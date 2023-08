A Velha Senhora estava assim. Idosa. Tinha percorrido a vida deixando a sua marca nos filhos que criou, na convivência com os vizinhos, e na boa disposição que uma vida de moderadas dificuldades não tinha conseguido apagar. A independência encontrou-a a viver num dos bairros sociais da cidade de Luanda, onde a pequena casa era o seu refúgio, onde se sentia bem, vivendo com os fantasmas que acarinhava e substituíam os filhos que - lei da vida - iam construindo o seu próprio caminho.

Com o fim da caminhada do esposo, de muitos anos, ficou sozinha. Mas independente. Felizmente, a saúde não a apoquentava, e as cordiais e frequentes relações que mantinha com as vizinhas, algumas da sua idade e de longa amizade, faziam com que o peso dos anos não impedisse o sorriso que com ela despertava, e que a acompanhava ao longo do dia. Era mais uma das senhoras velhas em que a velhice não era sinónimo de incapacidade para gerir a sua vida como gostava, na simplicidade a que estava habituada, sem arroubos de novos horizontes e novas necessidades.

Os filhos, entretanto, cresceram ao sabor dos novos ventos. Novos tempos. Novas oportunidades. A mãe no bairro social do antigamente não ficava simplesmente bem. Ou talvez até houvesse uma genuína preocupação com o seu bem-estar. Com a sua segurança. Uma kota só, deixava-os inquietos. E decidiram-se a levá-la para casa de um deles. Um apartamento num dos novos bairros sociais, para classe média, da cidade de Luanda.

E para ali foi a Velha Senhora, contrariada.

Pediu que a deixassem voltar para casa. Para o seu quintal. A sua horta. As suas vizinhas. Os passarinhos que pipilavam nas árvores da vizinhança. Para as memórias de uma vida longa, que estavam inscritas nas paredes, vetustas, daquele velho kubico, quase tão velho quanto ela. Queria acordar com o galo que algum vizinho ainda deixava cantar na madrugada. Fazer as compras no mercado, que a servia, lhe servia, mesmo com a confusão que reinava ao seu redor. Sentir o sol directamente na pele curtida pelo tempo... Não foi atendida.

Insistiu. Ali, era uma planta que secava. Nada a alimentava. Passava a jornada sozinha, vazia, sem que os mujimbos pipocassem nos seus ouvidos como música que a energizava para enfrentar mais um dia.

Ali não tinha raízes. O apartamento nas alturas era uma prisão que a deixava sem chão. O entorno, estranho como lavoura alheia. Mas os filhos acharam que não...

Avisou, com uma determinação que não foi entendida, que ela assim não queria continuar. Teriam uma surpresa, se não fosse para a casa dela. Para as memórias dela. Para a vida dela.

- Mas que é isso, mãe. A senhora está muito melhor aí!, responderam-lhe. Com a melhor das intenções.

A Velha Senhora decidiu. A gravidade ajudou-a.

Libertou-se!