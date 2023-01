Há quem queira aumentar a família, ter mais um filho, assumir um relacionamento, pedir em namoro a dama que tem dicado; a tal dama também pode estar a pensar em dar o sim ao madié que xixila de tanta espera. Ou, ainda, um casal que garina há algum tempo decida nesse ano juntar as bicuatas e amigar, repartir teto, cama, mesa, wc e tudo mais, para além dos sonhos.

Terminar os estudos, conseguir entrar para um instituto médio ou superior, fazer mais cursos para aumentar o conhecimento, aprender mais uma língua, ter as melhores notas ou ao menos ter as notas suficientes para transitar de classe ou ano são, também, parte dos desejos de muitos. Já outros pretendem conseguir um emprego de que gostem ou que entendam das tarefas (que estejam capacitados para desempenhar), enquanto quem já tem emprego quer mudar para um melhor, com melhores condições de trabalho, de horário, melhor salário ou de acordo aos seus objectivos profissionais e pessoais. Há também quem queira continuar no mesmo salo, mas almeje por uma promoção ou nomeação. Mas há quem esteja com ideias de criar o seu próprio biolo, sem depender de outrem para ter emprego, antes ser ele um criador de empregos, de riqueza, de mais-valia.

Mudar de cidade, emigrar para um outro país, conseguir sentir-se útil e valorizado enquanto ser humano e profissional são, igualmente, alguns dos anseios ouvidos, tal como conhecer novos lugares, comprar um carro ou uma mota, conhecer e dar um kandando ao ídolo, aprender a dançar kizomba.

Assim são os sonhos, cada vez maiores de acordo a idade ou ao ângulo de visão. Mas quase todos buscam algo semelhante: viver num mundo melhor, sentir-se útil e valorizado e ter melhores condições de vida!

Tudo começa num sonho que, variando de pessoa para pessoa, pode realizar-se ou não, porque o passo a seguir é levantar, analisar, planificar, ver os recursos necessários e começar a fazer acontecer com disciplina, respeito, aprendizado contínuo, humildade, persistência e dedicação, controlando os riscos. Tal receita tem dado certo para muita gente.

No entanto, apesar de todo o floreado, há um aspecto que é cada vez mais frequente: queremos encontrar um mundo melhor para nós e para os nossos filhos vivermos; mas nem sempre estamos dispostos a trabalhar para a construção desse mundo fixe, tampouco há disposição para educar os nossos filhos para que sejam seres humanos porreiros que saibam dignificar e dar continuidade ao bom trabalho que deve ser feito para tudo saia bué fixe.

Como é que nós podemos ajudar a melhorar? Qual será o nosso papel?

Podemos começar com mambos simples, mas que são fundamentais:

Saudar de coração e com todo o respeito; pedir licença; ser educado, respeitoso, honesto, humanista, solidário e exemplar; dizer por favor; ensinar o que se sabe aos que precisem e queiram aprender; dar o nosso melhor em casa, com os kambas e no salo; criar boas bases para ser uma pessoa de confiança; ajudar o próximo sempre que for possível; ter bom comportamento social, evitando, por exemplo, dar mbaias no trânsito, furar bichas, pedir ou dar gasosa em troca de um serviço ou bem, criar esquemas que lesem a outrem ou ao Estado.

Sempre que forem responsáveis pelo nascimento duma criança, sejam mães e pais de verdade, que eduquem, alimentem, protejam, amem, respeitem e encaminhem pelo rumo certo, para que possam ser um modelo a seguir por muitos. Vamos agradecer mais por tudo.

Se começarmos hoje a dar esses passos, veremos que, afinal, ainda é possível termos uma boa banda e vivermos bem, só depende de nós, de como decidiremos ser, como faremos as nossas tarefas e como encararemos as nossas responsabilidades em relação à nossa família, ao nosso trabalho, à nossa comunidade e à nossa banda... Vamos fazer diferente? Vamos melhorar?

Bom ano para todos, com muita bênção e que sejamos boas pessoas.