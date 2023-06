A degradação do cenário económico verificada no primeiro semestre de 2023, incluindo o desastre na implementação da estratégia de redução dos gastos orçamentais com a subvenção ao combustível (gasolina), culminou com a exoneração do Ministro de Estado para a Coordenação Económica (MECE), o Prof. Doutor Manuel Nunes Júnior. Para o seu lugar, o Titular do Poder Executivo escolheu José de Lima Massano, um mestre em finanças com um percurso técnico profissional repleto de sucesso, principalmente no sector privado (banca).

Os desafios que Massano enfrentará são inúmeros e poderiam servir para escrever vários ensaios científicos relacionados com as ciências políticas e económicas. Este artigo debruça-se somente sobre os desafios que criam um trilema similar ao conceito económico conhecido como a teoria da Trindade Impossível. Neste conceito, conforme argumentado na literatura económica (Mundell and Fleming, 1964), o decisor de política monetária enfrenta um trilema na medida em que deve sacrificar um objectivo da política económica para assegurar os outros dois, a saber: estabilidade cambial, mobilidade de capitais e independência da política monetária.

No caso do novo MECE, o trilema está relacionado com i) a forte restrição orçamental, ii) a imperatividade de priorizar o gasto público nos limites da restrição orçamental e iii) a capacidade dos gestores orçamentais (ministros sectoriais e governadores provinciais) para cumprir as prioridades definidas no segundo. Ou seja, Massano enfrenta um cenário perfeitamente inelástico, onde não existe qualquer margem de manobra.

A restrição orçamental decorre de uma constatação objectiva, ou seja, os recursos financeiros disponíveis e realisticamente expectáveis para fluírem para os cofres do Tesouro Nacional são manifestamente insuficientes para cumprir com as despesas previstas no OGE 2023. De facto, a elaboração do OGE 2023 enfermou de um optimismo incomensurável o lado da receita e de uma megalomania patológica o lado da despesa.

A leitura dos indicadores fiscais da tabela 1 permitem verificar que, entre 2017 e 2020, a receita média se fixou em Kz 5,566 mil milhões. Durante o período de recuperação da economia mundial pós-covid, o preço do Brent esteve em alta, o que permitiu ao Tesouro Nacional encaixar Kz 10,3 mil milhões em 2021 e Kz 12,2 mil milhões em 2022. No entanto, considerando que o nível da produção petrolífera nacional tem caído persistentemente desde 2017, e os efeitos adversos decorrentes da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, não se percebe como foi possível estimar um nível de receita para 2023 na ordem dos Kz 11,8 mil milhões. Salvo se existirem dados sobre a entrada em operação de novos blocos de produção de petróleo, o optimismo da projecção da receita roça a ingenuidade!

Entretanto, o surrealismo atinge proporções mais preocupantes quando analisado o quadro da despesa. Entre 2017 e 2021, a média anual da despesa total fixou-se nos Kz 5,743 mil milhões. Em 2022, por razões inerentes ao ciclo político, a despesa total foi de Kz 9,070 mil milhões, ou seja, um crescimento anual na ordem dos 58%. Para 2023, o OGE fixa a despesa em Kz 10,400 mil milhões que é também bastante influenciada pelo serviço da dívida estimada em cerca de USD 17,75 mil milhões, incluindo juros e amortização de capital. O forte crescimento da dívida decorre i) da política de fomento e aprofundamento do mercado de divida (soberana) interna e ii) da concentração dos pagamentos à China suspensos durante o período da pandemia da Covid-19. Parece que nos exercícios económicos anteriores não foi devidamente acautelada a inevitável chegada do momento para retomar os pagamentos às instituições financeiras chinesas.

Depois de Massano conseguir convencer o TPE e a patrulha de gestores públicos da existência desta forte restrição orçamental, que deverá culminar com a indeclinável revisão do OGE 2023, será preciso eleger as prioridades do gasto público para o presente exercício económico e seguintes da actual legislatura do Presidente João Lourenço. Neste segundo tripé do trilema, o novo MECE vai esbarrar na megalomania patológica do Programa de Governo do MPLA. É preciso abandonar muitos sonhos irrealizáveis (e muitos deles desnecessários para a nossa realidade) que constam da carteira de obras e iniciativas dos vários órgãos do Estado. Por outro lado, é preciso dar transparência a rubricas orçamentais totalmente opacas (por exemplo, gastos com os órgãos da defesa nacional) e ponderar a suspensão temporária do investimento público. Ou seja, nesta fase, os investimentos públicos deveriam limitar-se ao estritamente necessário para terminar o que já está em estágio avançado de construção ou de implementação (last mile). Toda nova despesa de capital ou em fase inicial de implementação deveria ser suspensa.

