O discurso do bastonário da Ordem dos Advogados de Angola (OAA), Luís Paulo Monteiro (LPM), na abertura do Ano Judicial de 2022, na passada terça-feira, 29, na província do Huambo, abordou a realidade dura, nua e crua do sistema de justiça angolano. A administração da justiça, a necessidade de criação de melhores condições de trabalho para todos os operadores do sistema de justiça (incluindo os advogados), a paralisação dos serviços de justiça decretada pelos funcionários judiciais do Tribunal Supremo, os sucessivos atrasos no início das audiências nos tribunais e serviços judiciários, a excessiva demora na prolação das decisões judiciais (com principal destaque para as relativas às Providências de Habeas Corpus), a alteração do regime das férias judiciais e a sua quota de responsabilidade na produtividade dos tribunais foram assuntos destacados num discurso que marca a abertura do presente ano judicial. LPM traz um exemplo concreto de situação de baixa produtividade no âmbito da criminalidade económica, em que, nos últimos três anos, foram abertos mais de 2.600 processos sobre criminalidade económico-financeira.

Após instrução preparatória, trezentos e trinta processos transitaram para os tribunais e, desses, apenas vinte seis foram a julgamento, ou seja, uma produtividade de somente 1%. E aqui, o bastonário da OAA aponta caminhos falando da necessidade de aplicação de "um programa estratégico, visando resultados visíveis e concretos". Um programa estratégico que "deve definir prazos e metas, de médio e de longo prazos, de modo a evitar que as reformas iniciadas se tornem algo intangível e percam a sua referência orientadora", reforça durante o seu discurso.

Um facto importante deste discurso é o apelo ao diálogo feito por LPM entre os presidentes dos conselhos máximos dos três órgãos operadores do sistema judicial, nomeadamente o presidente do Tribunal Supremo, o procurador- geral da República e o bastonário da OAA, propondo ainda que 2022 seja o "verdadeiro Ano do Diálogo entre os Conselhos Superiores dos Órgãos do Poder Judicial". E através deste discurso, percebemos que o sistema judicial angolano vive em permanentes e perniciosos monólogos judiciais.

Segundo as palavras de LPM, em Outubro de 2021, a OAA convidou, para encontros de trabalho, o Conselho Superior da Magistratura Judicial e o Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, mas, até ao momento, foi "ignorada com sucesso". É óbvio que instituições com défices de diálogo interno dificilmente demostram abertura para falar para fora. Estas instituições estão "condenadas" a dialogar entre si e a definir estratégias. Não podem advogar a política salazarista do "orgulhosamente sós" de má memória. Sobre o Tribunal Constitucional (TC), que "até então era o espelho para todos os operadores de Direito, bem como para os cidadãos que fazem uso do mesmo", o bastonário manifesta preocupação com os atrasos das decisões do TC, que "têm causado vários embaraços aos cidadãos e à sociedade".

O atropelamento, em matéria de prazos que "choca clara e inequivocamente com o previsto na Lei do Processo Constitucional para várias espécies de processos", foi reforçado por LPM durante o discurso. E é o TC de Laurinda Cardoso que volta a ser destaque nesta edição do Novo Jornal e uma vez mais pela negativa. Partilha de informações e vazamentos de documentos acabam por o colocar TC sob um escrutínio mediático que é prejudicial para uma instituição que sempre funcionou sob muita reserva e discrição. Verdade seja dita, os processos de saída "forçada" dos juízes- presidentes Rui Ferreira e Manuel Aragão provocaram uma grande e desnecessária exposição do TC. A indicação de Laurinda Cardoso foi considerada um verdadeiro pontapé no princípio da separação de poderes e tem vindo a revelar-se um verdadeiro "erro de casting". Internamente, o clima não tem sido dos melhores na instituição, alguns juízes-conselheiros, assessores e outros funcionários não lhe reconhecem experiência, competência e habilidade para o cargo. A sua postura profissional e dificuldades de relacionamento em termos de relações humanas também não ajudam a melhorar o ambiente.

O ingresso massivo de funcionários provenientes da sua antiga "casa-mãe", o Ministério da Administração do Território (MAT), faz que internamente seja acusada de tentar tornar um tribunal superior num ministério. Existem receios que Laurinda Cardoso venha a tornar o TC num " Matengué" (numa analogia ao famoso mercado do Matongué na Bélgica). As diferentes e constantes mexidas internas de pessoal também não ajudam a melhorar o ambiente na instituição. A constante exposição mediática também a terá levado a criar uma estrutura de comunicação interna e externa que funciona no backstage e com a missão de trabalhar na sua imagem e da instituição. O que se tem verificado é que tem adoptado um "monólogo judicial" na instituição, tendo maior abertura com os membros do seu team.

O NJ sabe também que a sua relação com alguns antigos compagnon de route tem estado a deteriorar-se após que assumiu o cargo e afectado em algumas situações o seu desempenho. Preocupante hoje é a percepção que se tem de que o TC parece estar "no cafrique" do Poder Executivo e dependente em muitas situações de "ordens superiores", ou como confidenciou um jurista: O TC hoje parece mais uma CAP Superior, um CAP avançado do glorioso partido. A ridicularização, a banalização e a desvalorização do TC pela sociedade é muito mau para a credibilização do sistema judicial, instituições e para o País.

O TC precisa, urgentemente, de "continuar a ser um exemplo de verticalidade, coerência, idoneidade e superior responsabilidade no tratamento das questões levadas para a sua apreciação", como disse o vice-Presidente da República, Dr. Bornito de Sousa, a 25 de Junho de 2018.