Sentido de Estado, respeito, perdão, inclusão e tolerância foram valores que nos fizeram alcançar a Paz e a Reconciliação Nacional. O sabor especial é que esta Paz foi discutida, negociada e assinada entre os angolanos. Muitos duvidaram que seríamos capazes de resolver os nossos próprios problemas. Depois de tantos anos de uma guerra fratricida e várias tentativas de intermediação estrangeira, percebemos que a solução estava do nosso lado. João Lourenço referiu-se a José Eduardo dos Santos como "o Estadista que soube interpretar a vontade do povo" e, na altura, foi dito e cantado que "a Paz é que o povo chama". Abril de 2002 foi a assinatura do acordo de Paz e depois vieram outros desafios. A implementação e promoção de uma cultura de paz e de tolerância têm sido os grandes desafios. Trazer de novo a figura de JES aos festejos do Dia da Paz e da Reconciliação foi importante e, mais do que "corrigir o tiro", foi, também, o reconhecimento da maior figura política e diplomática dos últimos quarenta anos da história de Angola. JES já havia sido deliberadamente omitido nas comemorações da Batalha do Kuito Kuanavale, o que já causou a indignação dos cidadãos. A falta de reconhecimento do seu papel e liderança no processo de paz iria contra todo o processo de reconciliação nacional. É preciso que o reconhecimento e a coerência cheguem até ao MIREX, onde José Eduardo dos Santos foi o primeiro titular do cargo, sendo que até o dia do diplomata angolano foi o dia em que o primeiro ministro da Relações Exteriores iniciou funções. Hoje temos antigos titulares do MIREX com o seu nome na Academia Diplomática, com o nome no auditório e em biblioteca, mas José Eduardo dos Santos não tem distinção digna de registo no MIREX que ajudou a criar e que sob a sua liderança teve as maiores conquistas diplomáticas da Angola Independente. Este é outro "tiro" que deve ser corrigido em nome da honra, honestidade intelectual, paz e reconciliação nacional.

Num País com dificuldades de se reconhecer o mérito, a excelência e a competência dos cidadãos, é bom que o Executivo comece a ter a cultura de distinguir e homenagear quem tenha dado o seu empenho e dedicação em prol da Pátria. É bom que surjam estes processos de reconhecimento. A iniciativa é nobre e louvável. Certamente precisa de ser melhor estruturada, elaborada e aplicada. É preciso começar por algum lado e iniciar o processo. É preciso que se aprenda com os erros e que se faça caminho. João Lourenço, como todo e qualquer cidadão, tem os seus defeitos e as suas virtudes. Já escrevi antes que é um homem surpreendente, que muitas vezes avança quando deve recuar e recua quando deve avançar. É um homem que defende as suas posições, tem uma teimosia inata, mas que sabe ouvir; que sabe recuar quando percebe que está a ir pelo caminho errado. A dimensão que deu ao seu antecessor no Dia da Paz e a distinção feita aos mais de 400 cidadãos nacionais são um bom sinal e um caminho. Esta visão e postura de Estado são importantes e só agregam valor a João Lourenço. O Presidente da República deve ser o maior promotor e incentivador da Paz e da Reconciliação Nacional. Esteve bem e sempre pode estar melhor. A promoção da cultura da paz e da tolerância tem que ser um desafio do Executivo e de todos os angolanos. Somos actualmente um País em que a desinformação, a manipulação, o assassínio de carácter, a intolerância, o radicalismo e a promoção da mediocridade ganham espaço e terreno. Aqui também temos de "corrigir o tiro" e avançar como Nação.

"Nem mais um tiro" para calar as armas e afirmar a paz. Faltou a JES coragem, visão e discernimento para afirmar a democracia e fazer de Angola uma Nação próspera, justa e com distribuição equitativa da riqueza. Tal como JES teve sentido e visão de Estado, quando em 2002 pediu que não fosse disparado mais um tiro, também foi bom ter, anos depois, JLo a "corrigir o tiro". Mais vale tarde do que nunca. A Pátria acima de tudo e de todos.