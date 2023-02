Importa, antes de prosseguir, clarificar que o crescimento da população em si, para um País tão extenso como o nosso, não seria problema. A densidade populacional é ainda muito baixa nalgumas regiões do País. Estatísticas da população do Instituto Nacional de Estatística (INE) de 2018 indicam que a província do Moxico tem uma densidade de 3.5 hab./Km2, e a Kuando-Kubango é de 3 hab./Km2. O problema é a forma desordenada como está a crescer e a incapacidade de prover a infra-estrutura social para responder às necessidades da base de vida (educação, saúde, saneamento básico, acesso à água potável e as vias de acesso).

Segundo as projecções do INE, a população angolana era, em 2014, de 24.382.301, em 2022 indicam as mesmas estatísticas que a população angolana foi projectada em 33 086 278, ou seja, houve um incremento anual de 1.087.747 habitantes, em termos absolutos.

A população cresceu nos últimos oito anos desde o censo a um ritmo de 4,5%, aproximadamente. Entretanto, olhando pelo número de crianças a pulular pelas ruas, crianças tomando conta de outras crianças, a idade com que as mulheres começam a ter filho no meio rural e mesmo nas vilas e cidades, entre 14 e 15 anos, é muito fácil concluir que temos dos mais elevados índices de fertilidade do continente. Devemos estar muito acima do que o INE calcula, que é de 6,5 filhos por mulher.

Em contrapartida, a economia angolana de 2010 a 2015, segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), teve um crescimento médio de 4,57%, tendo mesmo entrado em recessão entre 2016 e 2021, significando que o crescimento da economia é quase estacionário, traduzindo-se na criação de exércitos de pobres. Assim, explica-se o crescente número de pessoas a colher alimentos nos contentores de lixo nos meios urbanos.

O empobrecimento da população angolana está à vista de todos, o mais preocupante é não haver esperança de dias melhores para as pessoas, pois a instrução que está a ser provida a alguns angolanos não lhes permite virem mudar a sua condição, pois é de má qualidade.

A par do crescimento desordenado da população, está a ocupação desordenada de terras em toda a extensão do território angolano. Já ouvi falar de planos-directores das municipalidades. Mas, a ocupação desordenada de terras é a regra. Considero a ocupação desordenada de terras quando não há uma definição e distinção da utilização de terras. A terra pode destinar-se à agricultura, para actividades industriais, zonas residenciais e comerciais. Assiste-se a uma confusão total de que ao lado de uma fábrica ou armazém está uma residência, ao lado de uma residência está uma discoteca. Isso é o que se chama desordem urbanística, não foi assim que essas cidades que herdámos foram construídas.

A desordem urbanística vai até à indefinição de um código de construção de fogos habitacionais. Quanto à construção de fogos habitacionais, aquilo que vemos noutras geografias é a definição de áreas para a construção de vivendas, num máximo de dois andares, prédios devem ser destinados a áreas próprias. Estou em crer que, se for determinado um código, como o que havia na era colonial, pois, se prestarmos atenção, as casas que herdámos do regime colonial têm todas a mesma altura, as portas e as janelas têm a mesmas medidas. Acredito muito na disciplina do angolano, se forem estabelecidas regras das tipologias de casa para cada localidade. Pelas casas que assisti a serem edificadas pelos bairros afora desta Angola, tornaremos a ter os bairros urbanizados, e da confusão a que se assiste, ao lado de uma casa bem edificada, tem um casebre, desvalorizando o investimento do outro cidadão.

O escritor americano Alvim Toffler refere haver um desfasamento de velocidades muito grandes entre os poderes públicos e a sociedade. A situação agrava-se com a centralização a que se assiste em Angola desde a independência. Não é crível que quem está em Luanda vá resolver um problema do Chipindo, que fica mais próximo do Huambo que da Huíla ou na Ganda. Não vai acontecer, se acontecer vai correr mal, é o que temos assistido ao longo desses anos.

A não-ocupação ordeira das terras e orientação no surgimento de novos bairros, quer se trate de cidades, vilas ou aldeias, tem de ser revista. Parto do pressuposto de que as cidades de hoje foram vilas, as aldeias poderão evoluir para vilas e as vilas para cidade, isso se o crescimento dessas localidades for ordeiro. As áreas industriais devem ser consignadas exclusivamente para desenvolvimentos industriais, as áreas residências devem ser também designadas para construções horizontais (vivendas) e verticais. Apesar de Angola ser um País grande, a distribuição da população já está desequilibrada, e está a crescer muito rapidamente. Projecta-se que, em 2050, que não está assim tão longe, a população de Angola esteja próxima de 70 milhões de habitantes.

O que me preocupa é não ouvir acções persuasores do controlo da natalidade, acções conducentes a conscientizar as pessoas para as consequências das construções e ocupação desordenada de terras, ou as autoridades serem pró-activas fazer a urbanização e conceder terrenos em zonas urbanizadas. A urbanização não implica, necessariamente, a colocação de água e luz, antes a clara indicação dos lotes e das ruas.

O crescimento desordenado da população e a ocupação de terra têm de constar das prioridades das políticas públicas, de outra forma, vai-se constituir num factor de desestabilização do País, pois o número de pessoas excluídas vai aumentar. Esses são, geralmente, presas fáceis para o recrutamento para acções de arruaças ou muito propensos aos desmandos.

*Economista e professor universitário