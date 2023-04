A saúde é um direito humano fundamental, pois sem ela não é possível atingir-se os mais altos padrões de bem-estar físico e mental, um dos direitos humanos que o Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais de 1976 procura promover e proteger. Por isso, como meio para o atingir, na sua Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, as Nações Unidas estabeleceram, como meta, o Acesso Universal aos Cuidados de Saúde (AUCS). E numa declaração conjunta da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Banco Mundial e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) inserida no relatório conjunto da OMS e do Banco Mundial intitulado Tracking Universal Health Coverage: 2021 global monitoring report, aquelas instituições defendem "o fortalecimento dos sistemas de saúde baseados em fortes cuidados de saúde primários (CSP)..." como meio para "...acelerar o progresso em direção ao AUCS e à segurança da saúde.", pelo que entendem ser necessário priorizar-se os correspondentes investimentos.

Conforme os dados constantes no relatório ora referido, Angola tinha, em 2018, uma taxa de cobertura de cuidados de saúde de apenas 39%. Assim se compreende que, por ocasião do Dia Mundial da Saúde celebrado a 7 de Abril, a Ministra da Saúde tenha considerado que a data constituía, entre outros aspectos, "...também uma oportunidade para Angola reafirmar que continua a desenvolver esforços e a assumir compromissos significativos para universalizar o acesso equitativo à saúde...". O que se percebe, contudo, é que tais esforços e compromissos, tal como entre os anos de 2002 e 2017, continuam a ser prejudicados ou mal direccionados, fundamentalmente pela não implementação da Lei n.º 21-B/92, de 28 de Agosto - Lei de Bases do Sistema Nacional de Saúde (LBSNS), mais especificamente a não estruturação do Serviço Nacional de Saúde e a inversão das prioridades para a despesa pública com saúde nela previstas - como se procura aqui fundamentar -, o que importa corrigir.

A LBSNS dispõe que "o Estado promove e garante o acesso de todos os cidadãos aos cuidados de saúde, nos limites dos recursos humanos, técnicos e financeiros disponíveis.". E conforme a suas disposições, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) é a espinha dorsal do Sistema Nacional de Saúde, pelo facto deste integrar aquele e todas as entidades públicas e privadas que desenvolvam actividades de promoção, prevenção e tratamento na área de saúde, sendo que o SNS é constituído por "...todas as instituições e serviços oficiais prestadores de cuidados de saúde dependentes do Ministério da Saúde e dispõe de estatuto próprio.". Por outro lado, o Sistema de Cuidados de Saúde (SCS) preconizado na lei prevê que a estratégia do mesmo assente nos cuidados primários "...que se devem situar junto das comunidades.", sendo que tal sistema contempla três níveis, a saber: primário (postos e centros de saúde); intermédio/secundário (rede hospitalar polivalente e de especialidade de reduzida diferenciação); e terciário (unidades hospitalares diferenciadas polivalentes e de especialidade). Estabelece também que deve ser promovida uma articulação entre os vários níveis de cuidados de saúde e garantindo-se uma permanente circulação recíproca e confidencial de informação clínica relevante dos utentes (entendido como sistema de referência e contra-referência).

Por outro lado, em termos de organização do território para o SCS, a lei considera as províncias, os municípios, as comunas, os bairros e as povoações, com a possibilidade das localidades integrarem áreas distintas dos respectivos municípios e os aglomerados urbanos terem organização de saúde própria, respectivamente para comodidade da prestação dos serviços de saúde e para atendimento de condições demográficas e sanitárias específicas. E como características do SNS a lei define que seja: universal; preste ou garanta a prestação de cuidados globais; seja tendencialmente gratuito em função das condições económicas e sociais dos cidadãos; garanta equidade no acesso; e tenha gestão descentralizada e participativa. De igual modo, são definidas autoridades sanitárias de nível nacional, provincial, municipal e comunal.

Portanto, a LBSNS mostra-se alinhada com o recomendado pela OMS, pelo Banco Mundial e pela OCDE quanto à prioridade dos CSP na estruturação dos sistemas de saúde e, concomitantemente, da despesa pública correspondente, com vista ao alcance do AUCS.

Acontece, entretanto, que, ao que parece, desde a sua promulgação a 28 de Agosto de 1992, a lei nunca foi efectivamente implementada nem as suas disposições observadas. Por isso, não há memória de que o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde alguma vez tivesse sido aprovado como nela previsto, como também não terá acontecido a aprovação do diploma que devia regular a composição, competência e funcionamento da Comissão Nacional de Saúde, enquanto órgão previsto de consulta do governo, que deve representar os interesses no funcionamento das entidades prestadoras de cuidados de saúde e ser integrada, para o efeito, por representantes dos utentes, dos trabalhadores, de departamentos governamentais com áreas de actuação conexas, entre outras entidades. E não existe, de facto, um Serviço Nacional de Saúde estruturado, com rede de estabelecimentos de prestação de serviços dos três níveis funcionando de modo articulado e com um sistema de referência e contra-referência implantados e funcionais. De igual modo, o planeamento e a execução dos investimentos e a realização dos gastos da saúde não observam a priorização dos CSP.

