantê-lo natural, tão pouco usa postiço, tissagem ou peruca, diz que altera a sua essência e deforma quem ela é, prefere ser quem é e como se sente bem, mas respeita quem tenha gostos diferentes.



A maka continuou por várias horas, chegando ao ponto de envolver os pais dos petizes que avisados se deslocaram à escola para saber o que se passava e buscarem uma solução com a direcção do estabelecimento de ensino, mas sem sucesso.



Os outros estudantes não abrangidos pelo filtro quando se aperceberam da situação decidiram solidarizar-se e não entraram na escola, em protesto pelo tratamento que eles consideravam ser discriminatório e injusto. Reuniram-se à frente da escola, e um deles, Dizumba Guda, que era tido como o mais calmo, subiu para cima de um cupapata e dirigiu-se aos colegas, questionando as decisões e prioridades, enquanto os colegas trajados de bata branca misturados com transeuntes se aglomeravam ávidos por comício ou show.



"Colegas, será que o cabelo da Bossanga ofende ou dá gasosa? Não! Atenta contra o pudor ou é uma ameaça? Não! Desvia o kumbú da nossa merenda escolar ou dos livros? Não! Deturpa o nosso ensino ou faz mal à saúde? Não!"



Embalados pela euforia, continuavam agora com ajuda de um microfone e de uma coluna de som a levar a mensagem para mais distante.



"O que será que os nossos cabelos têm de tão diferentes em relação aos dos professores que pintam, cortam como querem, põem postiços, perucas e tissagens coloridas? Nada! Será que se todos ficarmos cadibalas seremos mais ou menos barras? Não! Seremos mal-educados? Não! Deixaremos de ser quem somos? Não! Será que a preocupação não devia estar virada para a melhoria das condições do nosso ensino? Sim! Com a construção de mais salas de aulas e de escolas, com carteiras e todas as condições necessárias para que não hajam mais crianças fora do sistema de ensino? Sim! Será que o penteado é que está a impedir que hajam escolas com laboratórios e bibliotecas apetrechadas e com wc"s funcionais (limpos, com água e sabão), professores bem capacitados e valorizados com condições e salários dignos, campos e ginásios, espaços para a cultura, segurança dentro e nas imediações das escolas, transporte público para ajudar-nos nas deslocações? Será que as tranças que as colegas usam é que estão a travar as bolsas de estudos para as famílias mais pobres? Não!"

O puto faz uma pausa para retomar o fôlego.



"Será que não podíamos estar a falar da inclusão e expansão digital no ensino? Sim! Então, o que será que temos de errado por exercermos o nosso direito a identidade pessoal? Nada! Custa sermos valorizados, respeitados e tratados como estudantes que apenas querem estudar bem com ou sem afro? Custa criar condições para que o foco seja dar dignidade aos estudantes e garantir um ensino abrangente e de qualidade para todos sem discriminação alguma? Não!"

Enquanto aguardamos pelo desfecho dessa dizumba cabeluda, vamos duzir um punk! Katé+.