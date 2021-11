Esta diferença de personalidades era evidente naquilo a que se propunham. O Sr. Miquelino gostava de se engajar em obras que, de alguma forma, chamassem a atenção: como o frontispício que pretendia colocar à entrada da garagem, no muro do seu modesto quintal. Tinham o seu Corolla comprado em segunda-mão ali estacionado, mais tempo parado que a andar, mas ele achava que devia dar "dignidade", como pomposamente afirmava, à sua residência. Um frontispício dórico, que aliava a simplicidade a uma imagem de solidez ambiciosa, parecia-lhe o mais adequado. Seria ainda um investimento para o qual não estavam exactamente preparados, mas ele achava-o essencial.

A sua esposa, de pés bem assentes no chão, e ela tinha-os grandes, pois era alta e bem constituída, o que não lhe retirava a graciosidade feminina, não estava de acordo. Dizia que não fazia sentido estar com esse tipo de preocupações quando ainda não tinham resolvido o problema da água e da energia lá para casa. Ainda estavam dependentes do fofandó, apesar da rede pública se ter aproximado significativamente do bairro onde habitavam, mas ainda não tinham conseguido juntar o dinheiro necessário para que se fizesse a ligação eléctrica à residência, e a água era a do camião-cisterna do tio Joaquim, familiar com ligações paternais à Sr.ª Miquelina, que lá ia enchendo, sempre com alguma resistência (o que os obrigava a pedir, colocando-os numa posição incómoda) o tanque que tinham, a custo, construído.

"Que se lixasse o frontispício" vociferava ela, fora-de-si, para o marido, que tinha retirado aquela ideia de um conjunto de imagens que tinha visto nas redes sociais, e que apresentavam "os mais belos frontispícios do Mundo". "Nem conseguimos manter a pintura da casa em condições, o passeio que vai do portão à porta de casa está todo esburacado, e tu queres gastar dinheiro nessa obra inútil?", perguntava. " E como vamos mandar os nossos filhos para o colégio do Sr. Kaquarta?" (que era a instituição de ensino, se assim se podia chamar, que existia lá no bairro, pois havia uma escola pública, mas, não só era difícil inscrever os miúdos, e já eram 3!, como os professores quase nunca lá iam, e passavam os anos, sem que as crianças avançassem...). E isso para não falar com a preocupação que tinham que ter com o dinheiro para os medicamentos, pois no centro de saúde do outro bairro (onde tinham que ir, porque no bairro deles, mais recente, não existia), normalmente não os havia.

O que era estranho é que o Sr. Miquelino não parecia entender essas preocupações. Não conseguia perceber a necessidade de manter o que tinham, de prever o que iriam necessitar, e que poderia assegurar o crescimento saudável da família. Gostava do fato, mesmo se não conseguia arranjar um emprego à altura do diploma que conseguira numa dessas instituições que surgiram como cogumelos pela cidade. O facto de estar num bairro desestruturado não o incomodava. Desde que tivesse o seu frontispício, e alguma imagem de prosperidade, mesmo que falsa.

Mas naquela casa nem tudo estava mal. Havia sempre a esperança que a Sr.ª Miquelina mantivesse a determinação que a caracterizava, o que fazia, pelo menos, que o marido saísse, de fato, para fazer algum (infrutífero) negócio, enquanto ela cuidava da horta e dos filhos. Fazia uns pastéis para vender. E ainda participava na associação que procurava soluções para a recolha do lixo, a limpeza das ruas, e a segurança do bairro.

Nem pensava no estado do bairro, quando, na televisão do vizinho, via as nossas "Pérolas" ganhar, e se sentia orgulhosa por pertencer à Nação a que pertencia.