Assim é que, ao caracterizarem a situação do sistema de saúde angolano, Oliveira e Artmann adiantaram que o mesmo "...reflecte uma estrutura organizacional essencialmente curativa, ainda precária, sem adequado desenvolvimento do processo de descentralização e do sistema de referência em que os distritos, ou pelo menos os municípios, sejam unidades de importância fundamental.", o que para eles explica "...a escassez de estruturas intermediárias - hospitais provinciais e municipais - e periféricas - centros e postos de saúde...", e consideram, por isso, que "...a inexistência de um sistema de referência e contra-referência operacional é uma das dificuldades do sistema de saúde.". Concluem que "...o sistema de saúde de Angola apresenta enormes deficiências de estruturação e funcionamento, o que leva à baixa resolubilidade dos seus serviços.". Por seu turno, Queza2 considera que "apesar da hierarquia estabelecida, o sistema de referência e de contra-referência não tem sido operacional por vários factores, principalmente, por causa da desestruturação do sistema de saúde e da redução da cobertura sanitária...". (Note-se que, embora os trabalhos referidos sejam, respectivmente, dos anos de 2009 e 2010 e os seus dados se reportem a anos ainda anteriores a esses, os seus resultados continuam válidos, pois a abordagem posterior das autoridades não se alterou.)

No que diz respeito às prioridades para a despesa pública de saúde, Oliveira e Artmann3 revelam que, no período de 1997 a 2001, mais de 50% da despesa pública angolana com saúde (já em si relativamente baixa - 3,3% do PIB, contra a média de 7,2% da SADC) foi destinada a cuidados de nível secundário e unidades centrais. Por outro lado, no seu pronunciamento sobre o "Estado da Nação" a 15 de Outubro de 2021, relativamente aos serviços de saúde, o Presidente da República reportou como investimentos efectuados e em perspectiva, além do recrutamento e formação de profissionais, a reabilitação, construção e equipamento de novas unidades sanitárias, fundamentalmente hospitais secundários e terciários polivalentes e de especialidade, que ficariam concluídos entre o ano corrente e 2024, altura em que, então, o governo passaria para a fase seguinte, que é do investimento em unidades da rede de cuidados de saúde primários; isso não obstante o facto de, numa perspectiva de abordagem dos determinantes de saúde, no PDN 2018-2022 ter-se definido como prioridade, além do saneamento básico, a rede de cuidados de saúde primários. Portanto, face à lei, as prioridades para as despesas de saúde acham-se, na prática, invertidas.

Fica então claro que a abordagem que entrou voga no período pós guerra civil de uma suposta "municipalização dos serviços de saúde" não foi capaz de alterar o quadro. De resto, a proximidade dos serviços de saúde é intrínseco ao SCS preconizado na lei, de modo que a sua não ocorrência decorrerá tão só da não observância da lei.

Então, o SNS carece, pois, de estruturação - alcançável com implementação das disposições da LBSNS -, o que deve envolver, entre outros aspectos: a aprovação do seu Estatuto e do diploma regulador da Comissão Nacional de Saúde; o planeamento dos investimentos para a adequação da estrutura da rede dos estabelecimentos do SNS tendo em conta os três níveis de cuidados de saúde e em função da demografia e do perfil epidemiológico, com priorização dos investimentos relacionados com CSP; o estabelecimento da articulação entre os estabelecimentos das redes dos cuidados primários, secundários e terciários, com a implementação e operacionalização de um sistema de referência e contra-referência suportado por um sistema de informação e gestão apoiado por sistemas informáticos sendo que, como propõem Oliveira e Artmann, "os serviços com menor grau de especialização achem-se espacialmente distribuídos e os mais especializados estejam mais centralizados4".

1Oliveira, Miguel dos Santos e Elizabeth Artmann, Regionalização dos serviços de saúde: desafios para o caso de Angola. Cadernos de Saúde Pública, Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, Fiocruz, Rio de Janeiro, 25(4):751-760, abr, 2009.

2Queza, Armindo José, Sistema de Saúde em Angola: uma proposta à luz da reforma do Serviço Nacional de Saúde em Portugal, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Abril de 2010. n

3Op. cit.

4Novaes H.M., Ações integradas nos Sistemas Locais de Saúde - SILOS: análise conceitual e apreciação de programas selecionados na América Latina, citado por Oliveira e Artmann, Op. cit.