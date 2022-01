Sem querer olhar para o passado, que é sobejamente conhecido e deprimente, o que se pretende aqui é olhar para o País hoje e tentar perceber se ainda há remendos que consigam salvar o casaco. Os argumentos dão conta que a emenda não foi capaz de garantir a correcção do soneto. Infelizmente, o momento não permite dar largas ao optimismo. E não permite mitigar a apreensão sobre os efeitos nefastos do apego ao poder sem soluções que incluam um milhão de crianças que nascem todos os anos.

As eleições de 2017 trouxeram esperança para muitos angolanos, incluindo eu que não tenho partido. A promessa eleitoral abriu novos sonhos. A postura inicial foi suficiente para unir os angolanos em torno de uma nova e arejada perspectiva. Mas, como a "felicidade do pobre não dura", a realidade depressa mostrou que os fantasmas do passado não tinham sido exorcizados, que as práticas da primitiva acumulação de riqueza (que afundaram o País) reapareceram sem timidez, que o bloqueio e manipulação da informação se impuseram e que as autarquias foram enxotadas para fora do horizonte. A militância sobrepôs-se à lei, e toda a sorte de erros tem sido consentida.

A instabilidade governativa é notória com a mudança constante de ministros, governadores, embaixadores, directores de empresas públicas, autoridades policiais e militares, juízes presidentes, entre tantos outros. É ainda notória a manutenção de desgastados e polémicos membros na presidência e no Governo. As substituições têm servido apenas como distracção para desanuviar o pesado ambiente, numa versão moderna de Pôncio Pilatos, mas os substitutos não capazes de inovar nem de resolver os antigos problemas. É notória a sobreposição de planos, programas e projectos sem qualquer lógica e conexão. Essa constatação prova que a culpa da perda das guerras nunca é do sargento nem do soldado, mas, sim, do general que comanda as tropas. Sem um plano com políticas realistas, consensuais e que se atenham ao que é prioritário, a batalha está, desde logo, perdida. De nada serve deitar água limpa numa chávena com borras de café, quando 67% da população tem menos de 35 anos.

Estamos a viver um momento perigoso, pela falta de diálogo, pelas atitudes de extrema prepotência e sem uma liderança segura de si e do caminho que traçou para o País. Uma liderança que demorou demasiado tempo a optar entre o País e o partido e optou por escolher o partido. Uma liderança que se confunde no papel duplo que desempenha e não é capaz de separar as águas. Uma liderança que muda de opinião e de humor frequentemente e que não percebe quão escorregadia é a escada que está a subir suportada por pessoas que só são fiéis a quem detém o poder, enquanto o detém. Uma liderança sem um sentimento de pertença e sem um plano patriótico.

É notória a insatisfação popular, a ausência da paciência e do medo. De nada serve colocar as TPA"s a fazer o jogo sujo, pois o povo acordou e já não acredita nas teorias da conspiração. O MPLA vestiu uma camisa que não lhe serve. Tem dificuldade em mexer os braços e em respirar. Está a lutar para sobreviver e, por isso, perdeu o discernimento achando que vale tudo. O ano eleitoral começou da pior forma. Sucessivas manifestações e greves têm sido desencadeadas por protesto às condições de trabalho de diferentes classes profissionais. O povo adere porque já não tem esperança, nem mais nada a perder. A reacção institucional, em todos os casos, é grosseira. O Governo isenta-se, sistematicamente, de qualquer culpa e reage sempre com prepotência, esquecendo-se de que foi eleito para resolver os problemas do povo e não para lutar contra ele. Em democracia e com eleições justas, o poder está sempre na mão do povo.

Há, de facto, um macabro plano de ingovernabilidade em curso e está na ausência de uma escola pública universal e de qualidade; na ausência de políticas de saúde públicas eficazes; na incapacidade de dignificar a agricultura familiar; na maldade em garantir o acessório e desvalorizar o essencial; na inexistente diversificação da economia que impede o desenvolvimento do País; na ausência de saneamento básico universal; na ausência de um salário justo; na promiscuidade entre os três poderes, entre tantas outras insuficiências constitucionais. Macabro é um juiz andar de jaguar e um médico não ter sequer luvas suficientes para trabalhar. Macabra é a existência de "114 mil crianças, em 10 municípios, em risco de desnutrição aguda", o que quer dizer que têm FOME, num país que produz petróleo (Novo Jornal, edição 718 de 14 de janeiro de 2022).

A história de Angola, pós-independência, tem sido testemunha de trágicos presságios que descrevem, de forma esclarecedora, o longo processo de declínio da dinastia do MPLA. Karl Marx escreveu no seu Ensaio "O 18 Brumário de Luís Bonaparte" (Napoleão III, 1808-1873, primeiro eleito Presidente da República Francesa, em 1848, e depois autoproclamado imperador, em 1851): "A história acontece duas vezes: a primeira como tragédia e a segunda como farsa".