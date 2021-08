Não sabemos até hoje qual é o nome certo ou real do operativo, porque ele nunca disse, aliás, nem sabemos se ele sabe qual é o seu verdadeiro nome, porque segundo o mesmo, desde o tempo da recruta após ter sido kuatado numa rusga nos anos 70, quando tinha os seus 15 anos, nunca mais usou o seu nome próprio, porque logo na recruta foi rebaptizado por causa do seu corpulento porte físico, um metro e noventa e cinco de altura, 100 Kg de peso, calça 45, dono de uma postura que impunha e impõe ainda muito respeito, inclusive ao odiado sargento que punha na linha os mancebos. Cafrica Imbondeiro é o nome de guerra que recebeu, por causa da força hercúlea que possuía.

Durante a guerra recebeu um novo nome, Antitanque, porque dificilmente era alvejado ou ferido com gravidade, mesmo participando nos confrontos mais duros. Por várias vezes foi o único sobrevivente do grupo. Quando chegou a paz, mais de trinta anos depois, Posterado, apesar de ser dos poucos tropas super especiais formados em várias bandas e com bué de artes e valências, foi desmobilizado com a patente de subtenente, após ter dado muito pela pátria e pelos seus irmãos de armas em todos os conflitos em que participou, continua à espera de receber a sua merecida pensão. Situação que o deixa muito triste, porque diz que conhece kandengues que nem sabem o que é uma GM ou uma semana maluca e estão "desmobilizados" com a patente de coronel a receberem todas a benesses.

Apesar de ter sido colega de trincheira de indivíduos que hoje ostentam altas patentes, continua à espera da sua vez para receber também "quarquera coisa", como um kaleluia ou um fogão a lenha numa campanha eleitoral qualquer.

Sempre que esteve nas instituições afins para resolver a questão da pensão, ouviu que tinha de regressar num outro dia, porque não encontravam o processo dele, e já ouviu inclusive alguém dizer que ele estava a intrujar, que nunca tinha sido kwemba de verdade. Essa dica fê-lo rasgar o mbila e mostrar as marcas que a kitota deixou na pele e nos ossos, espectáculo que causou um péssimo clima entre os presentes, tanto que nunca mais alguém ousou pôr em causa os anos em que deu tudo pela pátria. Infelizmente continua a aguardar pelas promessas.

Posterado trabalha como protecção física, faz trabalho de segurança, é um operativo, cuida da casa de um bossanga, um general famoso, que o reconheceu numa das enormes filas à espera de autocarro para um dos bairros bate chapa na periferia de Luanda, onde vivia. O general tinha sido recebido por ele na tropa, ficou aos seus cuidados, foi salvo por ele várias vezes, tal como outros tantos vivos e cazumbis por essa Angola adentro, então em gesto de retribuição, o oficial empregou o Posterado como seu PF, seu homem de confiança.

Apesar do seu aspecto duro, Posterado é gentil, educado, respeitador, tanto que essa é a imagem de marca que ficou por onde passou. É grande em boas maneiras, gigante em humanismo, uma montanha de superação e motivação. Tem mulher, dois filhos por quem luta para dar o melhor que pode e teima em mantê-los a estudar para que possam ser o que ele não conseguiu e ter o que não teve. Para além de ser PF, faz uns gandulos pra aumentar a renda porque o salário é bué baixo, mesmo com os horários malucos, o pitéu nas talochas é coxito, às vezes não presta e nem sempre chega. Sempre que pode procura passar tudo o que aprendeu nos cursos de defesa, inteligência e contra-inteligência, nas várias línguas que domina.

Até hoje não sabemos como é que conseguiu registar os filhos sem ter documentos certos, mas fê-lo. Alias, dele não se espanta muito, porque tem sido um baú de boas surpresas, consegue sempre resolver as questões mais quentes que outros bandaram, ele tem sempre uma solução. Conhece e é conhecido por muita gente, tanto que jornalista, cantor, político, religioso ou jogador angolano algum o bate em fama. Mesmo sendo bué conhecido dificilmente pede ajuda aos seus camones, como ele os chama, prefere lutar pelo caminho certo e conseguir os seus mambos numa boa e continuar de cabeça erguida.