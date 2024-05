" (...) Um dos maiores erros foi na estratégia de aproximação do MPLA às bases. O problema não era efectivamente descer às bases e subir com elas, o problema era descer às bases e manter-se com elas", disse ao NJ Manuel Homem, governador de Luanda e 1º secretário provincial do MPLA. Uma ruptura com a estratégia adoptada por Bento Bento, antigo 1º secretário provincial do MPLA em Luanda, que entendia que era necessário : " Descer às bases e subir com elas". O problema do MPLA nos últimos tempos tem sido a forma como as lideranças e estruturas intermédias têm lidado com as bases, existem ainda muitas falhas em termos de comunicação e coordenação com as bases. É preciso perceberem que a soberania está nas bases e são elas que sustentam o topo.

Existe no MPLA um elevador social que bloqueou completamente e que limita as ambições das suas bases. Os resultados do MPLA, em Luanda, nas eleições de Agosto de 2022, são resultado do fracasso na estratégia de aproximação do partido às suas bases. As estruturas de base estão desmotivadas, estão sem expectativas, estão com dificuldades financeiras e de mobilização, denunciam um clima de perseguição e de exclusão. As bases estão a deixar de confiar nas lideranças, estão a deixar de acreditar nas estratégias, não observam lisura e transparência nos processos de promoção de quadros e preenchimento dos cargos. As bases sentem-se traídas e desrespeitadas porque sentem que fazem o " trabalho de campo" e depois surgem os chamados "pára-quedistas", que depois ficam com os cargos.

O processo de alargamento do Comité Central do MPLA foi algo que criou muita insatisfação, indignação e rupturas no seio das bases do Partido. As bases movimentaram-se, mobilizaram-se, trabalharam com as massas, deram "o litro", na "hora da verdade", surgiram figuras "desconhecidas", apoiadas pelo compadrio, por privilégios de nascimento e esquemas de nepotismo que assumiram os cargos. As bases sabem que são soberanas, sabem que sustentam o topo, mas há muito que começaram a perceber que existe no MPLA um "elevador social" que está parado, que não se movimenta, que dificilmente faz que as bases alcancem o topo. Verdade seja dita, as bases também almejam o topo e têm toda a legitimidade de assim pensar.

A estratégia de Bento Bento não estava estruturada, era pouco consistente, muito populista e um pouco elitista. Estabeleciam contacto com as bases, mas nunca pretenderam descer ao nível delas e quanto mais subir com elas ou promovê-las! As bases perceberam isso, sentiram-se utilizadas, desprezadas e então reagiram e foi o que se depois. Manuel Homem reprova a estratégia de Bento Bento, entendendo que o MPLA deve descer às bases e ficar com elas. Ficar com elas para as compreender, para as incluir e trabalhar com elas. Trabalhar com as bases nos CAP"s ( Comités de Acção do Partido) e nas comunidades, mas não intenção de as elevar, a estratégia de fazê-las subir, de lidar com a sua ambição de atingir outros lugares. Como é que João Lourenço, Luisa Damião, Paulo Pombolo, Manuel Homem e outros vão fazer funcionar este " elevador social" que há muito anda parado/ avariado nas bases do MPLA? O mundo dos Camaradas mudou, o mundo e a visão das bases mudaram. Ou o Partido percebe isso e muda de estratégia ou as bases mudam de partido.

O MPLA precisa de sair da bolha e olhar para fora da sua zona de influência. Atrair e criar um discurso apelativo para aqueles que não militam nos CAP"s, para um público que cada vez mais se afasta da política e que abomina os políticos. É preciso chegar até eles. Não basta dirigir o foco e a estratégia para os militantes que estão num CAP, mas também para aqueles que não estando nos CAP"são aquilo que chamo de CAP"s ( Cidadãos e Apoiantes do Partido). Eles existem , andam aí e precisam de ser tidos na estratégia do MPLA. Precisam de serem abordados, de serem colocados na estratégia e na visão partidária. Comunicação, coordenação, inclusão, visão e estratégia para dentro e fora do Partido. Pensem nisso, Camaradas.