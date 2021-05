Foi preciso o Governo do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apoiar os esforços para renunciar às protecções de propriedade intelectual das vacinas contra a Covid-19, para que o mundo finalmente debatesse o elefante que há muito estava confortavelmente instalado no meio da sala.

Nos últimos meses, várias entidades ressaltavam a necessidade da existência de um melhor equilíbrio na vacinação mundial, já que não era admissível assistir ao que acontecia em termos éticos.

Por exemplo, era impossível ficarmos indiferentes à posição de alguns governos, como o do Canadá, que assegurou a compra de 400 milhões de unidades para uma população que ronda os 40 milhões, ou de Israel, que pagou o dobro do preço por vacina à Pfizer, para ser o primeiro a poder vacinar-se, dois exemplos entre muitos que poderíamos aqui citar.

Mas também não podíamos ignorar os astronómicos lucros das farmacêuticas, como a Astra-Zeneca, que teve um aumento de 159% em 2020, face ao ano anterior, ou os jogos de bastidores que ainda existem para descredibilizar esta ou aquela vacina, segundo diversos interesses económicos e geopolíticos.

Ou seja, o elefante estava há muito tempo no meio da sala, embora o mundo fingisse que a vacinação mundial decorria a um ritmo satisfatório, equilibrado e eticamente aceitável, apesar dos alertas da UNESCO ou da própria Organização Mundial da Saúde (OMS), que chegou a tomar uma posição pragmática a determinado momento: para que os países tomassem a vacina disponível, independentemente da sua origem, da Rússia, China, etc. A entidade defendia que o importante era, acima de tudo, vacinar rapidamente a maior parte da população mundial.

No entanto, foram precisas milhares de mortes diárias na Índia e no Brasil, para que o mundo finalmente começasse a procurar por soluções para o problema que assola não este ou aquele país, mas a humanidade, em geral. Não adianta nada os países mais poderosos estarem vacinados se novas variantes genéticas surgirem noutros locais, o que poderá neutralizar as vacinas existentes no mercado.

Obviamente que o levantamento das patentes de vacinas coloca várias questões. Por exemplo, numa próxima pandemia, as farmacêuticas poderão mostrar uma menor predisposição para o desenvolvimento de novas vacinas, além de cobrarem preços mais altos. Ou seja, esta solução poderá ser contraproducente.

Mas, o que salientamos, acima de tudo, é, finalmente, o mundo começar a discutir e a falar sobre a distribuição das vacinas, que não pode estar centralizada em apenas alguns países. É necessário parar de olhar para o umbigo e ver o todo. Por exemplo: a escassez de matérias-primas e a capacidade de fabricação de vacinas são dois dos grandes problemas que as farmacêuticas vivem. Como nós, humanidade, podemos encontrar soluções para estes obstáculos?

Joe Biden teve o dom de "mexer" com as conversações nos mais variantes quadrantes. Por exemplo, a Organização Mundial do Comércio defendeu o levantamento das patentes de vacinas, enquanto António Costa, primeiro-ministro de Portugal, país que preside ao Conselho da União Europeia até final de Junho, salientou que o problema crucial da pandemia não é o levantamento, mas a capacidade de produção e regulação do mercado do medicamento e de os Estados terem de se organizar a nível global para encontrar outras formas com a indústria farmacêutica de financiar a investigação. Já a UNESCO apoiou o movimento para o levantamento de patentes das vacinas contra o coronavírus, já que, destacou, «pode salvar milhões de vidas e servir de modelo para o futuro da cooperação científica».

Portanto, o "terramoto" de declarações sobre o assunto foi avassalador, e isso demonstra que há um debate por fazer, já que o mundo precisa de uma solução urgente.

No momento em que atravessamos um dos piores períodos de sempre, é necessário sermos altruístas, pensarmos na comunidade em detrimento do individual. Acreditarmos que juntos vamos encontrar a saída para a Covid-19.

* Economista e especialista em Energia e Meio Ambiente