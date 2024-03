Estavamos mobilizados para partir logo ao alvorecer, mas nos confrontamos com a precariedade do terreno lodoso, resultado da véspera intensamente chovida. De repente, a ténue claridade que dirigia os nossos passos para a retoma da marcha foi, subitamente, engolida por uma densa neblina. Para onde quer que olhássemos, tudo estava cinzento, com o sinistro bréu. Do fundo da caravana, onde ficava o chefe Mbambi, gritaram uma pesada ordem, para todos os condutores desligarem os motores dos camiões. Em segundos, tudo em redor voltou a envolver-se numa inquietante expectativa. Todos aguardavam o que viria a seguir, no mais profundo silêncio.

Foi no primeiro Domingo que passamos no Alto Catumbela. A manhã tinha nascido coberta de grinaldas de chuva, envolta num véu de alva neblina. Olhando a paisagem, através dos vidros do carro, recordei quando fiz a primeira comunhão na igreja da Missão de Nazaré e depois, inexplicavelmente sonhei com os olhos abertos que me casaram com a dona chuva. Despertei assustado e fiz um pai-nosso apressado. Isso foi no próprio dia em que, com os camiões e reboques, ficamos irremediavelmente atolados no lamaçal dos eucaliptos, no meio de uma tempestade danada, que estou a tentar contar-vos, com pontos nos "i", traços nos "t" e vírgulas nos seus devidos lugares.

Havia claramente uma maldição a pairar no ar. Aquilo que nos caíra para cima do lombo, não foi uma chuva dessas de brincadeira, tipo as que costumam chover todos-os-dias na televisão. Não foi isso, não senhor! Aquilo envolvia grossa mixórdia, engendrada por um jacaré sem cauda e um soba trajado a preceito, com um uniforme castanho de oficial e um desbotado chapéu de almirante- que-nunca-viu-o-mar.

Primeiramente, o feiticeiro do jacaré, sempre ele na linha da frente, assoprou um assobio malandro:- fiiiuuuuuuuuuu! - A seguir, um vento suspeito atravessou a coluna dos camiões de uma ponta a outra, tipo lhe mandaram pelo inimigo, para nos controlar a marcha.

Estávamos a sair de Benguela para o Huambo, com a escolta do chefe Mbambi. Até ali, tinhamos passado a Tala-Manjamba e Katengue, depos o Cubal e a Ganda. A nossa viagem estava a correr bem. Mas, na Babaera, na terra do tal Jacaré, começaram a surgir problemas. -Stop é para parar, camaradas! -Parámos, pensando ser coisa breve. Estava a "calorear" de verdade. Calor é calor, a camisa a colar-se ao dorso suado dos homens agarrados firmemente aos volantes dos camiões e os soldados batendo as zonas circundantes, de armas aperradas.

A seguir à tortura que sofremos, devido à inclemência daquele sol abrasador sobre nossas cabeças, logo-logo um maciço de nuvens negras apareceu, traiçoeiramente, por cima da montanha verde. Vinha do outro lado, na direcção das terras férteis do café, na Chicuma. Depois, as nuvens fizeram uma curva apertada nos arredores da Babaera e, de repente, se deram encontro connosco, cara-a-cara, interrompendo a nossa marcha para o Huambo. Desde que partíramos de Benguela, o inimigo nunca tinha desistido de nos atentar nas minas e nas emboscadas, mas íamos resistindo.

Naquele tempo, era um tempo assim, talvez nem eu sei contar bem, mas deixa só contar a minha parte. Quando a situação complicou de verdade, falaram na boca dum mais-velho:- assim não pode, isso é mesmo tradição dos antepassados. Por outras palavras, uma chuvada dessas, não é obra de Deus, mas sim uma praga da filha legítima de Belzebu, o príncipe do inferno. -De certeza a praga veio através da ordem do jacaré-sem-cauda, o bicho gordo de olhos mortiços de tanto feitiço que tem no bucho. Ele dorme mesmo no lodo do rio, lá onde vocês passaram, no dia que era antesdontem.

