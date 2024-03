Em primeiro lugar, devemos reconhecer que não se trata de uma empreitada fácil, mas, de qualquer modo, também não é nenhuma "missão impossível" para um quadro com a formação e a experiência de Esteves Hilário, embora tenha deixado transparecer, nas suas últimas abordagens, que também já foi domado pela tal cultura ditatorial de alinhamento para agradar o cacique, posicionamento que, provavelmente (acreditando que nada vem do nada), terá pesado nessa sua ascensão partidária. Mas também não é menos verdade que Esteves Hilário assume essa responsabilidade numa fase complicada, difícil, em que o MPLA está profundamente desgastado (situação que se tem vindo a agravar, sobretudo, na grande praça eleitoral, que é Luanda) pelo elevado descontentamento social, face ao que é tido como a falta de soluções no desempenho do Governo liderado pelo seu Presidente, João Lourenço. E precisa de recuperar do "KO" que levou, embora eles relativizem a vitória da oposição ou o castigo infligido pelo eleitorado, incluindo parte do seu.

Mas eu, muito sinceramente, não acredito que, a esse nível, o MPLA conhecerá qualquer evolução até ao fim do segundo mandato do seu presidente, João Lourenço, porque cá dentro os resultados dos ditos programas de fomento da produção gizados pelo seu Governo continuam muito aquém do que era expectável; a captação do investimento estrangeiro idem aspas, e, para agravar, o ambiente de negócios vai de mal a pior; a corrupção continua em alta (apesar de não haver tanto dinheiro ou fontes de abastecimento como no passado), o descrédito nas instituições, principalmente da Justiça, é superior, a depreciação da moeda, a redução do poder de compras e o encarecimento do custo de vida e dos produtos vão continuar a constituir zonas vermelhas para o convencimento das "massas". A par da oposição (meio amordaçada), essas, sim (as massas), constituem o elo mais forte no exercício da pressão ao poder, e, logicamente, quem dirige a comunicação do MPLA não deve descurar todos esses factores, mesmo jogando com o campo inclinado a seu favor, tendo como suporte toda a máquina de comunicação pública, controlada directamente pelo Gabinete do Presidente da República. E a tal expressão de representatividade recentemente demonstrada em Luanda na apresentação da agenda política pode até representar nada, quando os adversários ainda nem sequer começaram a aquecer.

No fundo, a entrada de Esteves Hilário, como diz o adágio, também pode ser tida como "vestir fato novo em corpo sujo". O mau cheiro que resulta da falta de higiene continua lá, muito activo, mesmo tendo (eles é que vêem e nós não) "construído mais em 50 anos que o colono em 500". É o mais do mesmo, é a política de continuidade, porque o que está mal não são as pessoas, mas, sim, o SISTEMA ao qual as pessoas têm de se moldar. Embora não concorde com o estilo truculento de Rui Falcão lidar com a comunicação social, acho que quem esteve mal naquilo que é o conjunto dos resultados do MPLA foi toda a sua direcção e particularmente a sua liderança, pelo seu estilo. Por outro lado, a estrutura de mando do MPLA sempre funcionou a reboque da postura dos seus líderes (desde os tempos de Agostinho Neto) e assim continuará. Ela não tem autoridade para impor o pensamento e a estratégia do partido nem para cobrar a execução da sua estratégia eleitoral. Ela segue a orientação do "camarada presidente", porque faz tempo que o partido funciona para suportar os seus líderes e não o inverso. Sempre foi assim e assim será, com Esteves Hilário ou com um Hilário Esteves.

O MPLA sempre funcionou como uma máquina oleada para a manutenção dos seus líderes no poder, sem que, em contrapartida, cubra resultados. E com João Lourenço, essa postura, aterrorizante, ficou mais visível, e percebe-se de que anda meio perdido, até mesmo em relação ao seu futuro. E saberá Esteves Hilário lidar com essa falta de liberdade para impor a sua própria dinâmica de aconselhamento e de defesa de princípios, quando existem projectos paralelos que não são sequer de coabitação com a direcção do partido, porque fazem parte da estratégia do seu líder? E trago à colação o caso da Proposta de Lei da Divisão Política Administrativa, que não foi discutido com a profundidade que o assunto merece a nível do Bureau Político, mas que foi atirado como uma "batata quente" que está a queimar as mãos dos deputados da bancada parlamentar. Como é possível que, num quadro de escassez de recursos, em que há necessidade de redução do peso da despesa com a máquina administrativa pública, o Presidente da República impõe ao Estado mais sacrifícios para a sustentação financeira de mais duas províncias e de quase o dobro dos municípios existentes (+161)? O que é que vai alterar, quando já existem dificuldades para a satisfação das necessidades de 18 províncias e dos 164 municípios? É claro que nada, a não ser o prolongamento do vazio em relação à realização das autárquicas. Mas também é claro que os membros desse Comité Central e do Bureau Político maiores que o do Partido Comunista da China não conseguem expressar o seu pensamento sobre essa matéria, com a liberdade e a responsabilidade que se impõe.

Em suma, parece-me que os maiores obstáculos que Esteves Hilário terá de transpor então mesmo no interior da estrutura directiva do MPLA, particularmente na sua relação de subordinação (incluindo com Luísa Damião), para além da mesquinhice e das intrigas intramuros que são outro câncer que se espalhou pelo corpo desse partido.

Esteves Hilário sabe também que é necessária uma visão diferente na comunicação intrapartidária, mas, principalmente, para colmatar a ausência do MPLA nos grandes debates públicos sobre os diferentes problemas que afligem a Nação e muitos deles mal discutidos a nível da Assembleia Nacional. Isenta-se das suas responsabilidades no diálogo com a sociedade, permitindo, de forma enganosa, que esse espaço seja preenchido por comentaristas ou escribas cooptados ao abrigo da promiscuidade entre esse partido e a protecção descarada que recebe de órgãos da governação, incluindo afectos à Segurança de Estado, numa violação clara aos princípios que devem reger a relação num Estado Democrático de Direito, de manipulação da orientação editorial dos órgãos de comunicação públicos.

Esteves Hilário deverá ainda contrapor a tendência da fabricação de informação desqualificada e de assassinato de imagem que inunda as redes sociais com suporte do seu partido, com o pretexto de se informar melhor sobre o que fazem, até porque já ninguém acredita mais em histórias da carochinha. A melhor forma para contrapor a desinformação é informar com verdade, é abrir as portas, com rigor, de forma célere e actual, incluindo com o recurso às redes sociais, mas com actores profissionais e não com bajuladores e assassinos de consciência. E nisso, até porque se transformou mesmo num partido-Estado, o MPLA deve dar exemplos dignificantes e não de alinhamento com más práticas, como a devassa cozinhada e alimentada pela militância lambe-botista.

Quadros competentes não lhe faltam. O grande obstáculo está na qualidade do pensamento da liderança.

*Jornalista