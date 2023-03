"Tenho mais medo da mediocridade que da morte" (Bob Fosse) Somos um País pobre e atrasado, também, porque promovemos e exaltamos a cultura da mediocridade. Há uma forte tendência para se elevar a mediocridade, passámos a ser uma sociedade dependente e com necessidade de medíocres. Mais do que fútil, a mediocridade passou a ser algo útil e necessária. Os movimentos opostos que vão liderar o País esta sexta-feira, 31 de Março, são um bom exemplo disso. O "Fica em Casa" e o seu oponente "Vou Bumbar" são ambos movimentos de lutas políticas e de interesses de grupos que procuram colocar-nos a todos uma redoma de vulgaridades, egos e banalidades. São ambos exemplos de intolerância, de radicalismo ou extremismo e de manipulação. Triste é todo um País perder tempo, energia e foco com tamanhas distracções e manipulações de ambos os lados. Atingimos o ponto mais alto da mediocridade.

Confunde-se irreverência com sensacionalismo e populismo. Não se discutem ideias, e percebe-se de que o que move aí são realmente interesses e agendas. Agendas de promoção pessoal, de afirmação de agendas políticas e de interesses de grupos. Quem não alinha com uns é sinalizado, hostilizado e alvo de um cancelamento virtual com direito a todo o tipo de obscenidade. Quem não alinha com os outros é acusado de falsa camaradagem e de falta de patriotismo. Há como que uma espécie de imposição e todo o cidadão tem de tomar partido por um dos lados.

O ridículo nisso tudo é que existem pessoas dentro e fora desta Angola que acham que o País deve parar no dia e horário que eles determinam e que todos os cidadãos devem alinhar. É que até grande parte dos discursos de mobilização para a tal causa está desprovida de elevação, e mais do que uma mobilização surgem com uma espécie de imposição. Mais do que ser ostensivo é mesmo ofensivo. Como cidadão livre e pleno de direitos, não aceito que alguém me venha impor ou obrigar a ficar em casa, tal como também não preciso que alguém tenha de me alertar que tenho de trabalhar ou manipular o meu nome, e imagem em nome de certas campanhas.

É claro que sinto vergonha alheia. O discurso, o debate, o foco e a estratégia deviam ser outro, e assim não avançamos. Estamos a ser a causa e o efeito da nossa própria nulidade. Estamos a criar cidadãos rudes, amargos, promotores do extremismo ou de radicalismo. A intolerância passou a assumir proporções alarmantes nos meios digitais. Este "Fica em Casa" mostrou, também, que a nova era da informação e os seus veículos quase capitularam a capacidade de manipulação da máquina do Estado. Estado esse que teve de fazer recursos a meios, figuras e máquina de manipulação, bem como propaganda para fazer face ao crescendo dos seus oponentes.

O Estado que devia ter outra postura, outra elevação e outra estratégia desceu ao mesmo nível e aplicou as mesmas regras do jogo. É que ambos os lados são um jogo de manipulação, desinformação, especulação e assassínios de carácter, em que já se perdeu a noção do ridículo, os radicalismos ou extremismos e as intolerâncias que só se aliviam quando se aniquilam e cancelam os alvos ou inimigos.

Parece que o País e os seus cidadãos fizeram um pacto com a mediocridade. Há um combate contra o mérito, a competência e a excelência. Combate-se e afasta-se aquilo que é útil e promove-se o que é fútil e que não tem valor. Se uma dita "influencer" gravar e partilhar um vídeo a revelar os seus amores e desamores, revelar orgias sórdidas, a difamar e injuriar cidadãos, torna-se assunto nacional e domina as conversas do dia. Mas, quando um cidadão nacional é convidado a fazer parte e a discursar para uma universidade de prestígio como Oxford ou quando nas artes ou desporto elevam o nome do País, não são citados e todos passam literalmente ao lado.

A mediocridade é elogiada e a meritocracia ignorada. Um País que precisa de se desenvolver, de crescer, de evoluir, de elevação. Um País que precisa de promover a tolerância, o respeito pela liberdade de opinião e de expressão, um País que precisa de maior abertura ao diálogo e debate de ideias vai-se deixando ficar distraído por banalidades e futilidades. Merecíamos muito mais e melhor!!!