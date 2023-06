"Vocês, jovens, não podem perder-se em discussões de infantário, que apenas vos dividem e impedem posições de acções comuns em relação ao que é verdadeiramente importante para o futuro". Foi assim que, em finais de Janeiro de 2014, o então deputado e antigo secretário-geral do MPLA, Lopo do Nascimento, se despedia da política activa, apelando aos jovens que criassem uma Nação baseada na tolerância. Durante o discurso que foi proferido na Assembleia Nacional, o político lembrou aos jovens deputados que "a Nação não é de nenhum partido, é obra de todos e pertence a todos". Volvidos nove anos, a Assembleia Nacional começa a perder alguma ecologia comunicacional e a criar um ambiente de radicalização e de intolerância nos seus discursos, sobretudo por parte dos mais jovens e de alguns "novatos" que, não se contentando com o espaço e as regras do hemiciclo, decidiram agora criar aquilo a que chamo "Grupo Parlamentar do Facebook".

Os tais "mais jovens" são aqueles que, apesar da sua juventude, já vêm da anterior legislatura e os "novatos" são aqueles que se estrearam na presente legislatura, isto é só para que se perceba. São estes grupos que preferem o "palco" das redes sociais, em particular o Facebook, para animar a malta. A ingenuidade, a inexperiência, a emoção e uma certa propensão para o populismo fazem-nos crer que, neste espaço, no Grupo Parlamentar do Facebook, não estão sujeitos às regras de ética e decoro, é um espaço em que tudo podem e em que vale tudo. Alinham em manipulação da opinião pública, desinformação orientada e assumem-se como os rostos da indignação colectiva. A sabedoria popular diz que "um mais-velho sentado vê mais longe do que um jovem em pé", mas a nova geração já se sente muito avançada e acha que a anterior geração já está totalmente ultrapassada, tanto que nem se dá ao trabalho de interpretar e respeitar discursos de kotas como Lopo do Nascimento. Será necessário a Assembleia Nacional adoptar um mecanismo em que deputados "novatos" passem uns meses de estágio ou por uma espécie de curso "propedêutico parlamentar" para perceberem que estar num órgão de soberania exige uma postura digna, elevação, nível, distinção e também alguma discrição? Será necessário dizer-lhes que existem normas de convivência, harmonia e de respeito institucional entre os órgãos de soberania? Será preciso dizer-lhes que são representantes do povo, que têm um mandato em nome do povo e que este povo tem o direito de escrutinar a acção daqueles que o representam e de exigir uma postura digna e à altura da instituição que representam? Ser deputado não pode ser uma "fezada" ou uma "falida". Ser deputado não pode ser um "tacho", acomodação ou troca de favores. Uma coisa é o discurso de rua, da agitação de massas, do populismo, e outra é o discurso quando se está no Parlamento e quando se é deputado. Quando se recebe o voto e se é eleito para representar o povo. É preciso que não se banalize o papel, a função e importância de um deputado para os cidadãos e da Assembleia Nacional para o País.

A competência de um deputado não é avaliada pelo número de publicações que faz diariamente no Facebook ou pelo número de likes e partilhas que recebe por cada publicação que faz. Os deputados não podem ficar obcecados por isso, não podem ficar a navegar no mundo virtual e esquecer-se de que existe um mundo real aqui fora. Não estou aqui a dizer que não devem fazer o uso de forma responsável e objectiva das redes sociais. Não. Mas não devem usar as novas tecnologias para fazer apologia do discurso do ódio, para desinformação, manipulação, ataques e desprestígio institucional. Os deputados estão inseridos em comissões e é lá onde devem trabalhar e mostrar trabalho, é lá onde devem produzir legislação, é lá onde devem auscultar e acompanhar os cidadãos, que no final de cada legislatura vão querer saber dos seus representantes sobre a quantidade e qualidade do trabalho produzido. Certamente, a avaliação, o impacto e o resultado na vida dos cidadãos não virão das largas horas de trabalho no Grupo Parlamentar do Facebook. Não queremos ver um órgão de soberania como a Assembleia Nacional perder respeito e credibilidade por causa da actuação interna ou "fora de portas" de alguns dos seus deputados. É preciso que as lideranças dos grupos parlamentares do MPLA e da UNITA reúnam entre si e procurem cortar o mal pela raiz, senão um dia ainda teremos cenas de pugilato no nosso Parlamento, como já temos feito com alguns pelo mundo. O poder político já "arrastou" o poder judicial para a "confraria da desonra e descrédito" e é preciso que o poder legislativo não se deixe contaminar. Um pouco menos de exposição mediática e mais trabalho interno são boas opções. Talvez seja a altura de alguns deputados percebem que os cidadãos pagam impostos para que eles trabalhem, produzam e façam "revoluções legislativas" lá no Parlamento, não para animarem ou "incendiarem" as redes sociais. É importante que não se percam em "discussões de infantário" como há nove anos recomendou Lopo do Nascimento, nem a "espalhar" populismo, a animar a malta ou a promover desinformação no Grupo Parlamentar do Facebook, como agora recomendo eu.