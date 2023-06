Qualquer que seja a cidade para onde vai o Presidente em trabalho, mal se anuncia a digressão, vemos, repentinamente, determinadas ruas e avenidas ficarem engalanadas e com os lancis pintados, buracos de barba branca nas estradas a serem milagrosamente recauchutados. Em poucas horas ou em poucos dias, as autoridades locais conseguem executar coisas que ficariam eternamente como estavam, se não fosse a providencial viagem do presidente.

Quando o chefe viaja, tudo e todos são convocados para irem para a rua gritar o velho slogan que aqui a reacção não passará. Isso confere ao partido a oportunidade de mostrar a sua inesgotável força política e a incomparável vitalidade do líder. Como convém, são chamados das catacumbas os resquícios da velha central dos sindicatos da aliança operária e camponesa, que se vão juntar ao que sobrou do magote das organizações de massas, do tempo da gloriosa luta contra o imperialismo e seus lacaios.

Numa dessas vezes, foi decidido na reunião preparatória realizada em cima da hora, para não variar, que o camarada presidente ficaria felicíssimo da vida se, ao sair do aeroporto da Catumbela, se deparasse com todas as palmeiras que ladeavam as duas bermas da estrada para Benguela, pintadas de branco. Hoje em dia até sobrevivem poucos exemplares dessa galeria que se estendia por quase 30 quilómetros.

Para pintar as palmeiras, a comissão achou por bem requisitar mão de obra de um local onde ela está sempre disponível: o estabelecimento prisional do Cavaco. Estavam os presos em plena actividade, com baldes de cal e brochas nas mãos, quando foram abordados, após a permissão dos guardas, por um pacato cidadão que para isso teve de estacionar o carro na berma. -"Bom dia, meus senhores! Foi uma boa ideia pintarem as palmeiras, mas venho lá de trás a reparar que vocês só estão a pintar o lado que dá para a estrada. " -Meio surpreendido, um dos presos explicou: -" Foi assim que o chefe nos mandou!" O pacato cidadão insistiu: -" E se o camarada presidente der conta de que as palmeiras só estão pintadas do lado em que ele está a passar? "- Todos riram cabisbaixos e comprometidos, quando o mesmo presidiário atirou a resposta como uma pedra ao charco: - "Não se preocupe, nos disseram que o presidente também já não está a ver nada! "

As viagens prosseguem, mas, hoje, os tempos são outros. As coisas estão difíceis como nunca estiveram. Foi um percurso perdulário que nos trouxe para esta inquietante realidade. O gasto desenfreado dos créditos da China em projectos megalómanos, graças aos quais uma selecta elite enriqueceu e a Nação sucumbiu como uma múcua seca e destroçada. Agora, esgotaram-se os úberes dos virgens e pujantes campos de petróleo. Tudo está endividado e a margem de manobra estancou em níveis mínimos. Já nem se fala no pré-sal que nos daria acesso ao crude ocultado em águas ultra-profundas. Quando se alude ao Soyo na televisão, é para noticiar a apreensão de bidões de gasóleo transportados em frágeis chatas do contrabando para o vizinho Congo. Cadê os que anunciavam o bilionário projecto LNG que comprimiria 600 vezes o volume do gás saído dos poços e o transportaria em navios especiais para os Estados Unidos?

Antes do final do primeiro ano do segundo mandato do Presidente caem por terra as derradeiras esperanças, totalmente fulminadas pelo fracasso da estratégia de desenvolvimento económico. Já quase tudo se aplicou aqui. Desde as fracassadas experiências socialistas das Unidades Económicas Estatais ao modelo de desenvolvimento rural; com a implantação de kholkozes e sovkhozes. Vieram debulhadoras de cereais fabricadas na RDA que mais pareciam limpadores de neve e nunca chegaram a funcionar.

Trêmulos e gaguejantes perdemos a vergonha de nos mentirmos a nós próprios. Mais do que enganar o Presidente, alguns estão a prostituir as suas próprias consciências, postergando o dever de bem servir, no exercício de cargos públicos.

Governar em tempos de crise remete a uma tirada do sociólogo brasileiro Paulo Delgado, segundo o qual, em termos bíblicos, se trata de um conto de dois faraós possíveis. Um vê em sonho a aproximação de uma praga, aconselha-se correctamente e prepara o seu país para atravessar com galhardia e solidariedade o tempo de vacas magras. Já o outro vê a praga diante dos seus olhos, mas, com o coração e o pensamento endurecidos, é incapaz de fazer a coisa certa para poupar o país do prolongamento da desgraça.

Antes que se apaguem definitivamente os candeeiros e tudo acabe pior do que começou, não será melhor simplesmente pintarmos o outro lado da palmeira?

*Jornalista e Advogado