-Afinal, voces estão como? Será que não respeitam a cultura dos outros? Digam ainda, por favor, será que vocês esqueceram de lhe dar o vinho dele, no momento quando atravessaram a ponte, ou fizeram só de propósito, manda lixar o raio do jacaré-sem-cauda? Se for nesta conformidade, todos aqui vão desconseguir de passar, a chuva não vai vos deixar, assim falei. Era a voz ameaçadora do Soba, feito porta-voz institucional do jacaré-sem-cauda.

-Pópilas, mas afinal fizemos o quê, meu Deus do céu? Não nos nasceram aqui, não somos da vossa tradição, assim fica complicado.- Gritou um dos nossos, mas rapidamente nos responderam: -Isso assim também não sei mais. Aqui está visto e revisto que, apenas o soba e o seu chapéu de almirante-que-nunca-viu-o-mar, são eles quem conhece a magia do jacaré-sem-cauda. E novalapena vocês se intitularem aqui que vamos passar, ah porque temos feitiço do Dombe, porque isso, porque aquilo. Aqui, isso não pega. Lhe dão só o vinho dele, no jacaré-sem-cauda. Ainda por cima, assim que já passaram a ponte e não entregaram o vinho que é dele no seu direito tradicional, então não esperem o tempo mudar. Melhor vão só entregar lá em cima, na cubata do Soba. Na boca do Soba tem um tubo que liga directamente na panturra do jacaré-sem-cauda! Os motoristas, esses já, começaram a panicar um a um.

- Ai minha vida, eu sou mulato da Caconda, minha mãe é negra, juro com Nossa Senhora, nunca vi no mundo que existe um tubo que sai da boca do soba e liga o vinho tinto na barriga do jacaré-sem-cauda. Estão a nos intrujar, eu não dou mazé!- O kota Mário estava mesmo zangado, quando veio com a ideia arriscada de enganar o jacaré.

- Confio em Deus, com o meu baptismo, vamos embora zagaiar daqui, quando sairmos já é no Quinjenje, naquela ponte que o inimigo partiu, outra maka mais. Não tem como fazer, para ir no Ukuma sem passar na ponte partida da Babaera, onde repousam todos os segredos.

- Mesmo assim, todos queriam avançar pela estrada, que passa depois no Ukuma e Lépi e baixa a seguir para a Caála, antes de entrar na cidade do Huambo.

Naqueles dias, desde manhã até à noite os homens não paravam de gritar: -vai-não-vai? -Assim correram os dias contados de duas semanas completas, incluindo feriados e Sábados vermelhos. Cresceram as barbas e os bigodes, os homens estavam exaustos, mas não derrotados.

-Agora assim, postas as coisas, eu pergunto nas nossas autoridades competentes: afinal quem ganha nesta luta? A fome do nosso povo do Huambo ou a teimosia do Soba ?

-Vamos empurrar, todos de uma vez, ouviram ou não ouviram?

- Ó vai, ou não vai? A música continuava. - Vai! -Gritavamos todos e a voz de comando insistia: - Ó vai ou não vaiii?

- Mas vaiii, sim! Todos voltavam responder.

No meio do caos declarado, cordas e cabos-de-aço ficavam entrelaçados e embrulhavam-se na lama. Aqui falta um tractor de esteiras, os homens estão extenuados. Cada um dava o seu palpite.

Repentinamente, mais um mujimbo pesado soprou pela coluna, de uma ponta à outra, até parecia um remoinho saído do céu. Carro nenhum escapou de lhe contarem a tamanha novidade:- uns motoristas foram arreados com uma porrada no chefe Mbambi. Os guardas apanharam que eles dormiram umas moças. Pagaram bebida e depois se dormiram na cama dos camiões, se fizeram o quê, também ninguém sabe.

-Isso é mesmo azar que vos nasceram com ele. Faltaram respeito no aviso do chefe Mbambi, o nosso comandante da escolta: quem lhe apanharem a dormir com mulher vai lhe ser tomado as medidas adequadas, seja quem for. Aqui ninguém escapa da ordem do chefe Mbambi. Não sabem ainda que a mulher traz londalu e o londalu traz azar no combate, se o inimigo atacar?

Mesmo o próprio jacaré-sem-cauda também não deve gostar dessas confianças de se trancarem na cabina do camião com as filhas alheias que lhes encontraram com elas.

-Ou vai, ou nao vai?- alguém gritou, mas ninguém respondeu. Os homens estavam completamente exaustos!

*Advogado e jornalista