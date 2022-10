A reacção das nossas autoridades perante um facto tão grave como este crime ambiental que vem a ser cometido por uma empresa chinesa, que há algum tempo se instalou no deserto do Namibe para fazer exploração de titânio junto à costa, é de deixar indignado todo e qualquer cidadão. É uma reacção tão modesta, que revela bem a insensibilidade das autoridades que deviam proteger, zelar e cuidar da preservação do meio-ambiente. Perante a denúncia popular feita e a pressão nas redes sociais, tanto nos comunicados do Ministério dos Recursos Minerais como do Governo do Namibe, a ideia foi passar a impressão de que houve reacção. Do ministério do Ambiente nada se "transpira" e persiste um silêncio monumental.

Do Ministério dos Recursos Minerais vem um comunicado a dizer que a empresa não está licenciada, que a sua actividade é ilegal e que cometeu uma transgressão administrativa. Ponto e final parágrafo. No Namibe, a governadora em exercício, Ema da Silva (o governador está em gozo de férias e creio que as vá interromper por causa desse assunto), foi ao terreno e deu "corpo ao manifesto" e suspendeu a actividade desenvolvida pelo tal consórcio Anocário e Luu. Confirmou que, em Agosto último, já haviam notificado a tal empresa. Também acrescentou aos jornalistas que chegaria nesta quinta-feira, 27, ao Namibe uma equipa do Ministério dos Recursos Minerais e do Ambiente para desenvolverem acções conjuntas in loco.



A passividade, a acomodação e o conformismo das nossas autoridades perante situações tão graves como estas é de bradar aos céus. Agora parece que não sabiam de nada ou que não tinham noção dos danos e prejuízos ambientais dessa actividade. Uma suspensão temporária e depois uma simples regularização administrativa, que volta tudo ao normal e, então, a vida segue.



Como é que cidadãos chineses chegam ao nosso País, trazem maquinaria pesada, instalam-se, fazem a prospecção, exploração e produção de titânio e ninguém vê nada? Quanto é que eles já tiraram em termos de exploração mineira? Para onde foi o produto? Como saiu do País? Se um cidadão nacional estiver a fazer umas obras na sua residência, surgiriam, logo, fiscais da administração do Estado para exigir explicações. Mas, neste caso, esses cidadãos chineses chegam a Angola, instalam-se no deserto com maquinaria pesada, mas o Governo provincial não questiona? O SIC não investiga? O SINSE não informa? O SME não age em conformidade? Mas, somos uma terra de ninguém? Alguém acredita?

É claro que os chineses estão a dar a cara por algo maior do que aquilo que a gente sabe. Isto é um deserto de ninguém em terra de alguém. Esta é uma reacção que nos ofende a todos e que nos coloca na categoria de parvos.



O titânio é um metal altamente valorizado e muito procurado, é utilizado na indústria aeroespacial e naval. As ligas de titânio são utilizadas nas aeronaves, navios e veículos militares, naves espaciais e em mísseis. Obviamente que existem muitos interesses em jogo, como o interesse público e nacional, o dos cidadãos que defendem que a protecção do ambiente e a preservação ecológica devem ser a maior preocupação e uma absoluta prioridade. Por outro lado, temos os "iluminados do kafokolo", que só olham para o seu umbigo e bolsos, para quem o mais importante é sacar "algum", por todos os meios necessários.

Também é preocupante a forma leviana como os cidadãos encaram essas situações: faz-se um pouco de "barulho" nas redes sociais e eles já sabem que o filme é sempre o mesmo e, no final, tudo volta à primeira formação. Abafa-se o impacto mediático junto dos principais órgãos de comunicação social, criam-se outras manobras de distracção e desestimulam-se os debates nas redes socais, o assunto morre na praia, a vida segue e o negócio rende. Não tenhamos ilusões. O deserto pode ser de ninguém, mas esta terra é de alguém.