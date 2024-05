Com o desenvolvimento das cidades, da indústria e da economia internacional, os sistemas alimentares tornaram-se cada vez mais complexos, marcados por uma divisão crescente do trabalho social. O sistema alimentar, aqui entendido, como a maneira como os homens se organizam para obter os alimentos e para consumirem, assim como a natureza e importância desse consumo.

Como adaptar-se e readaptar-se, ao sistema alimentar, ao mundo em constante mutação? Primeiro é que na história não há hábitos alimentares, mas sim hábitos de produção. Ricardo na sua célebre teoria do comércio internacional, tem nos custos relativos a base de suporte para enfrentar os "desequilíbrios recorrentes" na provisão de alimentos. Referimo-nos aos agrónomos que, já no século XIX puseram e praticaram o método das vantagens relativas em terrenos agrícolas. Deste modo, o homem adaptou os sistemas alimentares em função das condicionantes e do seu desenvolvimento cultural. A história ensina-nos que o progresso técnico implica uma mudança cultural e social.

Que "modelo ideal" permitirá minimizar as causas do subconsumo persistente e das crises de subsistência em Angola? É difícil responder... Cada modelo deve ser concebido dentro do seu contexto-sócio económico, pois que respondem às suas necessidades. Julgo que para Angola, seu modelo deverá basear-se na agricultura intensiva, de forte produtividade dos solos e fraca produtividade da força de trabalho, assente em pequenas explorações como base de trabalho.

Um modelo que possa permitir a sociedade de consumo em massa substitui a sociedade de pobreza de massas. Isto não seria apenas fruto do crescimento e das leis do mercado, mas também das lutas operárias pela partilha dos ganhos de produtividade. Vale (re)lembrar que a sociedade de consumo em massa não significa uma alimentação igualitária mas sim a possibilidade de existências de grandes mercados de géneros alimentares diversificados, tendo em conta os orçamentos dos consumidores. Historicamente, a variável demográfica desempenha um papel central no equilíbrio alimentar, porque determina ao mesmos tempo, a procura e a oferta potencial, baseada na força de trabalho... Depois da guerra, a taxa de crescimento populacional tendo mostrado tendência a subir. Todavia, para aproximar da suficiência alimentar de uma maneira autónoma (importação nula ou idênticas às exportações alimentares), é preciso que a taxa de crescimento da produção seja superior a da população, a longo prazo.

Em Angola, a fragilidade da produtividade da terra e do trabalho agrícola, assim como do poder de compra, são as causas mais constantes do subconsumo alimentar e explicam os surtos de fome estruturais.

Finalmente, mais do que mobilizar a ciência em proveito do desenvolvimento, é necessário convencer os governos a apoiarem a agricultura, atribuir um estatuto social adequado aos camponês, porque está em causa organizar a sociedade, tendo em vista o crescimento e a repartição dos ganhos de produtividade. A história ensina-nos que não se deve destruir a motivação para produzir, nem a capacidade de produção dos camponês. Dito doutra forma, é baixando os preços dos alimentos de base através dos ganhos de produtividade e não por políticas de baixos preços alimentares que o crescimento poderá ser assegurado.

