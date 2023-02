O discurso do Rei Filipe VI de Espanha, na sessão solene da Assembleia Nacional (AN), foi marcante não apenas por ter sido a primeira vez que um chefe de uma Casa Real europeia discursa no nosso Parlamento, mas também pela objectividade, equilíbrio, abrangência e relevância política. O monarca falou de uma nova relação estratégica com Angola, influenciada pela sua estabilidade política dentro daquilo que diz ser a consolidação da "vocação africana" de Espanha.

Durante aquela que é a primeira visita de Estado de um Rei de Espanha à África Subsariana, Filipe VI destacou, no seu discurso, que o Parlamento é "a casa do debate e da palavra", um espaço onde as forças políticas trabalham para o bem da Nação. Falou de uma nova "janela de esperanças" que se abre de Espanha para Angola, em particular, e para África, em geral.

A sua presença no País é a consolidação desta estratégia de Estado por parte de Espanha, porque o Rei é o garante da estabilidade política e harmonia social. Espanha tem uma realidade política muito intensa e muitas vezes instável. A disputa entre as diferentes forças políticas é acérrima, e os debates parlamentares são acesos e muitas vezes com posições extremas. Filipe VI consegue ser esse importante elemento de equilíbrio e estabilidade nacional. A presença de Filipe VI é a consolidação, é a afirmação de uma estratégia governamental, mas que tem dimensão de Estado.

O Rei reina, mas não governa. Apesar de não governar, a sua presença e o seu discurso conferem segurança, estabilidade e sentido de Estado à estratégia do Governo de Espanha. Discursar na Assembleia Nacional permite-lhe um contacto directo com os deputados e líderes das diferentes forças políticas representadas no nosso Parlamento, mas mais do que tudo isso, Filipe VI falou aos angolanos que Angola é para Espanha um "País prioritário " e uma "terra de oportunidades". Citou Agostinho Neto, rendeu-lhe homenagem e falou do seu legado histórico e cultural. Falou em português quando disse: "A esperança somos nós", uma frase de autoria de Agostinho Neto. A questão da língua e da cultura esteve presente quando considerou Angola "um grande País afro-ibero-americano" e o papel que o Português e o Espanhol, duas línguas "irmãs", podem desempenhar no futuro e em várias latitudes.

Filipe VI deixou patente que Espanha e os espanhóis pretendem alargar as suas relações com África, pretendem mostrar a sua "vocação africana", deixando de estar "presa" e focada no Magrebe e fazendo incursões para a África Subsaariana. Espanha passa agora a disputar um espaço dominado pelos franceses, ingleses e pelos seus vizinhos, os portugueses. Uma incursão sustentada por uma estratégia de Governo e uma política de Estado. Aqui também é interessante a sintonia e a visão existente entre o Governo do primeiro- ministro Pedro Sanchéz e Filipe VI, sem esquecer que também encontraram uma abertura e vontade do Governo do Presidente João Lourenço em encontrar novos mercados e aprofundar relações bilaterais.

Nos últimos anos da liderança de João Lourenço, houve uma forte intensificação das trocas comerciais e reforço das relações entre os dois países. Agora é importante que se passe das palavras para acção e que os acordos comecem a produzir resultados. Que os angolanos comecem a sentir os efeitos desta nova cooperação e que transformem e adaptem à sua realidade um provérbio português e que passaria a ser: "De Espanha, bom vento e bom casamento".