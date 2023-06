A problemática da auto-suficiência alimentar versus segurança alimentar está no topo da agenda dos governos no mundo inteiro. Os países africanos a Sul do Sahara enfrentam o maior desafio por representarem a maior porção da população no nível de insegurança alimentar. Em Angola, o tema auto-suficiência está igualmente no topo da agenda do Executivo, que se propõe a alcançá-la nos próximos cinco anos.

A questão que se coloca é a de saber se a visão que se tem para alcançar a auto-suficiência alimentar, uma pretensão legítima, se não mesmo incontornável no actual contexto económico e social do País, tem o enfoque adequado para a realidade angolana de limitados recursos humanos, financeiros e de infra-estruturas. No presente artigo pretendo débito a minha opinião da forma como entendo o problema para se alcançar almejada auto-suficiência alimentar, no tempo estabelecido, cinco anos.

Faço parte da geração que viveu, um pouco, o período áureo (década de 1970), da produção alimentar em Angola, em que se atingiu auto-suficiência alimentar. Para além de ser filho de um agricultor, que ganhou a vida e educou os seus filhos com os proventos da produção agrícola. Lembro-me que o meu pai saiu de uma colheita anual de trinta a quarenta sacos de milho, para mais de trezentos sacos, quando passou ao programa de fomento com uma semente híbrida, cuja produção era carregada a porta de casa, na recôndita aldeia, que dista a 23 quilómetros da sede municipal.

São vários os factores que contribuíram para a destruição do tecido rural, que inviabiliza, até a presente data, a produção agrícola nas quantidades e qualidade que satisfaçam a crescente procura, em que, certamente, se destaca a guerra civil, que dilacerou o País por mais de duas décadas. Entretanto, um factor não menos importante, que contribuiu para o actual estado de coisas, foi a opção política de início da Angola independente (marxismo-leninismo), que reverteu a propriedade dos meios de produção a favor do Estado e a direcção planificada da economia. Não tem havido coragem para apontar, com objectividade, as razões que nos trouxeram até aqui. Se quisermos resolver o problema, temos de ter a coragem e honestidade de identificar os factores que conduziram a insegurança alimentar.

No passado, o movimento dos produtos agrícolas para a sua transformação era feito do interior para o litoral. O milho, o feijão, a crueira (mandioca seca), vinham do interior (Bié, Huambo, Malanje, Huíla, Kuanza-Sul, Uíge, etc.). Situação que se reverteu com o eclodir da guerra civil, em que, com a inviabilização da produção agrícola, bem explorada pela guerrilha, a alternativa encontrada pelas autoridades foi a importação dos produtos alimentares já transformados, em vez da sua produção, a ponto de o País ter ficado viciado em consumir o que não produz, e produzir o que não consome nem agrega valor (crude de petróleo), tendo invertido o movimento, em que os produtos importados eram transportados do litoral (portos), para o interior. Estavam assim criadas as condições do ciclo da dependência, tornando-se numa economia extrovertida, multi importadora de produtos básicos de consumo e mono exportadora de matéria-prima.

O tema da auto-suficiência alimentar tem merecido acesos debates no seio da sociedade angolana, particularmente na imprensa. Tive a oportunidade de ler pontos de vistas de várias personalidades da política, empresários, académicos, especialistas das organizações internacionais, que expressaram as suas perspectivas sobre o desafio da auto-suficiência alimentar, cada um prescreveu da sua forma como Angola poderá resolver o problema da auto-suficiência alimentar. Houve uma perspectiva, em particular, que me chamou atenção, que referiu que, a roda já foi inventada, com alguns ajustamentos, deve-se ir ao acervo sobre a experiência do governo colonial português sobre as políticas que conduziram à auto-suficiência alimentar, ou seja, vamos ver o que foi feito no passado.

A experiência de fomento agrícola levada a cabo pela extensão Rural de Angola (ERA) no planalto central, que resultou no aumento da produtividade, a que fiz referência, em que os produtores que colhiam trinta sacos de milho passaram a colher dez vezes mais, resultou da implementação de programas de extensão rural, que permitiram o aumento da produção agrícola, não apenas de cereais, mas também do café, de citrinos, melhoraram substancialmente a vida dos agricultores. Há experiências privadas de fomento de produção agrícola, inclusive, fala-se de estarem envolvidos cidadãos estrangeiros, o que dá indicação de que está a surtir efeitos, de outra forma, não seria perseguida por entidades privadas.

O maior desafio, na minha perspectiva, está na forma como está a ser equacionada a estratégia da auto-suficiência alimentar. Uma iniciativa desta dimensão não pode ser perseguida sem uma análise Política, Económica, Social, Tecnológica e Ambiental (PESTA), honesta e realista. Igualmente, não se pode ignorar a análise dos pontos Fortes, Oportunidades, Fracos e Ameaças (FOFAS). Porquanto, se a análise for profunda, honesta e realista, se teria chagado a conclusão que a iniciativa, pese a sua nobreza e incontornabilidade, enfrenta um rol de desafios, na perspectiva das fraquezas, que enumero a seguir os mais relevantes, que inviabilizam, no curto e médio prazo, a concretização do aumento da produção agrícola, consequentemente, a auto-suficiência alimentar.

O primeiro são as vias de comunicações, as estradas, primárias, secundárias e terciárias, estão num estado deplorável, em toda a extensão do território nacional. A transportação de insumos agrícolas para os campos é uma luta gigantesca, quando se consegue, fica a um custo proibitivo, devido ao mau estado das estradas. Angola importa instrumentos e utensílios agrícolas, como enxadas, catanas, machados, picaretas, charruas, bicos de charrua, que eram produzidos no País. Certamente, muitos recordar-se-ão da Marcão, no Huambo.

Como é que se vai massificar a produção agrícola com o fertilizante de importação para todos os solos de um território tão vasto, heterogéneo em termos de morfologia de solos, sem, pelo menos, uma fábrica de mistura de fertilizantes? O problema do mal distribuição das chuvas é antigo, o que levou o governo colonial a criar os perímetros irrigados: Matala, Neves, Ganjelas, Chicomba, Missene, para citar apenas alguns, que alguns destes perímetros, as barragens, estão açoriadas, ou desabaram. Pensa-se na auto-suficiência alimentar apenas com a agricultura de sequeiro, no actual contexto de alterações climáticas globais? Ou seja, espera-se que S. Pedro não vire às costas?

Essencialmente, nenhum projecto dessa dimensão pode ter sucesso, se não tiver em conta o factor humano. O homem é o factor crítico de sucesso. Olhando para a experiência de países que superaram as questões da segurança alimentar, os programas concebidos para o efeito, tiveram em conta a reconversão dos grupos alvos, através de programas de capacitação. Os técnicos agrícolas, que saem das escolas agrícolas, que são a chave de um programa de fomento, têm uma carga teórica exagerada, por falta de campos experimentais nos perímetros das escolas agrícolas. No passado, os engenheiros agrónomos, que vi a serem formados na Faculdade de Ciências Agrárias (FCA) no Huambo, fizeram-no a partir do Instituto de Investigação Agronómica (IAA), do Instituto de Investigação Veterinária (IVA), tinham, após concluída a formação, experiência prática de fazer o trabalho do campo.

As dotações orçamentais públicas para agricultura são ainda muito irrisórias, pese o compromisso assumido pelos Chefes de estados na Cimeira de Dakar I e II. Sem um firme compromisso dos autores políticos na restauração das infra-estruturas fundamentais (estradas, barragens de irrigação, qualidade da educação, crédito e seguro agrícola), a auto-suficiência alimentar vai demorar a ser alcançada..