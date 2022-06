Passei pelo Lobito e os flamingos não estavam lá. Eu sei que são aves que migram, e, com esta confusão do clima, às tantas andam meio baralhadas, e já não sabem muito bem quando devem e não devem viajar, se têm ou não que ter certificado do COVID, e, o que é mais grave, se as áreas semipantanosas que lhes estavam reservadas ainda estão disponíveis, e salubres. A ausência dos flamingos é mais um sinal da indiferença com que tratamos estes assuntos. Não nos preocupamos, e, no fim, quando o processo é já irreversível, choramos umas lágrimas de crocodilo, e esquecemo-nos.

O argumento mais pobre que normalmente é apresentado pela edilidade que pouco faz pela preservação do ecossistema é que a cidade se tem de expandir, e os terrenos outrora ocupados pelas lagunas que eram o espaço predilecto dos flamingos estão numa zona muito cobiçada da mesma. Realmente, para quem conhece a região, vai mesmo concluir que há falta de espaço!! A região semidesértica que envolve a cidade clama por infra-estruturas que viabilizem a sua expansão, em condições urbanísticas muito mais favoráveis, permitindo preservar alguns dos sinais característicos da urbe, como os espelhos de água que referimos, e permitindo a desconcentração absurda na periferia e na dita baixa, que descaracterizam a cidade, e retiram qualidade de vida aos seus cidadãos.

Entretanto, no Cassai, não os crocodilos, mas os hipopótamos, estão a correr perigo de vida! A crer nas notícias, os humanos que habitam as margens de tão portentoso rio, que frequentemente associamos à RDC, como o maior tributário do majestoso Zaire, e esquecemos que tem a sua origem no Leste do nosso País, estão indignadíssimos, pois os imponentes mamíferos, que devem estar a viver ali desde tempos imemoriais, não gostaram da alteração que as margens do seu rio estão a sofrer, ou então pensaram que era uma melhoria que se estava a fazer para a sua dieta (o que duvido, pois não me parece que gostem de arroz!), e destruíram uns campos recém-plantados, o que desencadeou a ira das populações, que clamam por soluções definitivas. Gostei de ouvir o responsável do ambiente no Moxico falar em procurar outras áreas de cultivo. É o caminho correcto. A negociação e não a guerra. Esperemos que o bom-senso prevaleça.

Os elefantes são os maus da fita no Kwanza-Norte e Malanje, onde se esquecem de fazer a distinção entre o que é floresta, que está a ser dizimada sem apelo nem agravo, e o que são plantios humanos. Afinal, devem ter o problema da falta de alfabetização, que ainda grassa pelo País, ou, ausência de sinalização, o que provoca, naturalmente, bastante confusão. As imagens que circularam pelas redes sociais de um pobre elefante completamente desorientado na estrada Lucala-Cacuso, confrontado com o comportamento insensível da mole humana que se foi concentrando ao seu redor, é um sinal revelador da necessidade de se criarem mais áreas de protecção e preservação do ambiente, dando um lugar para viver e perdurar a todos os espécimes, quer da fauna, quer da flora, e não apenas a um deles. A superioridade da espécie humana, hoje a única detentora dos meios para decidir como será o futuro do ecossistema, deveria fazer-se sentir no gizar de planos para o proteger e a todos que dele fazem parte.

As recentes decisões de exterminar as focas na Baía dos Tigres e explorar hidrocarbonetos nas áreas de conservação (entre elas, no Cuvango!) não vão, infelizmente, neste sentido.

Como referiu Vladimir Russo em entrevista ao Expansão, deveríamos assumir que foi um erro extinguir o Ministério do Ambiente. Erro maior será não ter consciência que o futuro passa pela sua preservação.