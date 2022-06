"O Cabrito come onde está amarrado!" Há dias um dos meus cumpas a caminho da banda onde bumba postou uma foto curiosa e cuja legenda "adoçou" mais o mambo: "aqui quem manda são os cabritos". A imagem mostrava alguns cabritos sentados a meio da estrada, enquanto alguns outros caminhavam de um lado ao outro sem pressa e sem se importarem com os rucas parados à espera que os ilustres herbívoros decidissem sair da estrada.

Quando vi a foto, ri-me bué e perguntei o que significava. Se estava ligada aos cabritos ou aos donos dos cabritos? A resposta? Bem, essa fica para uma próxima pastagem. Esse episódio fez-me pensar durante algum tempo sobre a importância que os cabritos têm na banda do meu cumpas, onde, para além do valor gastronómico, também têm um valor sociocultural, económico e político muito forte.

Tais ruminantes são obedientes e mansos, preferem levar tudo na desportiva a balir, méé daqui e mééé dali! Só bravam em situações extremas e resolvem as situações com fortes cabeçadas, usam os famosos chifres para mostrar quem tem mais garra e manda mais testa-de-ferro.

Os cabritos estão sempre com um pastor ao lado que os leva para o pasto e os amarra onde há boa erva. Assim comem tudo o que estiver ao alcance da boca e da corda que os amarra. Quando o capim acaba, o pastor tem de levá-los para um outro lugar onde haja bom manjar, para que possam dar continuidade ao banquete.

Nas últimas décadas surgiu uma espécie de cabrito sui generis, autóctone, embora com misturas ocidentais e orientais, mas muito tradicionalista, só berra em línguas locais e estrangeiras, nada de berrar em cabritês. Essa espécie não precisa de pastor, é pastora de si mesma, ou seja, amarra-se onde bem entende e pelo tempo que quiser. Come o que apetece, na quantidade que consegue e ainda regurgita vezes sem conta para continuar a manducar, até saciar o apetite voraz e egoísta que tem, sem se importar com a manada faminta que aguarda por uma oportunidade para também saborear um tufo de ditumbate sequer. Tais cabritos-pastores são autónomos, têm uma grande capacidade para criar mambos novos e diferentes, alias, já se diz que são os pais dos raríssimos e mitológicos elefantes brancos que valem milhões, por causa do marfim que enfeitam os muzumbus recheados de jóias que facilitam trepar árvores, nadar e escalar paredes.

Esses cabritos são famintos, mesmo em bandas sem capim encontram formas de continuarem a ruminar o que lá houver, seja areia, pedra, ouro, peixe, sal, carro, casa, avião, cargo, funge, pizza, liamba, até papel-moeda pitam, numa linda calma e quando arrotam o aroma é de discursos recheados de esperanças azedas. Dizem que para paparem tudo sem makas inventaram uma cena que finta quem esteja a tentar saber o segredo dos cabritos testa-de-ferro (outra subespécie local) e quem está por trás de tais animais que usam gafas com lentes verdes que faz ver tudo verde, logo, tudo o que é verde os quadrúpedes pitam, até outros animais.

Os cabritos cantam, dançam, assobiam; ouvimos dizer que onde comem já não cresce mais nada, nem já a mirabilis, tornam a área desértica. Têm muito má energia, tanto que não têm nada que se aproveite. Nem pele, chifres, casco. Nada presta. Não adianta sonhar com a jinguinga ou um cabrito ao forno ou um cabrité enrolado em papel de saco de cimento. São tão maus que a carne é indigesta e intragável, mas são mais armados em sagrados e intocáveis que as vacas indianas e mais luxuosos que as vacas japonesas wagyu. Esses cabritos só ouvem música clássica, recebem massagem relaxante e tântrica, bebem do bom vinho reserva especial que vem directamente da fonte, em mala térmica especial trazida de jato privado e têm aconselhamento divinal particular.

O farto pasto e as fezadas dos cabritos têm atraído muitas ovelhas que querem associar-se para ver se conseguem se laifar sem precisarem de trabalhar. Querem pertencer ao restrito clã dos cabritos-pastores que continuam a desfilar pela banda do meu cumpas, onde os cabritos gozam de imunidades e não podem ser tocados, nem corridos, a não ser pelo estado do sobado, representado pelo Pai Grande dos Papoites que tem a prerrogativa de pensar em mexer no reluzente pêlo.

Quando sentem que o capim já não é suficiente para aumentar o colesterol que ambicionam, recorrem a um composto vitamínico à base de "são petróleo" e seus derivados que tal qual suplemento alimentar acresce bué de calorias bancárias aos seus quilates já a rebentar pela costura. Quando querem tundar os atrevidos de uma área de pasto, dejectam bolinhas preciosas e nauseabundas transformando-as em reservas, porque ninguém mais se atreverá a lá ir por causa do aroma, a não ser os autores de tais dejectos que imunes devoram tudo.

Esqueci-me de perguntar em que banda o cumpas está a bumbar, quero conhecer, abraçar e ir de cavalo, ups, de cabrito...