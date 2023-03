Antes, importa traçar, resumidamente, o que resulta para nós como a sequência dos factos e acontecimentos da saga final da Dra. Exalgina Gambôa no Tribunal de Contas (TdC):

1. No dia 21.02, dadas as circunstâncias extraordinárias de desvio de propósito do mandato, devido às "relevantes ocorrências respeitantes ao funcionamento do TdC ,..., susceptíveis de comprometer o normal funcionamento deste importante órgão do Poder Judicial e manchar o bom nome da justiça angolana", o PR convidou a juíza-presidente do TdC a apresentar carta a renunciar ao seu mandato.

2. No dia 22.02, a visada apresenta ao PR a carta de renúncia, porém diz renunciar apenas à função de juíza-presidente, tendo predisposição para seguir sendo juíza do TdC.

3. Na mesma data, pelo facto de o PR não concordar com os termos, desconsiderou a carta e pediu para ela escrever no sentido da renúncia total ao mandato. Mas, como ela pretende beneficiar de garantias pós-função, desde então não voltou a comunicar-se com o PR.

4. No dia 27.02, é publicada uma nota de imprensa nas páginas oficiais on-line do PR, a dar conta do facto de que, até essa data, a carta de renúncia não havia sido apresentada pela juíza-presidente.

5. Nessa mesma data, horas depois da ser pública a nota de imprensa do PR, aparecem nas redes sociais a primeira carta (dia 22.02) e a segunda (dia 27.02), sendo que, nessa última, a juíza-presidente pede ao PR a sua jubilação antecipada, fundada em questões relacionadas com a sua saúde.

Agora, sim, avancemos com os nossos argumentos de força, face ao tópico de abordagem, a que nos propusemos:

Primeiro, a ideia de existência de biombos hermeticamente fechados a separar os três poderes de Estado, há muito foi superada, tendo dado lugar à ideia de interdependência de funções. Donde os pontos de influência mútuos entre os referidos Poderes, inclusive, nos casos em que quem claudica é aquele que exerce o Poder Executivo, normalmente, também Chefe de Estado.

Segundo, dizer que o juiz convidado a renunciar tem a faculdade de aceitar ou não o convite, faz incorrer num nefasto erro de perspectiva, colocando o PR numa espécie de redoma incapacitante do exercício das suas funções de máximo representante do Estado. Sendo ele, afinal, quem fica com os êxitos e os inêxitos no fim dos ciclos de governação, relativamente ao funcionamento de todos os poderes exercidos no Estado.

Vale lembrar que o juiz-presidente do TdC é nomeado pelo PR, nas vestimentas de Chefe de Estado, segundo a alínea g) do artigo 119.º e número 2 do artigo 182.º, ambos da CRA, combinado com o número 1 do artigo 20,º da Lei 10/13, de 09 de Julho (Lei Orgânica e do Processo do TdC).

Ou seja, se é certo que a formulação do convite para a renúncia não configura, per se, a externação de um poder injuntivo, também é certo que o convite encerra em si uma carga valorativa negativa, em relação ao desempenho do convidado. Ficando esse, inelutavelmente, sem o lastro político e ético, fundamental para a continuidade das funções e do mandato. O que significa que, face ao convite, o seu destinatário deve necessariamente extrair as correspondentes consequências políticas e jurídicas. Porquanto, ao afirmar-se que alguém "deixou de ter condições para o exercício das suas funções", tem imensos significados... Doutro modo, estaremos numa paródia de Estado de Direito.

Pode-se, entretanto, discutir, agora aqui, de forma abreviada, e olhando para as duas cartas, com que a juíza-presidente do TdC encetou comunicação com o PR, verifica-se facilmente que a mesma estava sob dois estados de alma, uma vez que, enquanto na primeira carta, a de 22 de Fevereiro de 2023, coloca o lugar de Titular do Órgão à disposição, mas oferecendo-se para continuar como simples juíza, só que, ao apontar como fundamento da colocação do cargo à disposição as «suspeitas de irregularidades veiculadas nas redes sociais contra o cargo e a instituição que representa», suscita a dificuldade de saber se é possível dissociar esse fundamento com a sua vontade de continuar a exercer as funções de Juíza Conselheira do Órgão. A nosso ver, se no plano da lei nada obsta, no plano ético-moral ela tem muito a perder, mantendo-se no seio dos juízes do TdC. É que os danos reputacionais produzem, via de regra, efeitos que perduram no tempo.

Já na segunda carta, a de 27 de Fevereiro de 2023, ao solicitar ao PR (pasme-se!) a jubilação antecipada, agregando como motivos questões ligadas à saúde, ela acaba por cair numa contradição insanável, pois, se na 1.ª carta ela diz que, qualquer coisa como "saio, mas fico", na 2.ª ela já não fala em ficar, optando por querer o benefício do estatuto de juíza jubilada, na esteira dos artigos 53.º e 54.º da Lei 7/94, de 29 de Abril (Lei do Estatuto dos Magistrados Judiciais e do Ministério Público). Em tese, as considerações sobre jubilação pecam por serem apresentadas no destinatário errado (PR), ou seja, devia guardá-las para apresentar ao Conselho Superior da Magistratura Judicial. Assim, acabou por "deitar por terra" a eventual bondade das suas pretensões plasmadas na 1.ª carta. O que leva a concluir que a 2.ª carta terá sido motivada pelo teor da nota de imprensa do PR, de 27 de Fevereiro de 2023.

Por fim, é bom de notar, dirigindo-nos a indivíduos beneficiários de confiança política do PR, quer como Titular do Poder Executivo, quer como Chefe de Estado, que o chamamento os coloca na seara da exercitação de funções de Estado e não num mero quadro de liderança de um Clube de Amigos, por nós criado, onde tudo podemos, ao ponto de nos darmos ao luxo de recusar pedidos para sair de cargos ou de exigir contrapartidas (incluindo fazer chantagem) para a aceitação da cedência de cargo. Temos dito!

