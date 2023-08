O Feng Shui procura encontrar respostas à necessidade filosófica de harmonia do homem, e das suas realizações, com o ambiente que o envolve. Ouvindo a dissertação, sobra-nos a certeza que o bom-senso imperou nas escolhas. Pelo menos nas que foram vocalizadas. Cuidar da porta de entrada. Ter a cozinha sempre arrumada, e os vários convites para soluções que ajudem a criar um ambiente mais agradável, com plantas e espelhos de água. E, como pináculo desse sistema de bom-senso, a recomendação de se agregar amor ao que construímos.

O que me incomodou, naquela apresentação do tema, não foi apenas a promessa obscurantista com que se emoldurou a proposta (em última análise, tudo isto é para que a riqueza seja "atraída" para a casa que cumpre os pressupostos), mas a utilização do adjectivo "científico" para procurar credibilizar este tipo de práticas, procurando até envolver o recurso a matemáticas complexas, e o estudo em universidades conceituadas!! Porque, pelo que se diz, tudo isto está relacionado com os campos magnéticos do nosso planeta! Entretanto, misturam-se peixinhos dourados em aquários impecáveis, com a disposição das portas de entrada e saída das casas.

O Feng Shui, como muitas outras práticas ancestrais, deve ser conhecido, pois é o repositório cultural de muitas vivências, tendo na origem o nobre objectivo de fazer que as pessoas se sentissem melhor. Não é ciência, como não o é a meditação, ou o yoga, mas pode trazer bem-estar a quem siga os seus preceitos, se praticados de uma forma racional. Mas dispamo-lo do charlatanismo que tem na sua origem, invariavelmente, um indisfarçável desejo de multiplicar o seu poder, alimentando quem se estabelece como guru de tão ancestral saber. Aproveitemos apenas as receitas que resistirem ao crivo de um pensamento racional e inteligente.

Um curioso episódio ocorreu em Hong Kong quando um dos mais poderosos bancos do mundo, que ali tinha a sua sede, considerou que a recém-construída sede de um rival lhe transmitia, pelas regras do feng shui, energia negativa, que só poderia levar a maus negócios. A história é rocambolesca, e as soluções caricatas: para se restabelecer o "equilíbrio", duas gruas em forma de canhão foram instaladas no último piso do edifício, apontando para o adversário.

A preocupação demonstrada poderia levar-nos a duvidar da racionalidade dos homens do dinheiro. Mas é conhecida a superstição que grassa entre os mais afortunados.

Não era a sensatez que se procurava privilegiar com esse acto. Mas o marketing.