Os exercícios previstos nos primeiro e segundo tripés do trilema já são difíceis por si só; porém, garantir o sucesso do terceiro pode ser ainda muito mais difícil, tendo em conta o desempenho dos gestores públicos no passado recente. Nada garante a Massano que, uma vez aprovado um programa rigoroso de ajustamento do gasto público, a indisciplina e a desorganização, por vezes enviesadas com nuances, quer de incompetência quer de apropriação indevida de recursos financeiros públicos, não venham a comprometer a boa execução do plano de regaste da solvabilidade das contas públicas. Massano deverá, ainda, assegurar que os bons exemplos venham de cima. Assim, e para abono de uma maior transparência da despesa púbica, é preciso, por exemplo, que a prática de adjudicações directas seja descontinuada.

A verdade é que, no actual contexto sócio-económico, Massano não tem outra alternativa que não seja convencer o TPE de que o caminho a seguir passa, entre outras medidas correctivas, por enfrentar a trindade impossível. Por outro lado, não existindo a perspectiva de captar qualquer tipo de financiamento à balança de pagamentos capaz de permitir ao BNA regressar aos níveis de venda de divisas pré-covid (ver tabela 3), é expectável que o Kwanza continue a depreciar até que atinja o novo nível de equilíbrio de longo prazo.

No actual contexto económico desfavorável, é preciso evitar seguir o caminho mais fácil, que é ir a Washington DC bater à porta do FMI para solicitar um novo programa de estabilização macro-económica com um resgate financeiro. Os programas do FMI já provaram a sua inadequação para resolver os desafios estruturais da economia angolana. Os técnicos e peritos do Fundo são indiscutivelmente especialistas de alto calibre, normalmente formados nas melhores escolas de economia do mundo. Entretanto, estes técnicos carecem do conhecimento dos desafios estruturais de economias em desenvolvimento mono-dependentes de commdities.

Por exemplo, a visão neoclássica (Bernanke, 2018) sustenta que os formuladores de políticas económicas devem depender da condução ortodoxa da política monetária para combater a inflação quando o mecanismo de transmissão das taxas de juros é bastante fraco é um erro, uma vez que a procura agregada tem uma correlação insignificante com o crédito à economia (Algozhina, 2022). Outro exemplo é de fomentar e aprofundar o mercado de dívida (soberana) interna quando os recebimentos tributários do Tesouro Nacional estão denominados predominantemente em moeda estrangeira. Estes dois exemplos revelam que nem sempre as teorias económicas neoclássicas devem ser importadas para a realidade angolana sem a devida contextualização. Conforme amplamente discutido na literatura económica (Mueller, 2011), o FMI tem a tendência de aplicar one size fits all policy (uma medida única para todos tamanhos).

Assim, a actual crise constitui uma oportunidade para que Massano gize e implemente um plano de resgate do equilíbrio macro-económico, que aceite as nossas limitações orçamentais e imponha um maior rigor na realização da despesa pública. Cabe lembrar as palavras de Margaret Thatcher, em 1980, quando dizia que "o Brasil é o país do futuro, mas para tanto é preciso decidir que o futuro é amanhã. E, como bem sabem, isto significa que as decisões difíceis têm que ser tomadas hoje"n



*Prof. Doutor Carlos Aires da Fonseca Panzo é Professor Auxiliar na Business and Economics School ISG. Obteve o DBA - Doctor of Business Administration (2022) em Finanças na University of Manchester, o Master of Science (2015) em Finanças na London Business School, o Postgraduate Diploma (2014) em Economia na University of Essex e o Bachelor of Commerce (2003) em Economia e Finanças na University of Witwatersrand, Johannesburg.

Com mais de 16 anos de carreira profissional a nível do sector público em Angola, foi técnico na Direcção Nacional do Tesouro do Ministério das Finanças, Director da Gestão Macroeconómica no Ministério da Coordenação Económica, Director da Gestão da Dívida Pública do Ministério das Finanças, Administrador Executivo para Área de Negócios (Chief Business Officer) do Banco de Desenvolvimento de Angola e Secretário para os Assuntos Económicos do Presidente da República. Está no sector privado, onde actua como consultor económico e como investidor em diversos sectores da economia não-petrolífera.

A sua área de investigação científica está virada para os aspectos i) das políticas macroeconómicas, ii) do funcionamento e desempenho financeiro da banca e iii) da financiarização em países em desenvolvimento produtores/exportadores de petróleo.