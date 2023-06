Esta foi a frase usada por um amigo que se decidiu a fazer as malas e partir com a família para uma nova vida no exterior. Inspirado na frase icónica do filósofo francês René Descartes, esse amigo refê-la para me comunicar da decisão tomada face às dúvidas que ele e a família têm tido em relação ao presente e ao futuro do País. Hoje, basta conversar com empresários, investidores nacionais e estrangeiros para perceber que há um clima de incertezas, uma falta de confiança no futuro e com a ideia de desistência a pairar as suas mentes. Nos cidadãos, a desconfiança é geral, e começa a deixar de haver motivos para acreditar no País, nos governantes e nas suas políticas. Dêem-nos alguma coisa em que acreditar! Dêem-nos razões para ficar! Dêem-nos razões para não desistir!