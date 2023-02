A s decisões orçamentárias do Executivo têm consequências importantes para as condições de vida de todas as pessoas na sociedade. Daí que quem governa deve reconhecer a importância do envolvimento dos cidadãos interessados durante todo o ciclo orçamental.

Quando devidamente concebido e implementado, um bom envolvimento dos cidadãos ao longo do ciclo orçamental contribui para o desenvolvimento de relações fortes, construtivas e receptivas entre governantes e governados.

Mais do que auscultar os parceiros sociais depois de a proposta de Orçamento Geral do Estado já ter sido submetida à Assembleia Nacional, defendo que a participação dos cidadãos interessados é mais eficaz quando realizada desde a etapa inicial do processo de elaboração da proposta, devendo estender-se nas fases seguintes da sua aprovação, execução, avaliação, gestão e fiscalização dos resultados obtidos.

Incluir o contributo dos cidadãos ajudará o Executivo a lidar melhor e a identificar as necessidades, prioridades e aspirações destes em relação a um conjunto de desafios, com destaque para os sectores da Saúde e Educação, assistência social, etc. Isto não seria assim tão difícil nos casos de projectos que envolvam intervenções a nível local, já que, no ano anterior, tivemos as experiências ligadas à implementação do orçamento do munícipe e o orçamento participativo. Por que razão este ano não se deu continuidade a esta boa prática?

Longe de entrar no mérito ou demérito da proposta de OGE 2023, que está a ser discutida na Assembleia Nacional, há muito que venho defendendo alterações profundas na maneira como se desenvolve o processo orçamental em Angola.

Acredito que se deve estabelecer uma estratégia sistemática de envolvimento dos cidadãos interessados, que ajudará os órgãos do sistema orçamental, em geral, e o Executivo, em particular, a criar e a manter uma relação construtiva com os cidadãos e demais partes interessadas sejam estas pessoas e/ou instituições mais directamente afectadas pelas decisões tomadas em sede do OGE.

Sendo que seria do interesse de quem governa avaliar o nível de interesse e o apoio dado pelos cidadãos as opções por si feitas em relação a como o Estado deve arrecadar receitas, quanto dinheiro gastar e aonde, quanta dívida contrair, etc.

Ao permitir que as opiniões dos cidadãos sejam consideradas na concepção da proposta do OGE, gera-se uma relação de confiança em torno de um dos mais importantes documentos de política pública de que o Executivo dispõe para concretização das aspirações dos cidadãos.

Tenho a certeza de que o desempenho do Executivo iria, sem dúvidas, melhorar caso esse optasse por promover e proporcionar meios para o envolvimento eficaz e inclusivo dos cidadãos, particularmente dos grupos que se sentem motivados a participar nos processos de decisões tomadas durante todo o ciclo de vida do orçamento.

De certa forma, esta ligação iria garantir que informação apropriada sobre os desafios, constrangimentos, riscos e impactos sociais do orçamento fosse divulgada e minimamente conhecida por todos os cidadãos interessados de modo atempado, acessível, compreensível e adequado. Deste modo, evitaríamos aquelas discussões demagogas, que mais se parecem com "brigas de infantário" como alguém falou um dia.

Finalmente, uma adequada participação dos cidadãos ao longo de todo o ciclo orçamental irá contribuir, igualmente, para garantir que as comunidades afectadas pelo orçamento tenham meios acessíveis e inclusivos para apresentar questões e queixas, e permitir que os responsáveis pela execução de actividades previstas no orçamento destinado a determinada localidade respondam e administrem tais questões e queixas. Esta seria uma maneira adequada de lutar contra a corrupção, promover um bom desempenho da governação e, acima de tudo, garantir aquela máxima segundo a qual "o Governo vai trabalhar mais e comunicar melhor"?

Coordenador OPSA*