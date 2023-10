Apesar de qualquer delas considerar que o pai fundador é Abraão, aceitando a existência de um só Deus, a conciliação num mesmo território, de par com a concepção universalista da difusão da fé, conduziu a uma conflitualidade sangrenta.

O facto de o islamismo reconhecer Jesus Cristo como Profeta, tal como reconhece Maomé, nascido seis séculos depois, em 571, não aceita que seja filho de Deus.

No "Sermão da Montanha", que criou os princípios do cristianismo, Jesus Cristo balizou as diferenças do cristianismo com o judaísmo.

A leitura dos livros sagrados, o Tora dos judeus, a Bíblia dos cristãos e o Alcorão dos muçulmanos permitem percepcionar o tronco comum no "pai" Abraão, nascido dois séculos antes de Jesus Cristo, e as diferenças existentes entre as três religiões apesar dos valores comuns.

Singular é o facto de todas aceitarem Jerusalém como capital Santa.

Qual a razão histórica da conflitualidade, agora entre o Estado de Israel e um movimento, que não é Estado, o Hamas, que controla Gaza, com um poder militar insuspeito até à data dos desumanos acontecimentos de 7 de Outubro?

A Liga das Nações, que precedeu à criação da ONU, concedeu ao Reino Unido o mandato para a criação do "lar" nacional judaico, salvaguardando os direitos dos habitantes da Palestina, sem distinção de raça ou religião.

A ONU recomendaria depois a repartição da Palestina em dois Estados, um judaico e um Árabe, ficando a administração directa de Jerusalém sob a égide da ONU.

Israel é reconhecido a 14 de Maio de 1948, mas não pelos Estados Árabes, desencadeando-se o primeiro conflito armado no dia imediato.

As relações dos Estados Árabes com Israel têm sido tocadas pela interpretação diferenciada do Alcorão, expressas, sobretudo, por sensibilidades xiitas ou sunitas e, nalguns casos, como no Irão, assumidas por regimes teocráticos.

A radicalização coabita também na própria causa palestiniana, no Hamas e do Hezbollah, o primeiro a coordenar a administração de Gaza e o segundo com forte implantação no Líbano.

A autoridade palestiniana de Mahmoud Abbas, grupo rival do Hamas, herdeira da Al Fatah de Yasser Arafat, acantonou-se na Cisjordânia após a tomada do poder do Hamas em Gaza, sendo vítima deste.

Será muito difícil, como se vê, os palestinianos serem acolhidos em Estados árabes vizinhos.

A radicalização do Hamas e do Hezbollah são também óbices a uma solução consensual para a criação e reconhecimento de um Estado palestiniano, a par do Estado de Israel, porque ambos o recusam.

Porém, do ponto de vista do direito internacional, a existência de dois Estados, de Israel e da Palestina, resulta de deliberações da ONU.

A análise da História, das suas causas e consequências, só nos pode conduzir a uma saída - a paz - com a existência e reconhecimento dos dois Extados.

Qualquer outra saída que negue esse direito conduzirá à continuação da guerra, sabendo-se como ela começa mas nunca como acaba.

Todas as guerras têm um fim, e nenhuma se eternizou.

A História demonstra ainda que quem faz a paz são os protagonistas da guerra e no Médio Oriente também assim será.

À guerra não pode deixar de seguir a paz.

*(Secretário-geral da UCCLA)